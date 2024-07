La caza de Houdini logra una gran escapada en medio de la derrota tory | Noticias de Política

Jeremy Hunt ha realizado una dramática actuación de Houdini: el gran escape de la campaña electoral.

Cuando la encuesta de salida pronosticaba una victoria aplastante del Partido Laborista y grandes pérdidas de los Tories, los Demócratas Liberales en su recuento estaban extremadamente alegres y esperanzados de lograr su victoria más espectacular de la noche electoral.

Siga los resultados de las elecciones generales en vivo

Pero cuando se declaró el resultado a las 4:40 a. m., el Sr. Hunt había salido adelante con una mayoría de 891 votos después de varios recuentos.

“¡Has venido aquí para presenciar mi caída!”, me dijo el ministro de Economía, sonriendo, mientras abandonaba el recuento en el Centro de Ocio Edge en Haslemere.

Y uno de su equipo me confesó: “Sabíamos a las 11:30 p. m. que íbamos a ganar”.

¡Ahí tienes la confianza!

El gran escape del Sr. Hunt es un triunfo personal impresionante y una recompensa por el incansable trabajo duro y la campaña que realizó en su nueva circunscripción de Godalming y Ash durante las últimas seis semanas.

Ha demostrado que es un ejemplo para sus colegas de que un desafío formidable de los oponentes políticos puede superarse incluso cuando las probabilidades están fuertemente en contra.

Pero él y su equipo no estaban tan seguros de la victoria durante una campaña que el Sr. Hunt describió como “agotadora” en su gracioso discurso de victoria en el que también fue generoso hacia Sir Keir Starmer y Rachel Reeves.

Se había pronosticado ampliamente la derrota del Sr. Hunt durante la campaña. Incluso había advertido a sus hijos: “Papá podría no ser ministro de Economía, podría no ser diputado después de las elecciones”.

Y en unas elecciones en las que varios miembros del gabinete del canciller Rishi Sunak han perdido su escaño, el Sr. Hunt habría sido de lejos la mayor víctima de la debacle de los Tories.

Una carrera política que incluye cuatro cargos en el gabinete, incluidos dos de las llamadas “grandes oficinas de Estado” – secretario de Relaciones Exteriores y ministro de Economía -, seguramente habría llegado a su fin.

También habría sido el primer canciller del Cesar a perder su escaño en unas elecciones generales, un registro poco envidiable.

Una derrota por parte de los Demócratas Liberales habría sido comparada con la de Michael Portillo, entonces secretario de Defensa, en la victoria arrolladora del Partido Laborista en 1997. Incluso admitió durante la campaña que podría ser víctima de “un momento Portillo”.

Su tarea se vio aún más dificultada por la fecha de las elecciones generales y la prisa a las urnas, lo que irritó a muchos diputados conservadores.

Después del anuncio sorpresa de Mr. Sunak de una votación el 4 de julio, el 22 de mayo, se afirmó que el Sr. Hunt favorecía esperar hasta el otoño antes de celebrar las elecciones generales.

La esperanza, según la sabiduría convencional entre los diputados conservadores, era que las tasas de interés bajarían, los votantes sentirían el beneficio de sus recortes en el seguro nacional y podría reducir aún más el seguro social.

Sin embargo, lealmente, independientemente de sus pensamientos privados, el Sr. Hunt respaldó públicamente las elecciones del 4 de julio, diciéndole al Mail on Sunday durante la campaña: “El hecho de que hayamos tenido dos recortes fiscales significativos que realmente no cambiaron las encuestas me demuestra que tener uno tercero con lo mismo es poco probable que cambie el cálculo.

“La opinión del Banco de Inglaterra es que hay un retraso de 18 meses entre cambiar las tasas de interés y que impacte en las finanzas de las personas … así que la idea de que haya una disminución de las tasas de interés y de repente todos se sientan bien … es subestimar cómo las personas toman esta decisión”.

En entrevistas durante la campaña electoral, el Sr. Hunt predijo que probablemente su escaño sería ganado o perdido por los Conservadores por 1,500 votos o menos.

Esa predicción de una mayoría escasa resultó ser correcta.

Ahora, con tantos ministros del gabinete Tory y destacados diputados de la oposición perdiendo su escaño o renunciando, el Sr. Hunt será uno de los pocos “adultos” y figuras destacadas que quedarán en los escaños de la oposición en el Parlamento.

En su discurso de victoria, dijo que los Tories habían perdido la confianza del pueblo británico. Ahora será una de las figuras clave en la reconstrucción de esa confianza en la oposición.

Esa es una tarea al menos tan difícil como mantener su nuevo escaño contra el formidable desafío de los Demócratas Liberales, que ahora están en camino de obtener alrededor de 70 o más escaños en el Parlamento.

Pero ya ha demostrado, con su notable resultado aquí, que no se le debe subestimar; y él es el gran Houdini de Westminster.