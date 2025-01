La Casa Presidencial condena el comentario de Sonia Gandhi sobre el presidente Murmu: ‘Comentarios de mal gusto, hieren la dignidad del alto cargo’ | Noticias de la India

El viernes, Rashtrapati Bhavan condenó lo que dijo los líderes de Congreso sobre el discurso de la Presidenta Droupadi Murmu en la Sesión del Presupuesto. Refiriéndose al comentario de Sonia Gandhi de “parecía muy cansada, pobrecita”, Rashtrapati Bhavan dijo que los comentarios fueron “de mal gusto” y “hiriendo la dignidad del alto cargo”. Sonia Gandhi había hecho un comentario sobre la Presidenta Murmu, refiriéndose a ella como una “pobrecita” mientras discutía su discurso parlamentario. El BJP criticó esto como un “comentario despectivo” y pidió disculpas. En respuesta, Rashtrapati Bhavan emitió un comunicado diciendo que las declaraciones “claramente hirieron la dignidad del alto cargo y, por lo tanto, son inaceptables”. Reafirmó que el discurso de la Presidenta reflejaba el compromiso del gobierno con el desarrollo inclusivo, la seguridad nacional y el crecimiento económico. También aclaró que la Presidenta no estaba cansada en ningún momento durante su discurso y destacó su compromiso en abogar por las comunidades marginadas, las mujeres y los agricultores. El comunicado también sugirió que los críticos podrían haber malinterpretado la entrega de la Presidenta debido a la falta de familiaridad con el idioma y el discurso en idiomas indios como Hindi. El comunicado de prensa concluyó etiquetando los comentarios como “de mal gusto, desafortunados y completamente evitables”. Esto ocurre después de que destacados líderes del partido Congreso, incluida Sonia Gandhi, comentaran sobre la entrega de la Presidenta, sugiriendo que parecía fatigada al final de su discurso. Sonia dijo que la Presidenta “apenas podía hablar, pobrecita”. “La Presidenta estaba cada vez más cansada al final… Apenas podía hablar, pobrecita”, dijo Sonia Gandhi a los reporteros. Su reacción al discurso de la Presidenta desató una controversia. En una crítica separada, el MP de TMC Kalyan Banerjee expresó su insatisfacción, diciendo: “Es realmente gracioso. Si comparas el discurso de 2024 y el discurso de hoy, todos son iguales. Se ha demostrado que Narendra Modi no ha hecho nada nuevo en el último año. Están hablando del desarrollo del noreste, pero ¿alguna vez han ido ahí el PM, la Presidenta o el Vicepresidente? Nadie ha ido a Manipur para salvar al estado. Estoy realmente frustrado con este discurso. No se ha dicho nada sobre lo que se hará en el próximo año. ¡Depresivo!” El discurso de la Presidenta Murmu abre la Sesión del Presupuesto La Presidenta inauguró la Sesión del Presupuesto el viernes, enfatizando el compromiso del gobierno con el desarrollo integral. Reiteró que India tiene un objetivo singular: convertirse en un Viksit Bharat (India desarrollada) y el gobierno está adoptando un “enfoque de saturación” para asegurar que nadie se quede atrás. “Mi gobierno está trabajando con el Enfoque de Saturación para que nadie se quede en el camino de Viksit Bharat… Solo tenemos un objetivo: convertirnos en Viksit Bharat”, dijo Murmu. Elogiando la creciente autosuficiencia de India en defensa, la Presidenta señaló que los productos de defensa fabricados en India están ganando reconocimiento mundial. “De Make in India, hemos pasado a Make for the World”, dijo, destacando los esfuerzos para fortalecer la seguridad nacional y la protección de fronteras. Murmu también celebró la finalización del proyecto ferroviario Udhampur-Srinagar-Baramulla, que conecta a India desde Cachemira hasta Kanyakumari por vía férrea. Señaló que la red de metro de India ha superado los 1,000 kilómetros, convirtiéndola en la tercera más grande del mundo. Sobre el desarrollo del noreste, mencionó el primer Ashtalakshmi Mahotsav para mostrar el potencial de la región. En el ámbito de la salud, destacó el establecimiento de 1.75 lakh Arogya Mandirs y la exención de aranceles aduaneros sobre ciertos medicamentos contra el cáncer. Abordando los desafíos tecnológicos, Murmu destacó el enfoque del gobierno en ciberseguridad, advirtiendo que el fraude digital, el cibercrimen y la tecnología deepfake representan amenazas significativas. Resaltó el estatus de India como país de Nivel 1 en el Índice Global de Seguridad Cibernética y los avances en infraestructura del país en la última década. La Presidenta también elogió los esfuerzos del Ministerio de Finanzas en apoyar a las empresas, citando el Esquema de Garantía de Crédito para las MSME y los centros de exportación de comercio electrónico. Concluyó reconociendo el éxito del sistema UPI (Interfaz de Pago Unificado) de India.