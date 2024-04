La Cámara de Comercio demanda a la FTC por prohibir las cláusulas de no competencia.

La presidenta de la FTC, Lina Khan, testifica durante una audiencia de presupuesto del Subcomité de Innovación, Datos y Comercio de la Cámara de Energía y Comercio, el 18 de abril de 2023.

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y varios grupos empresariales presentaron una demanda el miércoles contra la Comisión Federal de Comercio en un tribunal federal de Texas por la votación de la comisión para prohibir las cláusulas de no competencia, que se utilizan para bloquear a los empleados que desean trabajar para competidores en la misma industria.

El martes, la FTC votó para promulgar la prohibición basándose en que las cláusulas de no competencia obstaculizan la eficiencia del mercado laboral, entorpecen la competencia y pueden llevar a precios más altos para los consumidores. Los acuerdos de no competencia a menudo impiden que los trabajadores busquen otros empleos en su industria y el mejor pago que ofrecerían esos trabajos.

La prohibición entrará en vigor 120 días después de que la regla se publique oficialmente en el Registro Federal.

Mientras tanto, los grupos empresariales buscan bloquear la prohibición, afirmando que la FTC no tiene la autoridad para implementar la regla y que la regla en sí misma es demasiado amplia en alcance.

“La pura importancia económica y política de una prohibición nacional de no competencia demuestra que esta es una cuestión que debe decidir el Congreso, en lugar de una agencia”, escribió la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que representa aproximadamente 3 millones de empresas, en la demanda presentada en el Distrito Este de Texas.

Los grupos empresariales afirmaron que la prohibición de la FTC “se aparta de siglos de leyes estatales y federales”. Además de la Cámara de Comercio, la Business Roundtable, la Asociación de Empresarios de Texas y la Cámara de Comercio de Longview son todos demandantes en la demanda.

Alegan que los acuerdos de no competencia son esenciales para proteger los secretos internos y la información patentada de la empresa. La FTC sugirió que, en lugar de depender de las cláusulas de no competencia, las empresas deberían recurrir a otros salvaguardas de información, como acuerdos de no divulgación.

La FTC rechazó la acusación de que está excediendo sus límites legales.

“Nuestra autoridad legal es cristalina”, dijo el portavoz de la FTC, Douglas Farrar, a CNBC en un comunicado. “Abordar las no competencias que restringen la libertad económica de los estadounidenses está en el corazón de nuestro mandato, y esperamos ganar en la corte”.

La comisión estima que alrededor de 30 millones de empleados en los Estados Unidos, o el 18% de la fuerza laboral estadounidense, están actualmente sujetos a una cláusula de no competencia.

Más cobertura política de CNBC

La prohibición no solo prohibiría el uso de futuras no competencias, sino que también requeriría que las empresas eliminen las existentes para todos los trabajadores, excepto algunos ejecutivos de alto nivel. Los grupos empresariales sostienen que esta última disposición es “impermisiblemente retroactiva”, al anular contratos previamente acordados.

“Las empresas que negociaron no competencias perderán las protecciones de esos acuerdos, incluso si ya cumplieron con su parte del trato”, escribieron los grupos empresariales.

Los grupos empresariales también mantienen que no todas las cláusulas de no competencia son iguales y que muchas “no representan una amenaza para la competencia” en el mercado en general.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha estado amenazando con demandar a la FTC por esta regla desde que la comisión la propuso por primera vez en enero de 2023. Desde entonces, la FTC ha recibido alrededor de 26,000 comentarios, la mayoría de los cuales, según la agencia, fueron positivos, aunque la Cámara afirma que la FTC no abordó muchas de las críticas formuladas por las empresas.

Las amenazas legales de la Cámara durante el último año también encontraron desafíos en el Capitolio, donde hay un apoyo bipartidista para ampliar las regulaciones de no competencia actuales en una prohibición total.

No te pierdas estas exclusivas de CNBC PRO