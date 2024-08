La brutal derrota en acciones este mes fue un ‘ensayo general’ de lo que está por venir, dice JPMorgan.

Los analistas dijeron que las preocupaciones sobre el crecimiento económico probablemente serán el factor más importante que llevará a otra caída en el mercado. La venta masiva de la semana pasada fue potencialmente solo una muestra de lo que está por venir, según JPMorgan. Las preocupaciones por el crecimiento probablemente serán el próximo gran desencadenante, dijeron los analistas. El mercado esta semana vuelve a estar en la zona de la felicidad después de varios puntos de datos alentadores. La repentina venta masiva que provocó la peor pérdida del mercado de valores en dos años podría haber sido un adelanto de lo que está por venir, según JPMorgan. Los analistas del banco dijeron que las preocupaciones combinadas sobre el crecimiento económico en desaceleración y el deshacerse del carry trade fueron demasiado para que el mercado lo manejara a la vez. Desde entonces, sin embargo, el mercado de valores ha recuperado todas sus pérdidas y se ha encontrado disfrutando del resplandor de las actualizaciones económicas positivas de esta semana, lo que ha llevado a muchos en Wall Street a concluir que el evento fue una reacción exagerada a un pequeño tropiezo en los datos. “Muchos participantes del mercado están desestimando la reciente explosión de varias operaciones abarrotadas como un fallo ocasional o un flash crash, pero nosotros lo vemos más como un ensayo general de lo que está por venir”, dijeron los analistas de JPMorgan en una nota del jueves. La venta masiva de este mes se produjo cuando el desempleo en EE. UU. aumentó, y se aceleró cuando el mercado japonés cayó un 12.4% en su mayor caída desde el “Lunes Negro” en 1987. Un deshacerse del llamado carry trade surgió como el gran culpable que sacudió las acciones globales. Los inversores habían pedido prestado yenes a tasas bajas en Japón durante los últimos dos años, lo que los dejó flaqueando y corriendo a vender para cumplir con las llamadas de margen después de la sorpresiva subida de tasas del Banco de Japón. Aunque masivo, los analistas predicen que las preocupaciones del carry trade no serán el desencadenante de futura volatilidad, ya que muchos inversores no es probable que se apresuren en volver a la estrategia después de haber sido sorprendidos este mes. “Las operaciones de carry podrían convertirse eventualmente en un problema nuevamente, pero con los inversores quemados, no todos reinstalarán estas operaciones, por lo que debería ser más difícil alcanzar los máximos anteriores”, dijeron los analistas. “En cambio, vemos el riesgo de crecimiento que vuelve a surgir como el probable desencadenante”, añadieron. Leer el artículo original en Business Insider.