La Casa Blanca afirma que Rusia ejecuta a sus propios soldados por no seguir órdenes.

WASHINGTON (AP) — The White House announced on Thursday that Russia has been executing soldiers who refuse to follow orders and is even going as far as to threaten whole units with death if they retreat from Ukrainian artillery fire.

This shocking development sheds light on Russia’s morale problems, which have persisted for 20 months since its invasion of Ukraine, according to White House National Security Council spokesman John Kirby.

“The idea that you would execute your own soldiers simply because they didn’t want to follow orders, and now threatening to execute entire units, is barbaric,” stated Kirby during a press briefing. “However, this is a clear indication of how poorly Russia’s military leaders are performing and how badly they have mishandled this situation from a military perspective.”

The White House has continuously downgraded and disclosed intelligence information concerning Russian actions throughout the war. In the past, this has been done to expose Russian misinformation plans and other activities, ensuring that allies remain aware of Moscow’s intentions and forcing Russia to reconsider its actions.

President Joe Biden is currently urging the Republican-controlled House to provide more funding for Ukraine as Kyiv continues to defend itself against Russia in a seemingly endless war.

Kirby referenced this new information as he renewed his plea for Congress to pass a supplemental funding request of nearly $106 billion, proposed by Biden last week. The request includes over $61 billion specifically designated for Ukraine.

“President Putin has not abandoned his ambitions to fully control Ukraine, and as long as Russia continues its brutal assault, we must continue to support the Ukrainian people and their right to self-defense, because Putin’s intentions are clear,” Kirby explained. “Putin has essentially stated that if Western aid to Ukraine ceases, Ukraine will only have one week to exist. Therefore, it is crucial that Congress steps up and approves the supplemental funding requests put forward by the president.”

While Kirby did not provide specific details regarding the number of Russian troops executed for disobeying orders or examples of units threatened with execution for retreating from Ukrainian fire, reports suggest that the Wagner Group, a military contractor, has previously executed deserters. The contract soldiers were withdrawn from Ukraine after their leader, Yevgeny Prigozhin, led an armed rebellion in June. There have also been reports, including from the British Defense Ministry, that the regular Russian military has deployed “barrier troops” who threaten to shoot any deserters.

“Russia is in such dire need of progress, particularly in the Donbas and Donetsk regions, that they are recklessly sending untrained, ill-equipped, and poorly led young men into battle,” stated Kirby.

SPANISH TRANSLATION:

WASHINGTON (AP) – La Casa Blanca anunció el jueves que Rusia está ejecutando a soldados que se niegan a seguir órdenes e incluso amenazando a unidades enteras con la muerte si retroceden ante el fuego de artillería ucraniana.

Es un hecho que los funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos consideran que refleja los problemas de moral de Rusia, 20 meses después de su invasión a Ucrania, según afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

“Es reprehensible pensar que se ejecutaría a sus propios soldados porque no quisieron seguir órdenes, y ahora amenazan con ejecutar a unidades enteras, es bárbaro”, dijo Kirby a los reporteros. “Pero creo que es un síntoma de lo mal que los líderes militares de Rusia saben que están haciendo y lo mal que han manejado esto desde una perspectiva militar”.

La Casa Blanca ha reducido y hecho públicos los hallazgos de inteligencia sobre la acción rusa a lo largo de la guerra. En el pasado, la administración ha afirmado que ha actuado para dar a conocer la inteligencia y resaltar los planes de desinformación rusa y otras actividades, para que los aliados se mantengan alerta sobre las intenciones de Moscú y Rusia piense dos veces antes de llevar a cabo una operación.

Esta última revelación de la inteligencia sobre las dificultades de Rusia se produce mientras el presidente Joe Biden presiona a la Cámara de Representantes controlada por los republicanos para que apruebe más fondos para Ucrania, ya que Kyiv intenta repeler a Rusia en una guerra que no tiene fin a la vista.

Kirby señaló la información mientras renovaba una solicitud al Congreso para que apruebe una solicitud de fondos suplementarios de casi 106 mil millones de dólares presentada por Biden la semana pasada. La solicitud de financiamiento incluye más de 61 mil millones de dólares para Ucrania.

“El presidente Putin no renunciará a sus aspiraciones de tomar toda Ucrania y mientras Rusia continúe con su brutal asalto, debemos seguir apoyando al pueblo ucraniano y su autodefensa, porque sus intenciones son claras”, dijo Kirby. Putin “básicamente dijo que si se detienen las armas occidentales a Ucrania, Ucrania tendría una semana más de vida. Así que para asegurarnos de que podamos seguir haciéndolo, es fundamental que el Congreso se ponga manos a la obra y apruebe las solicitudes suplementarias que el presidente presentó la semana pasada”.

Kirby no proporcionó detalles sobre cuántos soldados rusos han sido ejecutados por no seguir órdenes ni ejemplos específicos de unidades amenazadas con la ejecución por retroceder ante el fuego ucraniano.

Se informó que el contratista militar Grupo Wagner tenía la práctica de ejecutar a quienes huían. Los soldados contratados fueron retirados de Ucrania después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, liderara una rebelión armada en junio. También ha habido informes, incluido el del Ministerio de Defensa británico, de que el ejército regular ruso ha desplegado “tropas barrera” que amenazan con disparar a los desertores.

“Están tan desesperados por lograr algún tipo de progreso, especialmente en las áreas de Donbás y Donetsk, que están literalmente enviando a jóvenes a la lucha que no han sido entrenados adecuadamente, no han sido equipados adecuadamente y ciertamente no están siendo dirigidos correctamente”, dijo Kirby.