La campaña de oposición impulsa las ventas de un libro negro y rojo

LUCKNOW: Una atracción clave en el día inaugural del 18º Lok Sabha fue la versión de bolsillo de la Constitución India, que fue agitada por varios miembros del bloque INDIA, incluido Rahul Gandhi, en la Cámara así como afuera para protestar contra el gobierno de Modi. El libro encuadernado en cuero negro y rojo publicado por la Eastern Book Company (EBC) con sede en Lucknow había llamado la atención cuando era sacado frecuentemente por líderes de la oposición, especialmente por Rahul, en las manifestaciones de las elecciones de Lok Sabha para afirmar que el BJP modificaría la Constitución si regresaba al poder. El editor de EBC, Sumeet Malik, afirma haber vendido 5.000 ejemplares en los últimos tres meses mientras que la misma cantidad se vendió en 2023. EBC es el único editor de la versión de bolsillo que fue impresa por primera vez en 2009 y ha impreso 16 ediciones desde entonces. “La demanda es bastante alta para nuestra edición de bolsillo de la Constitución India. Estamos agotando el stock tan pronto como se recibe”, agregó Malik. La edición de bolsillo de 624 páginas está impresa en papel de Biblia y contiene un capítulo sobre la elaboración de la Constitución India por el Prof. Ranbir Singh, ex vicecanciller de la Universidad Nacional de Derecho, Delhi. El prólogo del libro escrito por el ex fiscal general KK Venugopal dice: “Cada indio, sea abogado, juez o no, debería tener una copia de este pequeño libro, pequeño en tamaño pero enorme en sus dimensiones humanas. Creo que este elegante libro debería estar en los bolsillos de cada indio, permitiéndole inspirarse en la grandeza de las ideas contenidas en la Constitución de India, que nosotros, el pueblo de India, nos hemos dado a nosotros mismos”. EBC ha adquirido los derechos de propiedad intelectual sobre el libro y no puede ser copiado por nadie. “El PM Modi le presentó una copia a Ramnath Kovind cuando fue nombrado Presidente. Los jueces de la Corte Suprema a menudo llevan la versión de bolsillo cuando viajan al extranjero en capacidad oficial. También está disponible en muchas bibliotecas de todo el mundo”, dijo Malik. “Cuanta más accesibilidad tengan las personas de este país a material legal, mejor se gobernará. La Constitución de India es el libro más importante de este país”, añadió. Recientemente, Malik también regaló una copia del libro al ministro de Interior de la Unión, Amit Shah.