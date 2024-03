La cacería diaria de alimentos en Gaza

Para dos millones de gazatíes hambrientos, la mayoría de los días son una difícil búsqueda de algo para comer. Amany Mteir, de 52 años, recorre las calles al norte de la Ciudad de Gaza, donde la gente vende o intercambia la poca comida que tienen. Esta fue la escena a lo largo de la calle Saftawy hace dos semanas.

Más al norte, en Beit Lahia, Aseel Mutair, de 21 años, dijo que ella y su familia de cuatro personas compartieron una olla de sopa de una cocina de ayuda dos veces la semana pasada. Un día no tuvieron más que té.

Nizar Hammad, de 30 años, se refugia en una tienda de campaña en Rafah con otros siete adultos y cuatro niños. No han recibido ayuda en dos semanas, y Nizar trabajó dos días en un mercado para ganar suficiente dinero para comprar estas bolsas de arroz a un vendedor ambulante.

A medida que la guerra en Gaza entra en su sexto mes, el riesgo de hambruna y hambre es agudo, según las Naciones Unidas. Los grupos de ayuda han advertido que las muertes por causas relacionadas con la desnutrición apenas han comenzado.

La guerra, incluyendo los bombardeos y el bloqueo de Israel, ha frenado las importaciones de alimentos y destruido la agricultura, y casi toda la población de Gaza depende de escasa ayuda humanitaria para comer. Estados Unidos y otros países están buscando formas de entregar suministros por mar y aire.

Los problemas son especialmente preocupantes en el norte, donde la ayuda ha sido casi inexistente. Las agencias de la ONU han suspendido en su mayoría sus operaciones de ayuda allí, citando restricciones israelíes, problemas de seguridad y las malas condiciones de las carreteras.

The New York Times pidió a tres familias que compartieran fotos y videos de su búsqueda de alimentos en las últimas semanas. Todos dijeron que encontrar comida era cada vez más difícil y que la mayoría de los días no sabían si comerían.

Una comida al día

Las caravanas de ayuda humanitaria no llegan a los hogares de Aseel y Amany en el norte, y han decidido que es demasiado peligroso viajar para buscarlas. En lugar de eso, salen temprano la mayoría de las mañanas para inspeccionar mercados callejeros informales como este.

La mayoría de las tiendas de alimentos en el norte de Gaza están dañadas o cerradas, por lo que los vendedores organizan mercados callejeros informales para vender alimentos y otros artículos.

Algunos vendedores solían tener tiendas de comestibles y están vendiendo lo que les queda en stock. Otros compran y revenden ayuda humanitaria. Desde principios de diciembre, en promedio solo seis camiones comerciales que transportan alimentos y otros suministros han sido autorizados a entrar en Gaza cada día.

Una de las comidas más baratas que la familia de Aseel puede encontrar es cebada molida, que antes de la guerra se usaba en la alimentación animal. La harina de maíz a veces está disponible pero es más cara.

La madre de Aseel utilizó estos ingredientes para preparar un pan de pita del tamaño de la palma de la mano para cada uno de ellos. “Ni siquiera puedo describir lo horrible que sabe”, dijo Aseel.

Incluso cuando la familia de Aseel encuentra alimentos antes de la tarde, esperan para comer su única comida hasta la hora de la cena para poder dormir mejor.

Un día reciente, su padre encontró esta pequeña cantidad de arroz en la mesa de un vendedor ambulante, y al día siguiente encontró esta porción de harina después de una búsqueda de cinco horas. El descubrimiento hizo que la familia se sintiera festiva, pero los precios inflados erosionaron sus ahorros.

Los padres de Aseel estaban desempleados antes de la guerra, pero recibían algo de apoyo de servicios sociales porque su madre es una paciente de cáncer.

Una noche, Aseel, sus padres y su hermano, Muhammad, compartieron una lata de champiñones para acompañar el arroz. Aseel dijo que intentó convencerse a sí misma de que sabía a pollo.

Con la harina, hicieron pan de pita tradicional, comiéndolo con esta sopa de hojas de una planta silvestre conocida como khubeiza.

La familia de Aseel hace y come sopa de hojas de khubeiza cuando no hay nada más que comer.

La semana pasada, no tuvieron suerte en los mercados. Así que el lunes, Muhammad, de 16 años, esperó en fila durante dos horas en una tekeyah, una cocina de caridad, en una escuela cercana. Trajo a casa un plato de sopa de arroz para la familia, pero Aseel dijo que él le dijo que no le gustaba sentirse como un mendigo.

Aseel comió cinco dátiles de la reserva de la familia y tomó una taza de su último recipiente de café instantáneo, recordando su vida como estudiante universitaria antes de la guerra.

Al día siguiente, el padre y el hermano de Aseel pasaron horas de pie buscando suministros. Visitaron a la tía de Aseel y le pidieron comida de mala gana. Ella les compartió una pequeña cantidad de lentejas. Las comieron esa noche y terminaron los dátiles que habían planeado guardar.

Estaban demasiado débiles al día siguiente para revisar los mercados nuevamente, y no había comida en la cocina de ayuda. En su lugar, tomaron té.

Lo que la familia de Aseel de cuatro personas comió cada día desde el 28 de febrero al 7 de marzo

Wednesday Una olla de sopa de hojas de khubeiza Thursday Una olla de sopa de hojas de khubeiza Friday Arroz y una lata de champiñones Saturday Una olla de sopa de hojas de khubeiza y pan de pita hecho con harina blanca Sunday Una olla de sopa de hojas de khubeiza Monday Sopa de arroz de la tekeyah y unos dátiles Tuesday Lentejas y dátiles Wednesday Té Thursday Sopa de zanahoria de la tekeyah

“Los seres humanos son energía, y mi energía está agotada”, dijo Aseel. “No puedo soportar más de esto.”

Al igual que Aseel, la familia de Amany toma té para sentirse satisfecha. Solían recoger agua de una mezquita cercana, pero desde que fue bombardeada, han estado comprando agua de los camiones que pasan la mayoría de los días.

Amany hierve agua para el té sobre un fuego hecho de madera de desecho.

Su familia, compuesta por siete adultos, incluidos sus tres hijos y sus esposas, ha estado sobreviviendo con un caldo hecho con agua y cubos de caldo de pollo.

“Cuando no puedo pensar y no sé qué hacer, me centro en los niños, pero es especialmente difícil cuando te dicen por la noche que no hay comida”, dijo Amany.

Muchos para alimentar

En Rafah, donde Nizar se refugia, ha habido más entregas de ayuda que en el norte. Pero la cantidad de alimentos proporcionada a cada familia, una bolsa de harina o unas pocas latas de judías cada pocos días, no ha sido suficiente, dijo.

En las últimas dos semanas, la familia de Nizar no ha recibido ninguna ayuda en absoluto. Les queda solo una bolsa de harina.

La familia solía depender de sus ahorros para comprar ingredientes de los vendedores ambulantes, y luego la madre de Nizar preparaba una comida para dividir entre 12 personas.

Pero Nizar dijo que la situación de su familia estaba empeorando. El dinero que había estado ahorrando para su boda se acabó, y los precios en los mercados callejeros siguen subiendo, dijo.

Nizar tomó esta fotografía de una tienda de la calle cerca del cruce fronterizo de Rafah el sábado donde se estaban revendiendo suministros humanitarios. “Todo lo que ves aquí es principalmente ayuda”, dijo Nizar, agregando que la mayoría de la gente no podía pagar los productos en las estanterías.

Explicó que algunas personas venden ayuda cuando tienen más de lo que necesitan. Dijo que es más difícil para las personas sin conexiones a organizaciones de ayuda o refugios obtener asistencia.

“Esto es cansado y repugnante”, dijo Nizar.

Cuando pueden, los adultos de su familia guardan comida adicional para los niños. Los niños también visitan una tekeyah, mostrada en esta foto que Nizar tomó a finales de febrero, donde esperan horas para recibir un contenedor de sopa o granos.

Los niños en Rafah llevan ollas a cocinas de caridad como esta para llevar comida a casa.

El sábado, sin otra comida disponible, toda la familia comió la comida del día de la tekeyah.

Para las tres familias, dividir un alimento limitado entre tantas personas es un desafío. Amany, cuya familia de siete personas se aloja en un apartamento con otras 23, dijo que la vida en espacios reducidos era caótica.

“Las personas comienzan a criticarse entre ellas y a llevar registros de todo, tratando de esconder cosas por miedo a que se acaben”, dijo. “Algunos se escabullen en la mitad de la noche para comer todo antes de que alguien se dé cuenta”.

Cocinas improvisadas

En el hogar de Amany, cada persona se turna por la mañana para buscar madera para quemar en las calles. El trabajo los mantiene ocupados, pero es agotador.

Prenden fuego en una habitación donde una pared fue destruida, lo que les da una vista de los edificios en ruinas afuera.

La familia de Amany quema restos de madera que encuentran en las calles.

“Hemos retrocedido a la era de la leña y el humo”, dijo Amany, que trabajaba como administradora de escuela antes de la guerra.

Aseel regresó a su hogar en Beit Lahia en enero después de ser desplazada cinco veces. El apartamento de su familia no tiene electricidad y su refrigerador y cocina están vacíos. Pero a diferencia de muchos en Gaza, su familia todavía tiene acceso a un tanque de agua alimentado por una fuente municipal.

Ahora cocinan afuera, haciendo fuegos con madera de desecho para preparar té y hervir agua para beber y lavar.

“Esto solía ser nuestro jardín, solía estar lleno de olivos donde toda nuestra familia se reuniría”, dijo Aseel. “Pero ahora todo ha desaparecido”.