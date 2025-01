La caricaturista de WaPo renuncia después de que el periódico retira su caricatura criticando a Bezos

Una dibujante del Washington Post anunció que había renunciado al periódico esta semana porque rechazó su dibujo del fundador de Amazon y dueño del Post, Jeff Bezos, arrastrándose ante el presidente electo Trump.

La dibujante del Post, Ann Telnaes, escribió en su página de Substack el viernes que estaba renunciando al medio, acusándolo de censurar el dibujo porque era crítico con el multimillonario.

En el artículo “Por qué renuncio al Washington Post”, Telnaes dijo: “He recibido retroalimentación editorial y conversaciones productivas, y algunas diferencias, sobre los dibujos que he enviado para su publicación, pero en todo ese tiempo nunca me habían censurado un dibujo por quien o qué elegí apuntar con mi pluma. Hasta ahora.”

La dibujante compartió un borrador del dibujo no publicado, que representaba a Bezos y otros empresarios adinerados genuflexionando y sosteniendo bolsas de dinero ante el presidente entrante. Postrado en el suelo junto a ellos estaba Mickey Mouse, aparentemente una representación de la supuesta sumisión de Disney a Trump.

Telnaes renunció al Washington Post el viernes. anntelnaes.substack

Telnaes explicó su dibujo, afirmando: “El dibujo que fue censurado critica a los ejecutivos multimillonarios de tecnología y medios que han estado haciendo todo lo posible para ganarse el favor del presidente entrante Trump.”

A pesar de una relación áspera entre los dos a lo largo de los años, Bezos ha expresado su apoyo a Trump después de su victoria electoral en 2024. Tras el Día de las Elecciones, el dueño de Amazon dijo a los reporteros que estaba “muy optimista” sobre la agenda regulatoria de Trump.

El Washington Post se negó a hacer una recomendación presidencial en estas elecciones. Getty Images

Recientemente, Bezos se comprometió a donar $1 millón al fondo de inauguración de Trump. También cenó con el presidente entrante en su residencia en Mar-a-Lago en diciembre.

Bezos también enfureció a los liberales, incluyendo al personal del Post, justo antes de las elecciones al decidir que el periódico no haría una recomendación presidencial.

Otros magnates de la tecnología prominentes se han reunido con Trump en los meses siguientes a su victoria, incluidos el CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, y el CEO de Apple, Tim Cook.

El dibujo representaba a Bezos, entre otros magnates, arrastrándose ante el presidente electo Trump. anntelnaes.substack

La referencia de Disney de Telnaes parece ser una crítica a la empresa por ser citada como un factor detrás del reciente acuerdo de $15 millones de ABC News con Trump a principios de este mes.

En su mensaje de Substack, Telnaes continuó proclamando su creencia de que el Post censuró el dibujo debido a su punto político. Escribió: “Para ser claro, ha habido instancias en las que los bocetos han sido rechazados o se han solicitado revisiones, pero nunca por el punto de vista inherente en el comentario del dibujo. Eso cambia el juego… y es peligroso para una prensa libre.”

“Como dibujante editorial, mi trabajo es responsabilizar a las personas e instituciones poderosas. Por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo crítico. Así que he decidido dejar el Post,” añadió.

ABC News llegó a un acuerdo con Trump de $15 millones el mes pasado. Zuffa LLC

Sin embargo, el editor de la página editorial del Washington Post, David Shipley – quien admitió haber tomado la decisión de censurarlo él mismo – negó su acusación de que el Post censuró el dibujo por motivos políticos, diciendo en un comunicado reciente que lo hizo para evitar la “repetición” de una historia.

Él dijo: “No todas las decisiones editoriales son un reflejo de una fuerza maligna. Mi decisión fue guiada por el hecho de que acabábamos de publicar una columna sobre el mismo tema que el del dibujo y ya habíamos programado otra columna – esta vez una sátira – para su publicación. El único sesgo fue contra la repetición.”

Telnaes aún no ha respondido a la solicitud de comentario de Fox News Digital.