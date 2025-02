La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba por poco el proyecto de ley de gastos respaldado por Trump.

Los republicanos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobaron por poco un proyecto de ley de gastos del gobierno de varios billones de dólares el martes, un impulso importante para el presidente Donald Trump que avanza en su agenda 2025.

La votación de 217-215 se consideró una prueba clave para el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, quien canceló una votación anterior al parecer no tener suficiente apoyo.

Varios republicanos querían más disciplina fiscal de un presupuesto que incluye recortes de impuestos de 4,5 billones de dólares, financiados parcialmente por recortes de gastos pero también por aumentar potencialmente la considerable deuda del gobierno de EE.UU.

Pero al final, el proyecto de ley fue aprobado a lo largo de las líneas partidistas, con todos los demócratas votando en contra y solo un republicano oponiéndose.

Ese republicano fue Thomas Massie de Kentucky, un prominente halcón fiscal que quería recortes de gastos más profundos. Un demócrata no votó.

El presupuesto de la Cámara busca 2 billones de dólares en recortes de gastos durante los próximos 10 años para financiar la agenda del presidente Trump. Incluye más de 100.000 millones de dólares en nuevos gastos para la aplicación de la inmigración y el ejército.

También extendería las exenciones fiscales aprobadas durante su primer mandato, que deben expirar al final del año.

Sin embargo, aún quedan varios pasos que el plan de gastos debe seguir para convertirse en ley.

El presupuesto tendrá que fusionarse con un presupuesto separado que está bajo consideración del Senado de EE.UU., en un proceso llamado reconciliación.

E incluso si ambas cámaras finalmente están de acuerdo en un plan de gastos, muchos detalles más finos deberán ser negociados antes de que pueda ser enviado al escritorio del presidente Trump para ser firmado.

Los líderes republicanos de la Cámara inicialmente retrasaron la votación del martes cuando no estaba claro si tendrían suficiente apoyo para aprobar la medida.

El presidente Johnson y el segundo republicano de mayor rango en la Cámara, Steve Scalise, pasaron horas trabajando para convencer a los miembros del partido que vacilaban a respaldar el plan que, además de los recortes de impuestos, financiaría medidas de seguridad fronteriza, deportaciones y gastos militares.

Trump llamó personalmente a algunos de los indecisos para animarlos a aprobar el proyecto de ley, dijeron los dos líderes republicanos.

“Trump nos ayudó con varios miembros”, dijo Scalise a los reporteros. “Habló con cualquiera a quien le preguntamos que realmente necesitaba aclarar las cosas”.

Tres de los cuatro legisladores del partido que inicialmente se habían considerado firmes votos en contra: los Representantes Tim Burchett, Victoria Spartz y Warren Davidson – finalmente votaron a favor.

“Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero vamos a cumplir con la agenda América Primero”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, a los reporteros después de la votación.

“Vamos a celebrar esta noche, y nos pondremos manos a la obra mañana mismo”.

Los demócratas criticaron el presupuesto como un recorte de impuestos principalmente para los ricos, lo que dijeron dañaría a las familias de bajos ingresos que dependen del programa de salud Medicaid financiado por el gobierno.

El partido trabajó para llevar a tantos miembros a la cámara para la votación crucial, con la Representante Brittany Petterson llegando con su hijo mientras estaba de permiso por maternidad.

El Senado estará bajo presión para aprobar el marco de gastos de la Cámara porque el presidente Trump lo ha respaldado, a pesar de su proyecto de ley separado que fue presentado la semana pasada.