La Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de un proyecto de ley de último minuto para mantener abierto el gobierno.

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una medida de financiamiento temporal con tan solo unas horas de margen el viernes, allanando el camino para que el Congreso evite un cierre del gobierno después de días de lucha en el Capitolio.

El proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara no incluía ningún cambio en el techo de deuda, desafiando la petición de Donald Trump de que el mecanismo fuera eliminado o aumentado.

Pero la medida ganó apoyo bipartidista en la cámara, con los demócratas uniéndose a los republicanos para aprobar el proyecto de ley por 366-34 justo después de las 6pm en Washington, seis horas antes de la fecha límite.

El Senado controlado por los demócratas ahora debe votar sobre la ley antes de que llegue al escritorio del presidente Joe Biden, quien apoyará la legislación, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

La promulgación del proyecto de ley pondrá fin a una semana de volatilidad en Washington, ya que Trump y su aliado Elon Musk ejercieron su influencia sobre los republicanos de línea dura, presionándolos para rechazar lo que dijeron eran “concesiones” a los demócratas.

Antes de que el proyecto de ley fuera aprobado el viernes, Musk expresó su desdén continuo por el proyecto de ley: “Entonces, ¿este es un proyecto de ley republicano o un proyecto de ley demócrata?”

El proyecto de ley aprobado fue el tercer intento del presidente de la Cámara, Mike Johnson, de lograr un acuerdo en la cámara después de que Trump torpedeara el primer acuerdo bipartidista más temprano en la semana.

El nuevo proyecto de ley era casi idéntico al segundo de Johnson, pero eliminó cualquier movimiento para aumentar o suspender el techo de deuda, a pesar de las demandas de Trump. Extiende la financiación del gobierno a niveles actuales y proporciona ayuda para alivio de desastres naturales y agricultores.

Johnson dijo después de que el proyecto de ley fuera aprobado que había hablado con Trump y Musk poco antes de la votación y recibió su bendición.

Trump “sabía exactamente lo que estábamos haciendo y por qué, y este es un buen resultado para el país. Creo que definitivamente está feliz con este resultado también”, dijo a los periodistas en el Capitolio.

Johnson dijo que le preguntó a Musk “‘oye, ¿quieres ser presidente de la Cámara?’. Él dijo, ‘este puede ser el trabajo más difícil del mundo’. Es así.”

Elon Musk y yo hablamos hace aproximadamente una hora y hablamos sobre los desafíos extraordinarios de este trabajo. Y le dije, oye, ¿quieres ser presidente de la Cámara? No lo sé. Él dijo, este puede ser el trabajo más difícil del mundo

La aprobación en la Cámara marcó una victoria para Johnson, quien había prometido más temprano en el día que EE. UU. “no tendría un cierre de gobierno”.

Un cierre del gobierno cerraría temporalmente partes del gobierno y suspendería el salario de los empleados federales. Cierres anteriores del gobierno han obligado a cientos de miles de trabajadores federales a ser puestos en licencia.

La presencia inminente de Trump en el debate ha sido el factor más complicado en las negociaciones frenéticas para encontrar un acuerdo de último minuto.

Pero tan pronto como comenzó la votación, Musk cambió de opinión, diciendo que Johnson “hizo un buen trabajo aquí, dadas las circunstancias. Pasó de ser un proyecto de ley que pesaba libras a ser un proyecto de ley que pesaba onzas. La pelota debería estar ahora en la cancha de los demócratas.”

Los demócratas, enojados porque el acuerdo bipartidista anterior fue descartado, han culpado a Musk por insertarse en el proceso esta semana, desencadenando más disturbios en el Congreso justo antes de la temporada de vacaciones en EE. UU.

“A instancias del hombre más rico del mundo por el que nadie votó, el Congreso de EE. UU. ha sido puesto en pandemonio”, dijo la demócrata Rosa DeLauro sobre Musk el jueves.

Algunos altos funcionarios republicanos también parecieron criticar las intervenciones de Trump y Musk.

“No me preocupa contar cuántas veces he recordado a nuestros colegas en la Cámara lo perjudicial que es cerrar el gobierno y lo absurdo que es apostar a que tu propio lado no se llevará la culpa por ello”, dijo Mitch McConnell, el líder republicano saliente del Senado, el viernes.

“Dicho esto, si me lo tomara personalmente cada vez que mi consejo no fuera escuchado, probablemente no habría pasado tanto tiempo como lo he hecho en este trabajo en particular.”

