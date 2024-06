La búsqueda del gato animado que desafía a los censores de China.

Hace 29 minutos

Por Tessa Wong, Reportera Digital de Asia

BBC

Un disidente chino, quien está detrás de una cuenta X popular presentada por este dibujo animado, dice que Beijing está tratando de silenciarlo

A medida que las protestas contra el encierro estallaron en las ciudades de China en noviembre de 2022, cientos de miles en todo el mundo estaban pegados a una fuente poco probable: una cuenta X misteriosa, presentada por un gato dibujado en caricatura.

Imágenes de protestas, detalles sobre movimientos policiales, noticias de arrestos: el Maestro Li No Es Tu Maestro publicaba una avalancha de actualizaciones en tiempo real obtenidas de ciudadanos comunes.

Poco de esto se podía encontrar en los muy controlados medios de comunicación estatales o internet de China. Todo estaba curado por una persona, sentada en una habitación en Italia, un estudiante de arte llamado Li Ying.

Desde protestas importantes hasta pequeños actos de disidencia, corrupción y crimen, todo se elimina con celo de internet chino, solo para aparecer en la cuenta de Li.

Él dice que esto le ha ganado la ira de las autoridades y, en una entrevista con la BBC, pintó un claro cuadro de cómo Beijing presiona a los disidentes en el extranjero. Alegó que el gobierno chino no solo lo está hostigando a él, sino también a sus amigos, familiares y seguidores de X en una campaña coordinada de intimidación.

El gobierno chino no ha respondido a nuestras preguntas y no podemos verificar de forma independiente todas las afirmaciones de Li. Pero las tácticas que detalló han sido documentadas por activistas, grupos de derechos humanos y otros gobiernos.

Su activismo fue un accidente, dijo Li a la BBC por teléfono.

“Es la implacable restricción de las autoridades chinas a la libertad de expresión y a las libertades de los medios de comunicación lo que me ha llevado a cambiar lentamente de una persona común a quien soy hoy”.

China enfrentó repentinos y agotadores encierros, que vieron vecindarios enteros bloqueados detrás de vallas como esta durante semanas, lo que provocó una gran indignación.

La existencia en línea de Li comenzó escribiendo y publicando historias de amor en Weibo, la plataforma de microblogging china. “Era alguien que tenía el amor como mi tema creativo principal, no tenía nada que ver con la política”, explicó el hijo de dos profesores de arte. Incluso las protestas prodemocráticas de 2019 en Hong Kong, que Beijing sofocó, apenas le impactaron: “Era solo como mucha gente común, no pensaba que las protestas tuvieran algo que ver conmigo”.

Luego, llegó la pandemia. A medida que China se cerraba, Li, que para entonces estaba estudiando en una prestigiosa escuela de arte en Italia, se desesperaba por saber qué estaba sucediendo en su tierra natal. Registró las redes sociales y se sorprendió al leer sobre los aplastantes encierros: “Había gente que pasaba hambre, incluso saltaba de edificios… la sensación en ese momento era de mucho sufrimiento y presión”.

Comenzó a discutir estas historias en Weibo. Algunos seguidores le enviaron en privado sus historias pidiéndole que las publicara en su nombre, lo cual hizo. Los censores se dieron cuenta y bloquearon su cuenta.

Sin embargo, comenzó un juego de gato y ratón, abriendo una nueva cuenta de Weibo cada vez que cerraban una. Cincuenta y tres cuentas después, tuvo suficiente: “Dije, está bien, voy a ir a Twitter”.

En X, sin restricciones de los censores chinos, pero accesible a través de redes privadas virtuales, el seguimiento de Li creció. Pero fue solo en el 2022, durante las protestas del White Paper contra las severas medidas de Covid cero de China, cuando realmente explotó, a más de un millón de seguidores.

Su cuenta se convirtió en un importante centro de información de protestas; en un momento dado, estaba abrumado con mensajes cada segundo. Li apenas dormía, verificando hechos y publicando contribuciones que acumularon cientos de millones de visitas.

Pronto llegaron amenazas de muerte anónimas en línea. Dijo que las autoridades llegaron a la casa de sus padres en China para interrogarlos. Aun así, estaba seguro de que la vida volvería a la normalidad una vez que las protestas terminaran.

“Después de que terminé de informar sobre el movimiento del White Paper, pensé que la cosa más importante que podría haber hecho en esta vida había terminado”, dijo. “No pensé en seguir operando esta cuenta. Pero justo cuando estaba pensando en lo que debería hacer a continuación, de repente todos mis cuentas bancarias en China fueron congeladas”.

“Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podría volver”.

El Maestro Li bromea diciendo que es el gato más temido de China, en referencia a su avatar de X.

Los temores sobre el espionaje chino han ido creciendo en Occidente a medida que se agrian los lazos con China. Lo que les preocupa son los informes de que Beijing está vigilando y presionando a sus ciudadanos que viven en jurisdicciones extranjeras. China ha desestimado estas acusaciones como “difamación infundada y maliciosa” y ha dicho que está comprometida a proteger los derechos y la seguridad de su gente en el extranjero.

Pero las acusaciones van en aumento. El año pasado, las autoridades de EE. UU. alegaron que un grupo de trabajo de la policía china estaba utilizando las redes sociales, incluida X, para acosar a objetivos chinos en línea, y acusaron a docenas por “amenazas interestatales”.

Australia está investigando supuestamente una operación de espionaje chino dirigida a residentes, y un exespía ha contado a los medios australianos cómo apuntaba a un caricaturista político en Camboya y a un activista en Tailandia. El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional descubrió que los chinos que estudian en el extranjero y que participan en protestas contra el gobierno estaban siendo vigilados.

Analistas rastrean la llamada represión transnacional de China hasta la operación Foxhunt de hace una década para atrapar criminales fugitivos. Creen que esas tácticas se utilizan ahora para apuntar a cualquier persona en el extranjero que Beijing considere una amenaza.

Li cree que hay suficientes indicios de que ahora es una de esas personas. Dijo que la policía se presentó en una empresa en China de la que había pedido suministros de arte en el pasado, exigiendo su información de envío en Italia. Recibió llamadas de alguien que decía representar a un servicio de entrega europeo y que pedía su dirección actual, aunque nunca había hecho el pedido.

Detalles de su dirección y número de teléfono anterior se publicaron en la plataforma de mensajería WeChat. Un desconocido se presentó en su antigua casa, pidiendo conocerlo ya que quería discutir una “propuesta de negocios”.

No está claro si las autoridades chinas estaban directamente detrás de estos incidentes. Pero este tipo de ambigüedad puede ser intencional ya que fomenta “un miedo constante a la persecución y la desconfianza” en los objetivos, dijo Laura Harth, directora de campaña del grupo de derechos humanos Safeguard Defenders, que recientemente destacó la situación de Li.

Se acusa a Beijing de trabajar con intermediarios, como empresarios chinos con base en el extranjero, para que el gobierno pueda luego negar su participación directa. Safeguard Defenders alega que la persona que se presentó en la antigua casa de Li es un empresario vinculado a una de las controvertidas estaciones de policía chinas en el extranjero.

“A menudo hay nacionalistas y personas patrióticas que trabajan con el gobierno en una relación de tándem, simbiótica”, dijo Yaqiu Wang, directora de investigación de China en Freedom House. La idea, dijo, es “si hago esto por las autoridades entonces es bueno para mi negocio”.

La presión se ha intensificado en los últimos meses, dijo Li.

Las autoridades comenzaron a vigilar y cuestionar más a menudo a sus padres, en un momento las visitas sucedían todos los días, dijo. Incluso los funcionarios de la escuela para la que solían trabajar les pidieron que persuadieran a Li para que se detuviera.

“Están interrogando a todos en China que están conectados conmigo, incluso los contactos de WeChat, tratando de entender mis hábitos de vida, entender a qué restaurantes me gusta ir”, dijo. Supuestamente, a una persona incluso se le presionó para que confesara que era Li.

Los seguidores en X le han estado contando a Li que les han pedido “tomar el té”, un eufemismo para los interrogatorios policiales, desde finales del año pasado.

Estimó que unas pocas cientos de personas han sido cuestionadas y se les ha pedido que dej…

China no está sola en ir tras los disidentes en el extranjero, dijo el politólogo Ho-fung Hung de la Universidad Johns Hopkins, citando acusaciones similares contra India y Turquía. “A medida que las comunidades en el extranjero se vuelven más activas y las redes sociales las conectan con las personas de su tierra natal, los gobiernos autoritarios sienten cada vez más que las comunidades diaspóricas pueden representarles una amenaza”, dijo.

Pero en el caso de China, agregó, intensifican sus tácticas debido a “la creciente paranoia del gobierno chino”, sitiado por una desaceleración económica y flujos salientes de dinero y talento.

Los observadores dicen que esta paranoia parece estar alimentando una represión exclusivamente intensa hacia Li. Wang dijo que lo que le estaba sucediendo tenía señales de “un plan nacional, realmente de alto nivel”.

“Se ha convertido en el agente de agregación al que la gente envía información, y eso da mucho miedo a las autoridades… tiene un tipo de poder que nadie más había tenido en el pasado”.

Irónicamente, Li dijo que podría ser apodado el “gato más peligroso de China”, en referencia a su foto de perfil de X, que él dibujó.

Su gobierno lo persigue porque obstaculiza sus vastos esfuerzos para censurar noticias negativas, y también porque representa una nueva generación de jóvenes chinos, conscientes políticamente y hábiles en internet. “Lo que representa esta generación de protestas del libro blanco es exactamente el tipo de ideología que no quieren que vea todo el mundo”.

Su trabajo ha venido con un enorme costo personal. Se muda con frecuencia dentro de Italia, permaneciendo solo algunos meses en cada lugar, y casi no sale de casa. No ha encontrado trabajo fijo y sobrevive con donaciones en línea y ganancias de YouTube y X.

Vive solo con sus dos gatos, Guolai y Diandian. En entrevistas anteriores había mencionado una novia, pero desde entonces se han separado. “Ahora estoy completamente solo”, dijo con naturalidad. “Había demasiada presión. Pero no me siento solo porque interactúo con mucha gente en las redes sociales”.

Sin embargo, admitió que siente la tensión mental de su situación y las largas horas que pasa en línea. “Siento últimamente que mi capacidad para expresarme ha disminuido y estoy muy desenfocado”.

Aunque recientemente renovó su pasaporte, cree que las autoridades chinas permitieron esto para mantenerlo bajo control. Es un amargo regalo de su gobierno: una vez un ávido viajero, ahora se siente atrapado.

“A menudo lamento [la vida que podría haber tenido]”, agregó. “Por otro lado, no me arrepiento de esto”.

“No me veo como un héroe, solo estaba haciendo lo que pensaba que era lo correcto en ese momento. Lo que he demostrado es que una persona común también puede hacer estas cosas”. Él cree que si su cuenta se cierra, “naturalmente aparecerá un nuevo Maestro Li”.

El pensamiento de ser arrestado lo asusta, pero rendirse no es una opción. “Siento que soy una persona sin futuro… hasta que me encuentren y me devuelvan a China, o incluso me secuestren, seguiré haciendo lo que estoy haciendo”.

Al hacer públicas sus acusaciones, espera exponer las tácticas del gobierno chino. Pero también es porque cree que cruzaron una línea al intensificar su represión, y quiere contraatacar. “Publico algo que no te gusta, así que me aplastas, ese es el proceso de una lucha mutua. Pero hacer todas estas cosas a mis padres, realmente no lo entiendo”.

Ahora, está haciendo planes desafiantes para expandir sus operaciones, quizás reclutar a otros para unirse a su misión, o publicar en inglés para ampliar su influencia. El gobierno chino “realmente tiene miedo de que los extranjeros sepan cómo es realmente China… [Publicar en inglés] es algo que les asusta aún más.

“Pueden sentir que tienen muchas tácticas, pero yo en realidad tengo muchas cartas que puedo jugar”.