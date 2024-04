La capital de Colombia comienza a racionar agua después de que los embalses alcanzan niveles históricamente bajos

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Luis Soler cuida el agua como si fuera el ingrediente más caro en su restaurante en la capital de Colombia.

Por primera vez en 40 años, una grave sequía llevó a la ciudad a comenzar a racionar el agua del grifo. En el restaurante de Soler en Bogotá, el viernes no fluía nada por las tuberías. Las advertencias de la ciudad le permitieron prepararse para el cambio, comprando agua embotellada para cocinar y almacenando agua del grifo para lavar platos, y como todo su vecindario enfrentaba la misma incomodidad que el restaurante, dijo que esperaba que las ventas subieran, no bajaran.

“Creo que el impacto no será mucho. Por el contrario, estamos esperando que las ventas mejoren un poco porque no hay agua en el vecindario y muchas personas no van a cocinar”, dijo Soler.

Los funcionarios en Bogotá decidieron racionar el agua después de que los embalses alcanzaran niveles históricamente bajos debido a la combinación de altas temperaturas y falta de lluvia provocada por el fenómeno climático de El Niño.

El racionamiento comenzó el jueves. Afectará a los vecindarios en períodos de 24 horas tres veces al mes. Los funcionarios locales revisarán la medida cada 15 días para decidir si debe ser eliminada, mantenida o aumentada.

Los residentes de Bogotá no habían experimentado racionamiento de agua desde 1997, cuando una falla técnica en el sistema obligó a los funcionarios a restringir el servicio de agua. El último racionamiento causado por la sequía fue en 1984.

Los funcionarios han recomendado a las personas almacenar solo la cantidad de agua que absolutamente necesitan, no lavar autos e implementar medidas de ahorro de agua en casa, incluso al ducharse.

“Dúchese con su pareja”, sugirió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “Es un ejercicio pedagógico en el ahorro de agua.”

Dada la recomendación de no lavar los autos con frecuencia, los negocios que ofrecen ese servicio podrían verse afectados.

“Menos personas están viniendo. Imagino que porque piensan que no está abierto, pero también es muy bueno que cuidemos el agua”, dijo John Guerrero, quien es dueño de un lavado de autos.

Bogotá consume un promedio de 18 metros cúbicos de agua por segundo, y bajo el sistema de racionamiento, los funcionarios buscan reducir 2 metros cúbicos por segundo. Los funcionarios esperan llenar los embalses en más del 70% para fin de año.