La caída del Nasdaq lleva a las acciones a la baja con ganancias, audiencia de confirmación de Bessent en foco

Las acciones se recuperaron el miércoles después de que la lectura del IPC de diciembre finalmente mostrara cierto alivio en la inflación subyacente y los inversores ajustaran sus apuestas de recorte de tasas de la Fed.

Pero la amenaza de precios persistentes sigue latente ante un cambio de régimen en Washington cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo la próxima semana. Y los economistas están en gran medida de acuerdo en que la lucha contra la inflación está lejos de terminar.

“La inflación no ha sido constante,” Claudia Sahm, economista jefe de New Century Advisors y ex economista de la Reserva Federal, dijo en el programa Morning Brief de Yahoo Finance. “Ha sido bastante desigual.”

Aunque la inflación se ha desacelerado, ha permanecido por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal de manera anual. Los mayores costos de vivienda y servicios básicos como la atención médica y los seguros han contribuido a lecturas obstinadas en los últimos meses, con los consumidores sintiendo simultáneamente la presión en los supermercados y también en la bomba de gasolina.

“No creo que estemos completamente fuera de peligro aquí,” Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, dijo en Market Domination Overtime de Yahoo Finance. “Tenemos que recordar que hacia finales de 2023, había tendencias desinflacionarias. Y luego llegamos a 2024 y vimos una pequeña reversión de eso.”

El aumento de los salarios y un mercado laboral sólido han compensado en cierta medida las presiones de precios recientes, pero las tendencias subyacentes han mostrado una continuidad en las categorías en las que la mayoría de los hogares confían. Esto hace que el trabajo de la Fed sea aún más difícil de llevar a cabo.

“Es un pequeño respiro obtener algunas noticias ‘no tan’ malas,” dijo Sahm, refiriéndose a la desaceleración de la inflación en vivienda y en los precios mensuales básicos de diciembre. Pero “realmente no cambia el juego. Es mucho más de lo que hemos visto con la mixtura de volatilidad mes a mes.”

Y la volatilidad probablemente aumentará con la llegada de Trump a la presidencia el lunes.

Las políticas propuestas por Trump, como aranceles altos sobre productos importados, recortes de impuestos para las corporaciones y restricciones a la inmigración, se ven como inflacionarias. Y esas políticas podrían complicar aún más el camino de la Reserva Federal hacia las tasas de interés.

