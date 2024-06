La caída del stock de Nvidia un 6.5%, arrastrando a la baja las acciones de inteligencia artificial.

El comercio de inteligencia artificial (IA) tomó un giro para peor el lunes, ya que las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) cayeron hasta un 6.5%, arrastrando consigo todo el mercado de IA.

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) cayó hasta un 8.5%, y Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) bajó un 3.8% en su punto más bajo hoy. Las tres acciones de IA cayeron un 4.9%, 7% y 3.2%, respectivamente, a las 11:30 a.m. ET. No hay noticias específicas sobre IA, pero los inversores tienen mucho en mente sobre la demanda futura de los chips que impulsan la IA hoy.

Los insiders de Nvidia están vendiendo en masa

El viernes, los insiders de Nvidia, incluido el CEO Jensen Huang, anunciaron grandes ventas de acciones más allá de solo ventas relacionadas con impuestos relacionados con opciones de acciones y warrants. Huang informó que vendió 240,000 acciones en el mercado abierto el jueves y viernes, totalizando $31.6 millones solo en esos dos días.

En tan solo junio, Huang ya ha vendido casi $95 millones en acciones mientras ha estado promocionando el potencial de crecimiento a largo plazo para la IA. Numerosos otros ejecutivos también han reportado grandes ventas de acciones en el mercado abierto.

Las ventas internas pueden ser una indicación de que tienen menos confianza en una acción, por lo que esto es notable.

¿Está explotando la burbuja?

Por más impresionante que haya sido la demanda de IA, las valoraciones de Nvidia y Super Micro Computer en particular han alcanzado niveles increíbles. Puedes ver a continuación que el múltiplo precio-ganancias (P/E) de Nvidia todavía está por encima de 70 y su múltiplo precio-ventas (P/S) es de 37.6. Super Micro Computer no es tan costoso, pero aún está valorado para la perfección.

Gráfico del índice P/E de NVDA

Los inversores deben considerar cuánto crecimiento está incluido en las acciones de IA en este momento y cuál es la probabilidad de que cumplan con ese potencial. Muy pocas compañías de IA generan ganancias, por lo que el dinero fluyendo hacia los chips podría disminuir si aquellos que están desarrollando modelos y herramientas de IA no crean planes de negocios que los hagan sostenibles a largo plazo.

Los resultados cobran importancia

De repente, los inversores están pensando en la demanda porque estamos a solo unas semanas de comenzar la temporada de resultados del segundo trimestre de 2024. Es entonces cuando escucharemos sobre la demanda final y los márgenes para las compañías tecnológicas que están construyendo productos de IA, incluidos aquellos que compran la mayoría de los chips de Nvidia.

Si la demanda es fuerte, las acciones podrían subir, pero los inversores están retirando dinero por temor a que haya algunas señales decepcionantes. Y con acciones valoradas para la perfección, incluso la más mínima grieta en la historia de crecimiento de la IA podría hacer que caigan.

Todo depende de Nvidia

Nvidia es el nombre más grande en IA y su fortuna impulsará a Super Micro Computer y TSMC, que son proveedores de la empresa y beneficiarios del crecimiento general en la demanda de IA. Si el mercado para los chips de Nvidia continúa creciendo, las otras compañías tendrán mucha demanda.

La historia continúa

Lo que creo que será el enfoque en el próximo mes es la demanda de los productos de IA que las empresas han introducido y si eso llevará a más gastos de capital. Si no es así, podría haber una disminución en los pedidos en el futuro, y eso podría poner en duda tanto las proyecciones de ingresos como de márgenes.

Estas valoraciones altas y la falta de modelos de negocios de IA son la razón por la cual estoy evitando las acciones de IA hoy. El riesgo es simplemente demasiado alto para la recompensa observada en este momento.

Travis Hoium no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las acciones de Nvidia caen un 6.5%, arrastrando a las acciones de inteligencia artificial a la baja fue publicado originalmente por The Motley Fool