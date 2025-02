La caída del 17% de Nvidia expuso uno de los mayores riesgos en el mercado de valores.

El 27 de enero, Nvidia (NASDAQ: NVDA) cayó un 17%, borrando más de $590 mil millones de su capitalización de mercado. Marcó la mayor destrucción de valor de mercado en un solo día para una empresa en la historia del mercado de valores de EE. UU.

Aunque la acción de crecimiento recuperó casi la mitad de esas pérdidas al día siguiente, aún hay lecciones que aprender de este evento histórico en el mercado.

Sumergámonos en la importancia de la venta masiva, el riesgo que expone y cómo puedes posicionar tu cartera en respuesta a este riesgo.

A pesar de las enormes caídas en Nvidia, Broadcom (NASDAQ: AVGO), Taiwan Semiconductor y otras acciones de chips, la venta masiva del lunes fue bastante aislada.

El gráfico siguiente muestra los 12 mayores componentes del S&P 500 por capitalización de mercado. Taiwan Semiconductor se incluye desde una perspectiva de capitalización de mercado, pero se excluye del gráfico porque no está en el índice S&P 500.

Como se puede ver, empresas tecnológicas como Apple y Meta disfrutaron de sólidas ganancias, al igual que otros líderes del sector como Walmart y Berkshire Hathaway. De hecho, el Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) ganó un 0,7% ese día. Y sin embargo, el Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), un fondo cotizado en bolsa (ETF) que sigue el Nasdaq-100, cayó un 2,9%. El Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) que también sigue el S&P 500, cayó un 1,4%.

A pesar de las ganancias para múltiples sectores del mercado de valores, por no mencionar muchas acciones tecnológicas individuales, el S&P 500 y el Nasdaq-100 aún cayeron bruscamente ese día debido a lo enormemente valiosas que se han vuelto las acciones de chips como Nvidia.

Puedes determinar el impacto de una acción individual en un índice (o un ETF que lo sigue) multiplicando su peso en la cartera por el movimiento en el precio de la acción.

Por ejemplo, Nvidia representa aproximadamente el 7,5% del Invesco QQQ y el 6,6% del Vanguard S&P 500 ETF. Mientras tanto, Broadcom representa el 4,0% y el 2,2% de las tenencias en esos dos ETF, respectivamente. Dadas sus pérdidas de dos dígitos en un solo día el 27 de enero, estas dos compañías llevaron a la baja el Invesco QQQ en un 2.0% mientras arrastraban al Vanguard S&P 500 hacia abajo en un 1.5%. En otras palabras, solo dos acciones de megacap representaron la mayor parte del movimiento de precios en estos fondos.

La venta en Nvidia y Broadcom muestra los riesgos de un mercado muy concentrado. Por impactante que sea esta realización, también es un recordatorio de la importancia de conocer la composición de un fondo índice antes de invertir en él, incluidos benchmarks como el S&P 500 y el Nasdaq-100. Sin embargo, hay formas de contrarrestar el riesgo de concentración.

Continuar historia

La mejor manera es saber lo que posees y por qué lo posees, y eso significa tener una tesis de inversión clara para cada acción o fondo en tu cartera.

Otro ejercicio a considerar es calcular tu exposición real a cada acción que posees, en todas las carteras y fondos. Por ejemplo, si tienes $3,500 en acciones de Nvidia pero también tienes $100,000 en un fondo índice del S&P 500, tu exposición real a Nvidia es de más de $10,000 porque representa una cantidad tan grande del índice.

Con demasiada frecuencia, los inversores asumen que un índice o ETF está diversificado solo porque contiene decenas o cientos de empresas, pero hay grados variables de diversificación.

La concentración del S&P 500 es un riesgo del que deberías ser consciente, pero no significa que debas cambiar por completo tu estrategia de inversión.

La dominancia tecnológica en el S&P 500 ha sido impulsada principalmente por el crecimiento de las ganancias. Nvidia es un buen ejemplo de esto, ya que las ganancias en el precio de la acción han sido respaldadas por el crecimiento de las ganancias y la expansión de los márgenes del negocio subyacente.

En resumen, el S&P 500 sigue siendo una poderosa herramienta para la acumulación de riqueza a largo plazo, pero los inversores deben realizar una revisión de cartera para asegurarse de que no están demasiado expuestos a un puñado de empresas o temas.

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir rendimientos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $735,852!*

Ahora, hay que tener en cuenta que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 903% — un rendimiento superior al mercado en comparación con el 176% para el S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores.

Aprende más »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 27 de enero de 2025

JPMorgan Chase es un socio publicitario de Motley Fool Money. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tesla, Vanguard S&P 500 ETF y Walmart. Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $405 en Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.

La caída del 17% de Nvidia expuso uno de los mayores riesgos en el mercado de valores fue originalmente publicado por Motley Fool