La administración de Biden-Harris está supuestamente instando a Ucrania a bajar su edad de reclutamiento de 25 a 18 en un esfuerzo por aumentar rápidamente el tamaño de su fuerza militar. Más de 1 millón de ucranianos están actualmente sirviendo en unidades militares, pero Estados Unidos cree que su aliado necesita más de 160,000 tropas adicionales para mantenerse al día con las necesidades en el campo de batalla en su guerra de casi tres años con Rusia. El gobierno ucraniano aprobó legislación en abril que redujo su edad de reclutamiento de 27 a 25 para ampliar el grupo de luchadores disponibles. Esas leyes, que también eliminaron ciertas exenciones de reclutamiento, se esperaba que agregaran alrededor de 50,000 soldados a las filas de Ucrania. Un alto funcionario ucraniano le dijo a la Associated Press que el país no tiene suficiente equipo para distribuir a las nuevas tropas. El funcionario indicó que algunos en Ucrania ven la presión para reducir la edad de reclutamiento como un intento de Occidente para desviar la atención de los retrasos en la provisión de poder militar. Los ucranianos no ven una edad de reclutamiento más baja como un sustituto para contrarrestar la ventaja de Rusia en equipos y armas, agregó el funcionario. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de The Post.