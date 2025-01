La campaña de presión para lograr la confirmación de Pete Hegseth como Secretario de Defensa.

“

La falta de rigor en la investigación sobre Hegseth es reminiscente de la investigación del F.B.I. sobre el juez Brett Kavanaugh durante su polémica audiencia de confirmación en 2018. Tres años después de la confirmación de Kavanaugh, el F.B.I. reveló que recibió más de cuatro mil quinientas pistas sobre él durante su investigación, y que la Casa Blanca de Trump determinó cuáles recibieron seguimiento. (Max Stier, compañero de clase de Kavanaugh en Yale que se había comunicado con la Oficina para reportar haber sido testigo de mala conducta grave por parte de Kavanaugh, fue uno de los que el F.B.I. nunca contactó). La Oficina tiene un estándar más bajo para verificaciones de antecedentes de nominados que para investigaciones criminales. Considera al Presidente que nombró al candidato, en ambos casos, Trump, como “el cliente” que determina el alcance de la investigación.

El informe de Hegseth del F.B.I. puede ser irrelevante, de todos modos, porque parece que la mayoría de los senadores ni siquiera lo verán. El nuevo presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, de Mississippi, que fue informado sobre la investigación del F.B.I. sobre Hegseth el pasado viernes, planea no compartir los hallazgos de la Oficina con ningún senador que no sea el demócrata de mayor rango en el comité, Jack Reed, de Rhode Island. Un colaborador republicano de alto rango en el Comité de Servicios Armados me dijo que mantener en secreto los hallazgos del F.B.I. era una práctica normal. Pero los demócratas y algunos republicanos en el Senado están indignados por la decisión. En un mensaje de texto, Blumenthal me dijo que el equipo de Trump estaba tratando de “ocultar” y “blanquear” el pasado de Hegseth, añadiendo: “Cualquier cosa que digan que es ‘normal’ (un punto discutido), esta nominación no es normal.”

La cantidad de dinero privado que se está gastando en el esfuerzo por confirmar a Hegseth es asombrosa para un nominado al Gabinete. La suma sólo es igualada por el dinero que se ha gastado para presionar a los senadores para que confirmen a los Jueces de la Corte Suprema. Esta semana, un grupo, American Leadership PAC, al parecer planea gastar un millón de dólares para presionar a los senadores republicanos indecisos en cinco estados para aprobar a Hegseth. Según los registros más recientes de la F.E.C., el grupo apenas existe, excepto como una alcancía política para cuatro enormemente ricos megadonadores de derecha. Los registros federales muestran que, en los ciclos políticos de 2022 y 2024, el grupo fue financiado casi en su totalidad por el magnate petrolero de Texas, Timothy Dunn; Thomas Klingenstein, un financiero de Nueva York que dirige el conservador Claremont Institute; Bill Koch, miembro de la dinastía del petróleo y el gas y fundador del negocio de coque de petróleo Oxbow Carbon, L.L.C.; y el multimillonario de Wisconsin Richard Uihlein, presidente de la empresa de embalaje Uline.

En diciembre, un grupo de dinero oscuro previamente respaldado por Elon Musk, Building America’s Future, también comenzó a invertir dinero en la lucha. Gastó medio millón de dólares en anuncios presionando a Ernst para que apoyara a Hegseth después de expresar dudas sobre él. Musk y otros aliados de Trump han dejado en claro que financiarán desafíos primarios contra senadores republicanos que se opongan a los nominados de Trump. (Según Fox News, varios de los principales operadores de campaña de Trump, incluido su jefe de campaña Chris LaCivita y el encuestador Tony Fabrizio, se convertirán en asesores principales del grupo de dinero oscuro, que planean utilizar como un financiador privado de la agenda del segundo mandato de Trump.)

“Las acciones de Elon Musk están diseñadas para subvertir la responsabilidad constitucional del Senado de EE.UU. de asesorar y consentir”, me dijo Warren en una entrevista telefónica. La semana pasada, después de que Hegseth declinara reunirse con Warren antes de la audiencia, ella le envió una carta de treinta y tres páginas exigiendo respuestas. “No podría pasar una verificación de antecedentes para un trabajo en el centro comercial”, dijo. “Él es el nominado más no calificado para Secretario de Defensa en la historia de EE.UU.” Warren argumentó que la oposición previa de Hegseth a las soldados mujeres, además de las acusaciones de agresión sexual, lo hacen “una afrenta a las mujeres.” Además, añadió, “ha estado repetidamente ebrio en eventos de trabajo. Incluso sus compañeros de trabajo de Fox hablaron de tener que cuidarlo como si fuera un niño.”

Fuera de la mirada pública, los arregladores de Hegseth han utilizado tácticas cuestionables contra sus oponentes. La semana pasada, los registros de empleo privados de una ex empleada de Hegseth que era un testigo potencial en su contra, fueron filtrados al sitio web conservador Washington Free Beacon, que los publicó en un aparente esfuerzo por socavarla. El principal patrocinador financiero de Free Beacon es Paul Singer, un multimillonario administrador de fondos de cobertura de Nueva York que también fue un importante partidario de Vets for Freedom, una organización sin fines de lucro que casi quebró bajo el liderazgo de Hegseth en 2008, como reportó recientemente la NBC. Free Beacon no reveló sus lazos pasados con Hegseth. En su lugar, expuso públicamente al testigo anónimo previamente, que había buscado protección de denunciante del Comité de Servicios Armados del Senado. Ese mismo día, otra versión del artículo sobre el testigo, junto con su fotografía, apareció en el New York Post de Rupert Murdoch.

La denunciante, Kat Dugan, es una veterana militar que ayudó a compilar los relatos del consumo de alcohol, misoginia y otras conductas incorrectas de Hegseth para el informe sobre Hegseth producido por varios ex empleados de Concerned Veterans for America. El informe de siete páginas fue escrito por numerosos ex empleados y nombró a más de dos docenas de individuos e incidentes. Pero las historias de Free Beacon y Post intentaron descartar a Dugan como un “empleado descontento” solitario que buscaba venganza por haber sido despedida después de una licencia médica.

Cuando se le pidió un comentario, Dugan envió una declaración por correo electrónico denunciando “esfuerzos matones para intimidarme.” Dijo que los aliados de Hegseth habían difundido “mentiras descaradas” sobre ella, incluida la falsa afirmación de que estaba tratando de ayudar a los demócratas. Se describió a sí misma como una republicana registrada con veintiún años de experiencia en el Ejército y como contratista de defensa, y dijo que había dejado Concerned Veterans for America en 2015 de común acuerdo. Dijo que no había comunicado con ningún miembro demócrata del Senado y no había proporcionado a ninguna organización de noticias el informe del denunciante sobre Hegseth. En cuanto a su agenda, dijo: “Estoy a favor de un proceso justo de evaluación de este nominado del gabinete, punto.” Dugan insistió en que no se veía intimidada por lo que llamó una “campaña de difamación.” Sin embargo, decidió que los costos personales y profesionales de testificar en su audiencia eran demasiado altos.

Los periodistas también han sido blanco de los defensores de Hegseth. (Arthur Schwartz, consejero de Hegseth que al parecer tiene estrechos lazos con Donald Trump Jr., me envió un enlace al artículo de Free Beacon sobre Dugan, con un mensaje de texto que decía simplemente: “Eres un ridículo bufón.”) Sin embargo, los insultos y la intimidación han fracasado en detener un creciente flujo de historias negativas sobre Hegseth, incluyendo varias de medios conservadores. Tanto National Review como National Interest han publicado críticas severas sobre Hegseth en los últimos días. En National Review, John Fund, en un artículo titulado “Pete Hegseth es un nominado muerto ambulante”, argumenta que el nombramiento fue un error cometido mientras la jefa de personal de Trump, Susie Wiles, se estaba tomando unos días libres; durante este período, autodenominados “disruptores” como los locutores de programas de entrevistas Tucker Carlson y Dan Bongino persuadieron a Trump para que nombrara a favoritos suyos no calificados, incluidos Hegseth y Matt Gaetz, la elección abortada de Trump para Fiscal General. (Bongino niega esta afirmación.) Aunque la nominación de Gaetz estalló inmediatamente, escribió Fund, “Hegseth ha logrado mantenerse en el cargo, ayudado por un grupo matón de jugadores satélite MAGA en línea que amenazan a cualquiera que plantee objeciones.” Christian Whiton, investigador principal del Centro de Interés Nacional, que trabajó en el Departamento de Estado bajo George W. Bush y Trump, escribió un artículo que describe un escenario de pesadilla en el que Hegseth, con su falta de experiencia, podría tener que asesorar a Trump sobre cómo responder a un ataque nuclear. La junta editorial del Washington Post ha identificado a Hegseth y a Robert F. Kennedy Jr., la elección de Trump para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, como los nominados al gabinete demasiado no calificados para ser confirmados. Y la Associated Press publicó una noticia que mostraba que la historia de infidelidad marital de Hegseth y la insubordinación hacia un oficial al mando violaban el Código Uniforme de Justicia Militar, que, como Secretario de Defensa, se le llamaría a hacer cumplir. El informe citaba a Chuck Hagel, ex senador republicano que sirvió como Secretario de Defensa de Barack Obama, diciendo: “No puedes minimizar lo importante que es la integridad en el liderazgo.”

Está por verse si los ejecutores de Trump, a quienes el senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, ha llamado “monos voladores de MAGA,” lograrán presionar a los senadores republicanos para confirmar a Hegseth. En el mejor de los casos, la votación en el Senado sería el 20 de enero, después de la investidura de Trump. “El peligro,” me dijo Whitehouse, “es que personas con muchos recursos podrían amenazar e intimidar a gente tímida, o a personas con menos recursos, para que digan la verdad.” Los grupos de dinero oscuro, señala, “están todos llevando a cabo campañas para avivar la comunidad de odio en internet. Crean terror y miedo, lo que pone a los testigos en una posición imposible. O se quedan en el anonimato, en cuyo caso los senadores dicen ‘no te creo,’ o salen a la luz pública y son atacados y aterrorizados por personas que dicen ‘espero que tus hijos mueran,’ y peores cosas. Es grotesco.” ♦

