La caída de Assad desata euforia en la capital siria.

Con la música retumbando en los altavoces de su automóvil, Abdallah, residente de Damasco, condujo por la carretera bordeada de palmeras hasta el palacio de Bashar al-Assad en la capital siria el domingo por la mañana. Llegó a la entrada, apagó la música y se adentró en el corazón del poder de una dinastía que había gobernado su país con puño de hierro durante más de 50 años.

Dentro de los salones de mármol, los sirios deambulaban con jeans y sudaderas, observando las escenas surrealistas de muebles ornamentados rotos y apilados en las esquinas. “Todavía no puedo creerlo”, dijo Abdallah, quien pasó la noche aterrorizado por los intensos bombardeos hasta que los rebeldes anunciaron justo antes del amanecer que tenían control total de la capital, marcando el fin del régimen de Assad.

“Nadie ha sufrido tanto como el pueblo sirio”, dijo a Financial Times en una llamada telefónica y compartió videos de su viaje. “Toda la ciudad se ha levantado en alegría, todos están en las calles, gritando, disparando.”

A lo largo de 13 años de guerra civil, Damasco fue un bastión de Assad, desde donde el ejército y la inteligencia mantenían un férreo control sobre los ciudadanos del país. Pero en las primeras horas del domingo, la euforia inundó la capital cuando los residentes despertaron a la repentina caída de un dictador que sobrevivió a más de una década de guerra pero fue derrocado en una sorprendente ofensiva rebelde de dos semanas.

Las plazas públicas se llenaron el domingo por la mañana de celebraciones, mientras que muchos como Abdallah se apresuraron a entrar en edificios que una vez fueron símbolos del gobierno de Assad, arrancando retratos y robando desde perfumes de lujo hasta juegos de mesa.

Sin embargo, junto con la alegría desenfrenada, también estaba el caos. Los rebeldes y los sirios comunes invadieron símbolos del régimen de Assad. Y la toma por parte de facciones rebeldes, lideradas por el poderoso grupo Hayat Tahrir al-Sham, sumerge al país en una nueva era de incertidumbre en medio de preguntas sin resolver sobre quién gobernará y cómo.

Muchos de los que estaban asociados con el régimen de Assad no se veían por ninguna parte el domingo. Se filmó al primer ministro siendo escoltado fuera de su oficina por rebeldes. Aparentemente, iba a ser llevado al Hotel Four Seasons, que era propiedad de un leal al régimen pero ahora supuestamente estaba siendo utilizado por rebeldes como un símbolo de la sorprendente reversión del poder.

“El ejército se rindió, la televisión se rindió, el palacio, la rama de seguridad, los edificios estatales”, dijo un residente de Damasco. “Los soldados están entregando sus armas. La situación es muy tensa, han abierto todas las prisiones.”

Un hombre se hace un selfie junto a una estatua destruida de Bassel al-Assad, el difunto hermano mayor del presidente sirio Bashar al-Assad, en la ciudad de Qamishli © Delil Souleiman/AFP via Getty Images

Abdallah intentó entrar en la lujosa residencia de la familia Assad pero fue rechazado por guardias rebeldes que intentaban controlar el saqueo. Videos compartidos por damascenos con FT y en redes sociales mostraron a personas comunes recorriendo el lujoso apartamento, incrédulos ante la opulencia en la que habían vivido sus líderes, riendo mientras empacaban metódicamente desde bolsos de diseñador hasta platos de cerámica desde dentro de la casa. “¡Wow! ¡Un ascensor dentro del apartamento!” exclamó una chica.

Abu Sakhr al-Karak, propietario de una tienda de regalos de la provincia sureña de Deraa, donde comenzó la revolución siria en 2011, no había dormido en toda la noche. Cuando se anunció la caída del régimen antes del amanecer, hizo sus oraciones del alba y se dirigió a Damasco junto con sus hermanos y amigos.

El ex activista, que había dejado de protestar cuando la revolución se volvió violenta, solía venir a la capital todas las semanas pero no había visitado desde hacía 14 años. Había pasado tanto tiempo que no recordaba los nombres de las calles principales.

“Los primeros momentos fueron de pura felicidad. Toda Siria está celebrando”, dijo, hablando desde una de las plazas más famosas de Damasco mientras los disparos de celebración resonaban a su alrededor. “Lo único es que ha sido ligeramente atenuado por el estado de caos. Solo esperamos que nadie resulte herido.”

Personas dentro de la residencia privada saqueada de Assad en Damasco © Hussein Malla/AP

Los locales le dijeron a FT que, si bien las fuerzas rebeldes armadas estaban protegiendo las instituciones públicas y los bancos e intentando controlar el saqueo, aún prevalecía el caos. En un comunicado el domingo por la mañana, los rebeldes instaron a los residentes a no disparar al aire ni robar.

Al-Karak dijo que el saqueo generalizado era la única razón de la vacilación, y veía al líder de HTS, Abu Mohammad al-Jolani, como un buen líder. HTS alguna vez estuvo afiliada a al-Qaeda y es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y otros, aunque Jolani ha tratado de presentar al grupo islamista como una fuerza más moderada en los últimos años.

La caída del régimen significa que miles de sirios en el exilio, tanto dentro del país como en el extranjero, pueden regresar después de más de una década. “Es como si mi alma hubiera vuelto a mí, hemos estado esperando 50 años este momento”, dijo Youssef Shoghr, que cruzó a Damasco desde Líbano en una caravana completa con fuegos artificiales y banderas rebeldes.

Shafiq Abu Talal, oriundo de Damasco pero que había estado viviendo durante años en el bastión de HTS en Idlib, planeaba regresar a su ciudad de inmediato.

Combatientes antigubernamentales aseguran cajas de dinero después de impedir saqueadores fuera del banco central en Damasco © Sam Hariri/AFP via Getty Images

“Mi ciudad fue la última en ser libre. Los sentimientos son indescriptibles”, dijo. Dijo que sus padres vivían cerca de un centro de detención en la capital que se abrió en las primeras horas del domingo, escena que se repitió en todo el país a medida que se liberaban prisioneros políticos.

“Los eventos se aceleraron drásticamente”, afirmó Abu Talal. “La revolución duró 13 años y el régimen terminó en menos de 13 días.”

Después del palacio, Abdallah fue a la embajada de Irán, un aliado de Assad que junto con Rusia ayudó a sostener al régimen contra la sublevación popular.

Después de horas de recorrer su ciudad, el teléfono de Abdallah murió. Se detuvo para cargarlo dentro del edificio militar de seguridad saqueado, un lugar al que dijo que ni siquiera se le había permitido pasar por delante.

Explicó que había elegido el lugar porque, a diferencia del resto de la población, los edificios militares del régimen disfrutaban de un suministro de electricidad ininterrumpido. “Para ellos nunca se corta, para nosotros nunca llega”, dijo.

Pero Abdallah aún estaba incrédulo: “Todavía temo que esto sea un sueño, que me voy a despertar. O que resulte que solo estaban fingiendo y volverán y nos matarán a todos.”

Reportaje adicional de Raya Jalabi en Beirut y Chloe Cornish en Dubai

