La característica Apple Vision Pro que podría cambiar la forma en que trabajas

Apple Vision Pro puede transportarte de una pequeña habitación distraída a un paisaje exterior expansivo con el simple giro de un dial. Estos entornos inmersivos son ideales para escapar, especialmente el Monte Hood y la Luna.

Pero aquí está la cuestión. Bora Bora es perfecto para la relajación, pero la playa me hace querer desconectar, no estar escribiendo en un teclado. A continuación, me encantaría ver a Apple abordar espacios más poblados como bibliotecas y cafés.

Imagina convertir tus entornos aburridos y distraídos en la Sala de Lectura Principal de la Biblioteca Pública de Nueva York. ¿Tienes dificultades para concentrarte y hacer tu trabajo? Gira la Corona Digital y, de repente, estarás en la Sala de Control de la Misión de la NASA en Houston.

Si trabajas en aislamiento y buscas inspiración, quizás sea especialmente útil llevar tu trabajo al Café de Flore en París, Francia. ¿Te concentras mejor con el zumbido ambiental de la gente a tu alrededor? Instálate en el Distrito Akihabara de Tokio.

Estos entornos podrían transformar espacios de oficina aburridos en lugares inspiradores. Nada se compara con estar físicamente en estos lugares, pero la computación espacial podría traer los beneficios de una biblioteca o un café cuando no puedes estar ahí en realidad.

En este momento, muchas aplicaciones ofrecen entornos como estos, pero los entornos a nivel del sistema te permiten mantenerte inmerso a través de múltiples aplicaciones.

¿Qué entornos virtuales debería agregar Apple Vision Pro a continuación? ¿Marte? ¿Bajo el océano? ¡Déjanos saber!

