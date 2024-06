La campaña de Biden recauda $27 millones tras el primer debate.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló en la ceremonia de apertura del Centro de Visitantes del Monumento Nacional de Stonewall en Nueva York el 28 de junio de 2024.

La campaña de Biden ha recaudado $ 27 millones desde el día del primer debate presidencial hasta el viernes por la noche, anunció un portavoz de la campaña el sábado.

El número llega en medio de la gira de recaudación de fondos posterior al debate de Presidente Joe Biden, durante la cual la campaña busca mantener el ritmo con el impulso de donaciones reciente del ex presidente Donald Trump.

La campaña de Biden, la Convención Nacional Demócrata y los PAC y comités de Biden juntos recaudaron $ 85 millones en mayo, rezagándose detrás de los $ 141 millones que Trump logró en el mismo mes en que el ex presidente fue condenado por 34 cargos criminales.

El impulso de la campaña posterior al debate también está tratando de tranquilizar a los donantes de que Biden todavía puede lograr una victoria demócrata en noviembre, a pesar de su desempeño titubeante en el primer debate contra Trump el jueves pasado.

Después del enfrentamiento de 90 minutos en Atlanta, Biden se dirigió el viernes a Raleigh, Carolina del Norte, para celebrar un mitin donde habló con un tono más enérgico y reconoció sus errores en el debate.

“Amigos, ya no camino tan fácilmente como solía. Ya no hablo tan fluidamente como solía hacerlo. No debato tan bien como solía. Pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad”, dijo.

Después de Carolina del Norte, el presidente voló a Nueva York para pronunciar discursos en el Centro de Visitantes del Monumento Nacional de Stonewall para conmemorar el Mes del Orgullo. Más tarde esa noche, celebró varias recepciones de campaña.

Biden participará en aún más recepciones de campaña el sábado en Nueva York y Nueva Jersey antes de regresar a Camp David más tarde en la noche. Esos eventos probablemente aumentarán la cifra de recaudación de fondos de $ 27 millones.

La campaña de Biden no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre cuánto de esta nueva recaudación de fondos provino de donantes de base en línea en comparación con donantes de mayor monto.

Desde el enfrentamiento de 90 minutos el jueves, los demócratas han estado en un frenesí tratando de limpiar el desastre de la caída en el debate de Biden.

Los seguidores de Biden, incluidos los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, han tratado de cambiar la narrativa del debate reconociendo, en lugar de ignorar, los errores en el debate del presidente mientras también piden a los votantes que miren más allá de ellos.

Algunos estrategas demócratas, sin embargo, están pidiendo a Biden que se retire de la carrera presidencial y renuncie a sus delegados a favor de un candidato fresco.

Biden y Trump tienen programado debatir nuevamente el 10 de septiembre, una posible oportunidad de redención para la percepción del presidente con los votantes, muchos de los cuales expresan preocupaciones sobre su edad y capacidad para manejar un segundo mandato.