La Casa Blanca dice que no apoya un alto el fuego en este momentoLa Casa Blanca afirma que en este momento no respalda un cese al fuego

La Casa Blanca dice que no respalda un alto el fuego en este momento

John F. Kirby, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo que un alto el fuego le daría a Hamas una “victoria propagandística”, legitimando su ataque del 7 de octubre a Israel.

Normalmente, cuando se llega a un alto el fuego, es cuando se cree que se está en la fase final y es hora de negociar. Ir a la mesa y, siendo realistas, “¿cómo vamos a poner fin a esta guerra?” Y no respaldamos eso en este momento. Un alto el fuego en este momento beneficia a Hamas. Ciertamente también legitima lo que Hamas comenzó el 7 de octubre. Les daría una victoria propagandística. “¿Ven? Ahora hay un alto el fuego. Y así vamos a ser una parte igual en esto. Y tenemos todo el derecho de seguir gobernando en Gaza.” Y no lo tienen. Y no lo están. Por lo tanto, un alto el fuego no solo les da tiempo para planificar y ejecutar, sino que también legitima lo que comenzaron el 7 de octubre. Y eso es inaceptable para el presidente Biden. Ciertamente es inaceptable, comprensiblemente, para el pueblo israelí.

