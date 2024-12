La caída de Barnier amenaza con sentar un patrón para lo que se avecina.

“Pero justo cuando el país vuelve a ser más un sistema parlamentario, la Asamblea misma ha demostrado ser incapaz de acción. Más de un comentarista ha señalado que Francia – con sus instintos monárquicos y concepción de poder centralizada – nunca ha desarrollado una cultura de compromiso. Entonces, los tres bloques en la Asamblea hoy – instalados por los votantes después de la disolución de Macron en junio – han demostrado ser incapaces de crear un ambiente constructivo para el gobierno. Como dijo el veterano periodista Eric Brunet después de ver el debate esta noche en BFMTV: “Lo que acabamos de ver es asombrosamente francés. Sin pragmatismo. Solo ideología. Todos los discursos eran sobre valores, sobre extremos. Todo nuestro discurso está desconectado de la realidad. Es típicamente, singularmente francés. Algunos lo ven como la culminación de años de Francia negándose a enfrentar la realidad económica – gobiernos de todos los colores han cedido a llamados por un gasto público cada vez mayor. El resultado es un déficit y una deuda que solo pueden ser abordados con recortes, que ningún gobierno puede aprobar. Según Nicolas Beytout, del periódico pro-empresarial L’Opinion, este es el comienzo de una serie de crisis que – paradójicamente – el país realmente necesita. Porque solo al verse cara a cara con el abismo económico, los votantes, los partidos – el país – aceptarán las decisiones difíciles que se avecinan. Beytout predice que cualquier nuevo primer ministro enfrentará los mismos problemas que Barnier, y como él fallará. “Un nuevo gobierno necesita tiempo, que no tendrá. Necesita una mayoría, que no tendrá. Y necesita la determinación para llevar a cabo la reducción necesaria del gasto estatal – que no tendrá. Así que espero ver varias mociones de censura más, y varios más caídas de gobierno – antes de que finalmente empecemos a despertar.”