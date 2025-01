La Casa Blanca ordena a las agencias federales congelar subvenciones y préstamos en el último recorte al gasto.

Desbloquee el boletín informativo de la Casa Blanca de forma gratuita

Las agencias federales de EE.UU. están listas para congelar el pago de cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales internos el martes en el último movimiento agresivo del presidente Donald Trump para recortar y reformar el gasto gubernamental.

La pausa en la asistencia financiera federal —que está prevista que entre en vigor a las 5pm hora local en Washington— podría poner en peligro una amplia gama de financiamiento, desde la investigación científica y médica hasta préstamos para pequeñas empresas, ayuda alimentaria y educación infantil temprana.

La orden de la Casa Blanca afectaría a comunidades de todo el país que dependen en gran medida del apoyo gubernamental, y provocó de inmediato una reacción negativa por parte de los demócratas.

Los legisladores de la oposición la criticaron como un intento ilegal de Trump de tomar el control por la fuerza que desafía el papel constitucional de los legisladores en la aprobación del gasto y advirtieron que podría dañar potencialmente la economía de EE.UU.

“Congelar la financiación federal que ya ha sido asignada por el Congreso es inconstitucional; ante todo, es inhumano”, dijo Dick Durbin, senador demócrata de Illinois.

Los principales demócratas Patty Murray y Rosa DeLauro escribieron a Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, diciendo: “El alcance de lo que estás ordenando es impresionante, sin precedentes y tendrá consecuencias devastadoras en todo el país”.

El movimiento de Trump fue anunciado en un memorando de Vaeth el lunes que marcó el último de una serie de acciones ejecutivas por parte del presidente para forzar al servicio civil y a las agencias gubernamentales a alinearse con sus políticas.

Esto se produce después de que Trump ordenara detener la financiación de nuevos proyectos de energía limpia. El departamento de estado también ha comenzado a implementar una pausa en prácticamente toda la ayuda extranjera pendiente de una revisión para determinar si se ajusta a los planes de la administración Trump.

El memorando de Vaeth señaló temas controvertidos para los conservadores, diciendo: “El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgénero y las políticas de ingeniería social del pacto verde nuevo es un desperdicio de dólares de los contribuyentes que no mejora la vida diaria de aquellos a quienes servimos”.

La administración Trump instruyó a las agencias a enviar información sobre sus subvenciones y préstamos a la Casa Blanca antes del 10 de febrero, lo que significa que muchos programas estarán en el limbo hasta entonces. La administración dijo que EE.UU. gastó $3 billones en el año fiscal 2024 en asistencia financiera federal, pero no está claro cuánto de eso se recortará finalmente.

Aunque la orden no cubre los programas de pensiones gubernamentales o la atención médica para personas mayores, representa el intento más audaz de Trump hasta ahora de reducir el tamaño del gasto federal interno y centrarlo exclusivamente en las prioridades defendidas por los conservadores ideológicos.

El martes, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que la orden no equivale a una “pausa general” y la describió como una medida “temporal” para deshacer la financiación de programas contra los que Trump ha arremetido, como los que apoyan la diversidad y la inclusión.

La administración también informó a los legisladores que programas como Medicaid, el esquema de seguro de salud para estadounidenses de bajos ingresos, y Snap, un programa de asistencia alimentaria, no se detendrán, según un segundo memorándum visto por el Financial Times. El memo agregó que los fondos no se congelarán para otros programas importantes, como los que apoyan a pequeñas empresas, agricultores y estudiantes universitarios.

Un cambio radical en el gobierno federal ha sido buscado durante mucho tiempo por Russell Vought, la elección de Trump para ser director del presupuesto de la Casa Blanca, y los autores de Proyecto 2025, un plan para la administración republicana entrante compilado en los últimos años por la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador.

Trump se distanció de Proyecto 2025 durante la campaña electoral contra Joe Biden y Kamala Harris el año pasado, ya que muchas de sus prescripciones eran demasiado polémicas, pero algunas de sus políticas están apareciendo en sus primeras acciones ejecutivas.

Trump también ha encomendado a Elon Musk, el multimillonario de la tecnología, la tarea de recortar el gasto gubernamental como parte del recién creado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” para erradicar el desperdicio, el fraude y el abuso en las operaciones federales, pero el movimiento de esta semana va más allá de ese esfuerzo.

Sawyer Hackett, estratega demócrata, dijo que su partido necesita marcar una posición después de la avalancha de órdenes ejecutivas de la administración Trump durante la última semana y tomar una postura sobre la congelación de fondos.

“Los demócratas del Senado deben decir ‘no habrá votos demócratas para considerar o confirmar a ninguno de los nominados de Trump hasta que se revierta la imprudente congelación de fondos,” dijo. “No es un hecho consumado. Tenemos influencia. Úsala”.

Jeff Merkley, el principal demócrata en el comité presupuestario del Senado, se comprometió a retrasar una audiencia para confirmar a Vought “hasta que respondamos a estas preguntas y resolvamos esta crisis constitucional”.