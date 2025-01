La capacidad de energía eólica nueva de la UE para 2024 es inferior a la mitad de la cantidad necesaria para el objetivo climático, dice grupo de la industria, según Reuters.

“

LONDRES (Reuters) – La energía eólica proporcionó el 20% de la electricidad consumida en Europa el año pasado, pero la capacidad construida durante el año fue menos de la mitad de lo que se necesita para cumplir los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea para 2030, dijo el grupo industrial WindEurope el viernes.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La energía eólica ha sido una parte creciente de la producción de electricidad de Europa durante más de 20 años, y la Unión Europea quiere que crezca mucho más para cumplir con los objetivos de combatir el cambio climático y también reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

EN CIFRAS

Europa construyó 15 gigavatios (GW) de nueva energía eólica el año pasado, incluidos 13 GW de energía eólica marina y alrededor de 2 GW de energía eólica terrestre, según datos preliminares de 2024 de WindEurope.

Los países de la Unión Europea representaron 13 GW de esto, pero para alcanzar sus objetivos climáticos para 2030, el bloque de 27 naciones debería estar construyendo 30 GW al año de nuevas granjas eólicas.

La UE quiere que la energía eólica represente el 34% de la electricidad consumida para 2030 y más del 50% para 2050.

CONTEXTO

La industria eólica marina mundial en particular ha enfrentado unos años desafiantes debido a problemas de infraestructura, conexión a la red y logística, demoras en los permisos y mayores costos de componentes.

Las inversiones en energía eólica marina en Europa han disminuido y sigue siendo difícil para las empresas tomar decisiones finales de inversión, según WindEurope.

CITAS CLAVE

“Europa no está construyendo suficientes nuevas granjas eólicas. Por 3 razones principales: a) la mayoría de los gobiernos no están aplicando las buenas normas de permisos de la UE; b) las nuevas conexiones a la red se retrasan; c) Europa no está electrificando su economía lo suficientemente rápido,” dijo el director ejecutivo de WindEurope, Giles Dickson.