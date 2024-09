La candidatura a la reelección de Donald Trump está siendo desviada por los influyentes de extrema derecha, temen sus aliados.

La creciente asociación de Donald Trump con Laura Loomer, una activista de extrema derecha y personalidad de las redes sociales, ha despertado preocupaciones entre los republicanos de que su candidatura a la Casa Blanca ha tomado un giro autodestructivo hacia los extremos políticos.

El ex presidente salió golpeado esta semana de su debate contra Kamala Harris el martes, cuando en respuesta a los ataques de la vicepresidenta sobre su aptitud para el cargo se desvió del curso para exponer teorías de conspiración sobre las elecciones de 2020 y los inmigrantes que comen mascotas.

Las preocupaciones entre los republicanos sobre el desempeño de Trump se han visto agravadas por la inquietud de que Loomer esté influyendo en su pensamiento en una etapa crucial de la campaña.

La activista de 31 años, que ha propagado teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre, fue vista saliendo del avión de Trump en Pensilvania antes del debate y estuvo con él en las ceremonias de remembranza de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York.

“[Trump] cada vez se rodea más de la gente más sycophantic que le dirá lo que quiera escuchar, y se está alejando cada vez más de la realidad”, dijo Brendan Buck, estratega republicano y ex asistente del Congreso.

A principios de esta semana, Loomer lanzó un ataque contra la herencia india de Harris, diciendo que “la Casa Blanca olerá a curry y los discursos de la Casa Blanca se facilitarán a través de un centro de llamadas” si la vicepresidenta ganara las elecciones.

También reafirmó las afirmaciones infundadas de que los inmigrantes haitianos estaban secuestrando gatos y perros en Ohio para alimentarse, una teoría de conspiración en internet que también fue mencionada por Trump durante el debate.

Un importante estratega republicano cercano a la campaña dijo que la fijación del ex presidente en memes de redes sociales y su lealtad a personas como Loomer significaba que no estaba aprovechando su “considerable ventaja” sobre Harris en temas que van desde la inflación hasta la inmigración y la seguridad nacional.

“Querrías rodearte de personas que refuercen ese mensaje, ¿verdad?” dijo el estratega. “No de alguien que va a hablar sobre el último meme que está en Reels, o TikTok.”

La cercanía de Loomer a Trump ha provocado críticas de algunos de sus aliados más cercanos en el Capitolio, incluido Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, quien la calificó de “tóxica”, e incluso Marjorie Taylor Greene, la congresista de Georgia y conservadora del movimiento Maga.

“No creo que tenga la experiencia ni la mentalidad adecuada para asesorar en una elección muy importante,” dijo Greene a los periodistas el jueves fuera del Capitolio de EE.UU. “Su retórica y su tono no coinciden con la base, no coinciden con Maga, no coinciden con la mayoría de los republicanos que conozco, y la rechazo por completo.”

Otros políticos republicanos han advertido a Trump que su giro hacia los extremos podría poner en peligro su esperanza de ganarse a los votantes moderados y centristas que podrían inclinar la balanza en los estados de batalla.

“Laura Loomer es una loca teórica de la conspiración que regularmente pronuncia basura repugnante destinada a dividir a los republicanos. Una planta del [partido Demócrata] no podría hacer un mejor trabajo que el que está haciendo para perjudicar las posibilidades de reelección del presidente Trump. Suficiente,” escribió Thom Tillis, el senador republicano de Carolina del Norte, en X el viernes.

En una conferencia de prensa el viernes en su campo de golf en Rancho Palos Verdes en el sur de California, Trump se negó a distanciarse de Loomer, diciendo “Yo no controlo a Laura. Ella es un espíritu libre.”

“Ella es una partidaria. Es una persona con opiniones fuertes”, dijo. “Mucha gente viaja en mi avión. Es un avión grande”, agregó Trump.

La inquietud sobre la cercanía de Loomer con Trump surge en medio de quejas de operadores republicanos de que el ex presidente se preparó para el debate de esta semana contra Harris con acólitos controvertidos, incluido Matt Gaetz, el congresista de Florida, y Tulsi Gabbard, una ex demócrata, en lugar de confiar en conservadores más tradicionales.

“Si vas a hacer el debate, querrás centrarte en personas que puedan ayudarte en el debate. No estoy muy seguro de que lo del tema de los gatos y los perros haya ayudado en el debate en absoluto,” dijo el estratega republicano.

La aparición de Loomer en el entorno de Trump también plantea preguntas sobre su operación de campaña, dirigida por Susie Wiles y Chris LaCivita, que parecía ser tan funcional durante la carrera primaria republicana pero parece estar luchando tras la sustitución de Harris por el presidente Joe Biden en la candidatura demócrata.

Este verano, Trump trajo de vuelta a Corey Lewandowski, un veterano de su exitosa campaña de 2016, al equipo, pero no parece haber ayudado.

“Creo que podemos olvidar la noción de que esta es una campaña más disciplinada que en el pasado,” dijo Buck.

Loomer, quien el año pasado compartió un video llamando al ataque terrorista del 11 de septiembre un “trabajo interno” y tiene un historial de publicaciones islamofóbicas y homofóbicas, se describe a sí misma como una “periodista de investigación” y tiene 1.2 millones de seguidores en X.

En respuesta a las críticas contra ella, Loomer acusó a Greene de estar “celosa” de su acceso a Trump, y a Graham de ser un hombre gay en el armario. También dijo que los inmigrantes haitianos no solo estaban comiendo mascotas, sino que también “comen seres humanos”.

Su gran siguiente en X la ha convertido en una voz poderosa en la extrema derecha de la política estadounidense, junto con otros influencers conservadores como Charlie Kirk, un presentador de radio de 30 años cuya organización está ayudando a llevar a los jóvenes votantes conservadores a las urnas.

“Tienes voces en línea que pueden influir en votantes y electores casi en la misma medida que puede suceder en la televisión en horario estelar y a menudo de una manera mucho menos atada a la realidad o a los principios o cualquier cosa, y la campaña de Trump es muy consciente de esas audiencias y las apela bastante”, dijo Buck.

