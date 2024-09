La campaña de Rosen ataca a Brown sobre el aborto en un nuevo anuncio en Nevada.

La Sen. Jacky Rosen (D-Nev.) criticó a su oponente republicano, Sam Brown, en un nuevo anuncio que dice que quiere “quitar los derechos al aborto”.

“Él piensa que nos puede engañar. Pero Sam Brown, un extremista de MAGA, ha estado presionando para prohibir el aborto durante años”, dice el anuncio, titulado “Capturado en la cinta”.

En 2014, Brown apoyó una ley de Texas que prohibía el aborto después de 20 semanas sin excepciones, pero según su sitio web de campaña, ahora es “pro-vida, con excepciones para los casos trágicos de violación, incesto y la vida de la madre”.

“Como senador de EE. UU., no votaré para revocar la decisión de los nevadenses, no apoyaré una prohibición nacional del aborto. Me opondré a cualquier ley que promueva la financiación federal del aborto, abortos tardíos o abortos sin notificación parental. Y apoyaré a los jueces federales que entiendan la importancia de proteger la vida”, dice Brown en el sitio web.

El anuncio continúa atacando a Brown por supuestamente decir que el aborto debería ser prohibido sin excepciones para violación o incesto, citando un artículo de 2023 de HuffPost.

La campaña de Brown ha tratado de distanciarse de las afirmaciones y alega que un miembro del personal fue responsable de completar parcialmente un cuestionario en el que el candidato republicano dijo que el aborto debería permitirse cuando la vida de la madre esté en peligro, según un artículo del año pasado en el Nevada Independent.

“La única vez que escuchamos de Jacky Rosen es cuando está ocupada contando mentiras despreciables para asustar a los nevadenses y distraerlos del hecho de que ella ha destruido nuestra economía estatal y regularmente vota para perjudicar a las familias trabajadoras”, dijo Raegan Lehman, la directora de comunicaciones de la campaña de Brown.

El aborto ha sido un punto focal nacional en la carrera de este año, con la vicepresidenta Harris haciendo del tema un pilar de su campaña, mientras que el presidente Trump presume de su responsabilidad en la nominación de los jueces que ayudaron a revocar Roe v. Wade.

Una encuesta de KFF publicada a principios de este mes mostró que el 61 por ciento de los votantes creen que la elección presidencial de noviembre tendrá un impacto “importante” en el acceso al aborto, aunque más personas dijeron que les importa más la economía y la inflación que el aborto u cualquier otro problema de salud individual, informó The Hill.

Los datos de encuestas de The Hill/Decision Desk HQ muestran que Rosen lidera a Brown 48,5 por ciento a 39,7 por ciento en Nevada.

Actualizado a la 1 p.m. EDT

