La capital de la industria automotriz de Canadá se prepara para los aranceles de Trump.

Después de aproximadamente una semana de señales conflictivas, la nueva administración de Trump anunció que los aranceles del 25 por ciento a las importaciones de Canadá y México, amenazados durante mucho tiempo, entrarían en vigor el sábado, el primer disparo de lo que se espera sea una guerra comercial entre los aliados. [Leer: Trump golpeará a México, Canadá y China con aranceles]. Cuando Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó el momento el viernes, repitió la afirmación del presidente Trump de que Canadá y México no estaban bloqueando el flujo de migrantes y fentanilo a través de la frontera. Pero Vjosa Isai, mi colega con sede en Toronto, investigó el comercio de fentanilo en Canadá y descubrió que, según cualquier medida, su efecto en los Estados Unidos es mínimo, nada parecido al flujo de drogas ilegales hacia Canadá desde los Estados Unidos. [Leer: Trump llama a Canadá un gran jugador en el comercio de fentanilo. ¿Es así?]. Del mismo modo, los funcionarios canadienses han argumentado que significativamente menos migrantes cruzan a Estados Unidos a través de Canadá que a través de México, y que aún así, Canadá ha tomado medidas para aumentar la seguridad fronteriza. Sin embargo, los aranceles están aquí. Quedan muchas preguntas sin respuesta, incluida si el petróleo canadiense será exento. Más ampliamente, ¿qué quiere lograr el Sr. Trump? Mis colegas Ana Swanson y Alan Rappeport, quienes informaron desde Washington sobre las batallas comerciales de Trump durante su primer mandato en el cargo, escriben: “El Sr. Trump ha empleado durante mucho tiempo aranceles como arma para resolver preocupaciones comerciales. Pero ahora el presidente los usa con frecuencia para obtener ganancias en temas que tienen poco que ver con el comercio.” [Leer: Trump amenaza con aranceles por inmigración, drogas y Groenlandia]. Aunque ningún lugar en Canadá quedará indemne de los aranceles, pocos lugares se verán tan profundamente afectados como Windsor, Ontario, mi ciudad natal. Sentado directamente al otro lado del río desde Detroit, la economía de la ciudad está entrelazada con la industria automotriz de América del Norte. Por segunda vez en las últimas semanas, estoy en Windsor con Ian Willms, un fotógrafo con sede en Toronto. El viernes, nos reunimos con Drew Dilkens, el alcalde de la ciudad. [En caso de que te lo hayas perdido: en el ‘suburbio de Detroit’ de Canadá, temores sobre la amenaza de los aranceles de Trump]. Nuestra conversación ha sido condensada por falta de espacio y editada para mayor claridad. ¿Cuál será el efecto de los aranceles en tu ciudad? No voy a pintar otro cuadro que no sea completamente catastrófico si hay un arancel del 25 por ciento. Cuando el cañón apunta directamente a la industria automotriz o al sector de las piezas, eso cambia la vida de muchas familias aquí. Pero el impacto también se sentirá en el otro lado de la frontera. Esta guerra comercial tendrá bajas en todos los lados. No hay ganador aquí. Si se trata de América Primero y decir que vamos a traer todos estos trabajos de vuelta a los Estados Unidos, creo que es un sueño imposible. Hemos construido una economía integrada con México, Canadá y los Estados Unidos que ha demostrado crear muchos empleos en los tres países. ¿No existe el peligro, sin embargo, de que las empresas canadienses simplemente se muden al otro lado de la frontera para mantener acceso al mercado estadounidense? Es posible que puedas llevar un molde de inyección de plástico a una instalación en los Estados Unidos. Pero pensar que vas a repatriar todo el sector de piezas de automóviles, eso no va a suceder. Va a llevar mucho más tiempo de lo que el presidente espera. ¿Está preparada esta ciudad, cualquier ciudad, para enfrentar la interrupción causada por los aranceles? Los federales y las provincias tendrán que intervenir. El alivio que se necesitará será análogo al alivio estilo Covid: miles de millones de dólares para ayudar a la gente a sobrellevar hasta que estos problemas puedan resolverse. ¿Qué se necesita para satisfacer al Sr. Trump y que se levanten los aranceles? Todos aquí están tratando de averiguar cuál es el objetivo final. ¿Se trata de una mejor seguridad fronteriza? ¿Mejor control de las drogas ilegales que se mueven de un lado a otro entre los dos países? ¿Es una renegociación temprana del pacto comercial T-MEC o es algo más? La incertidumbre de esa pregunta realmente pone nerviosa a toda la gente y les hace no estar segura de cómo reaccionar. La incertidumbre es lo que mata a todos. Windsor tiene muchos lazos al otro lado de la frontera. ¿Cómo está siendo recibida aquí la sugerencia de Trump de que Canadá se una a Estados Unidos? Hay una gran cantidad de orgullo canadiense en la ciudad de Windsor, a pesar de que estamos tan cerca geográficamente de Estados Unidos. Si agarras a cualquiera en Detroit en este momento, literalmente a un kilómetro y medio de distancia, y los pones junto a cualquier persona en Windsor, verás cuán diferentes son su lenguaje, sus acentos. El comentario de “51er estado” – la gente aquí no lo aprecia realmente. Nos vemos a nosotros mismos como una nación soberana, canadienses muy orgullosos. Trans Canada. Esta sección fue compilada por Vjosa Isai. En Thunder Bay, Ontario, se desentrañó un amplio fraude artístico copiando obras del pintor indígena Norval Morrisseau después de una serie de eventos inusuales que involucraron a una estrella de rock y un asesinato sin resolver. El primer ministro Justin Trudeau ganó el apoyo de los votantes con su promesa de hacer la vida más asequible para la clase media, pero después de casi 10 años en el poder, la inflación ha creado un profundo descontento. Una investigación pública sobre la interferencia extranjera entregó su informe final, concluyendo que el Sr. Trudeau debería haber actuado más rápido para proteger las elecciones de intromisiones externas. Un hombre de Toronto está demandando a un resort con todo incluido en la República Dominicana y a empresas turísticas relacionadas después de la muerte de su esposa y su hijo de 8 años, quienes se enfermaron de intoxicación alimentaria en el resort. Paleontólogos en Alberta descubrieron uno de los únicos cuatro fósiles encontrados en todo el mundo que parecen indicar que los pterosaurios, a pesar de su imponente tamaño, fueron víctimas de otros dinosaurios depredadores. Ian Austen informa sobre Canadá para The Times con sede en Ottawa.