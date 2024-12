La bonanza del siglo de Trump

“

Desbloquea el boletín de noticias de la Casa Blanca de forma gratuita

Tu guía sobre lo que significa la elección presidencial de EE.UU. en 2024 para Washington y el mundo

Una marea creciente está elevando todos los megayates. En cuanto a la creciente riqueza neta, sin embargo, Elon Musk se encuentra en una categoría única. Desde que Donald Trump ganó la reelección el 5 de noviembre, la riqueza de Musk ha aumentado en aproximadamente dos tercios a $440 mil millones. A este ritmo, se convertirá cómodamente en un billonario durante la presidencia de Trump. Los rezagados, como el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, y Jeff Bezos de Amazon, también se están sumando a la acción. Ambos han dado $1 millón al comité de inauguración de Trump, una forma tradicional de ganarse el favor de una administración entrante. Su riqueza también ha aumentado. Estados Unidos está experimentando el mayor juego de desregulación en la historia.

¿Esta marea creciente también elevará a los barcos más pequeños, es decir, a los estadounidenses de clase trabajadora que votaron a Trump de nuevo al cargo? Eso es lo que Trump promete que sucederá. Una de las razones clave por las que ganó tantos votos de la clase trabajadora fue que América de clase trabajadora recordó su primer mandato cuando los ingresos medios reales crecieron antes de que golpeara la pandemia. Pero las condiciones macroeconómicas han cambiado bruscamente desde entonces. Trump heredó un mundo de tasas de interés cero en 2017. Esta vez, el corsé monetario está puesto. Los efectos inflacionarios de una renovación de los recortes de impuestos de Trump serán rápidos. Es probable que América de clase trabajadora se sienta decepcionada.

Lo mismo no se aplicará a Estados Unidos de alta riqueza, especialmente aquellos con inversiones en inteligencia artificial y criptomonedas, los dos sectores más entusiastas de la industria respaldados por Trump. La magnitud de los conflictos de interés de Musk como copresidente del departamento de eficiencia gubernamental mal llamado de Trump (Doge) es sin precedentes. Al igual que el Sacro Imperio Romano, que no era ni romano ni un imperio ni sagrado, Doge no es un departamento gubernamental, ni la eficiencia es su verdadero propósito. Musk dice que su objetivo es recortar $2 billones del presupuesto, aproximadamente un tercio del gasto federal. Pero eso será imposible sin recortar el presupuesto de defensa de EE.UU., así como la seguridad social y Medicare, que Trump se ha comprometido a aumentar y preservar respectivamente.

Eso deja el presupuesto discrecional doméstico, que incluye educación, cupones de alimentos, infraestructura, entre otros, que asciende a menos de un billón de dólares. Apuesto a que Musk no logrará persuadir al Congreso para que renuncie a su poder del bolso. Pero el Congreso aprobará los recortes de impuestos de Trump. El resultado neto será un creciente déficit presupuestario de EE.UU., que ya es alto, representando el 6.4 por ciento del PIB en 2024. El creciente déficit fiscal dará lugar a un mayor costo de endeudamiento. Eso golpeará a la clase media dos veces: en la mayor parte del presupuesto de EE.UU. consumido por el servicio de la deuda; y el impacto en su línea de fondo personal a través de tasas de interés reales más altas.

Pero el verdadero objetivo de Musk con Doge es la desregulación. La expectativa del mercado de que logrará eliminar regulaciones ha impulsado su creciente riqueza neta. Desde la creciente valoración de Dogecoin, en el que Musk tiene una participación, hasta Tesla, SpaceX, Neuralink y xAI, todas las empresas de Musk están en auge. Dada la amplitud y complejidad de los intereses de Musk, será difícil para los medios de comunicación, el Congreso y otros organismos de supervisión mantener bajo control las múltiples jugadas en juego. Las obvias incluyen una relajación de la responsabilidad de Tesla por su sistema de conducción autónoma, un auge en los contratos del Pentágono de SpaceX, que en su mayoría son clasificados, y todo tipo de luz verde para las inversiones de inteligencia artificial y chips cerebrales de Musk.

Musk es el primero entre iguales. Pero otros de su original “mafia de PayPal” que lanzó la compañía de pagos en línea, como Peter Thiel y David Sacks, también están beneficiándose. El precio de las acciones de Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos de Thiel que tiene grandes contratos con el Pentágono (también en su mayoría clasificados), ha crecido alrededor de una cuarta parte desde el 5 de noviembre. Palantir ahora vale más que Lockheed Martin, el ejemplar del viejo mundo del complejo industrial de defensa de América.

Trump también ha nombrado a Sacks como su zar de la criptomoneda. Una de las promesas de campaña de Trump fue que la Reserva Federal agregaría criptomonedas a su balance. Si eso sucede, el banco central de EE.UU. esencialmente respaldaría lo que muchos economistas ven como un esquema Ponzi. No es sorprendente que el valor de Bitcoin haya superado los $100,000 desde la victoria de Trump. “De nada”, publicó Trump en Truth Social, su plataforma de redes sociales, cuando Bitcoin cruzó ese hito.

A menudo se dice que en EE.UU., la corrupción es legal. Nadie está alegando que Musk o, de hecho, Trump estén rompiendo ninguna ley con estos conflictos de interés. El verdadero juez es la política. Con poco menos del 50 por ciento del voto nacional, Trump preside una nación equitativamente dividida pero está reclamando un mandato amplio para remodelar América. Los ganadores ya están cosechando recompensas inimaginables. Todo esto está ocurriendo antes de que Trump incluso asuma el cargo.

[email protected]

“