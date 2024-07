La Bolsa Real extiende la temporada de La importancia de llamarse Ernesto.

“Todas las noches cuando terminamos, el sentimiento dominante entre bastidores es de alegría absoluta”, dijo Rumi Sutton, quien interpreta a Cecily en esta versión actualizada de The Importance of Being Earnest. “Nos estamos divirtiendo mucho. Soy increíblemente bendecida de que toda la compañía sean tan buena gente; son personas fantásticas y ridículamente talentosas. Hace que todo sea mucho más disfrutable.”

Parth Thakerar y Rumi Sutton en The Importance of Being Earnest en el Royal Exchange (Imagen: Joel C Fildes) Esta es el primer papel de Rumi en una obra de teatro recta desde que salió de la Royal Central School of Speech and Drama, pero no es del todo ajena a la obra.

“En la escuela de teatro hice una de las escenas y en realidad interpretaba a Cecily en esa”, dijo, “así que fue un momento de cierre cuando conseguí el trabajo.”

El director Josh Roche ha trasladado la comedia del salón eduardiano y la ha convertido en una obra muy actual con Algie y Jack buscando amor pero temerosos del compromiso y las ideas de clase y estatus muy presentes.

“Ha habido ajustes menores para acercarlo al mundo actual”, dijo Rumi, “pero en su mayoría el guion es tal como está escrito y es sorprendente lo relevante que es.

“Todos los mismos problemas están ahí; los chistes son aplicables, es muy inteligente.

“El hecho de que podamos cambiar la ropa y el escenario muestra que no es una obra sobre un período de tiempo específico”, dijo, “se trata de personas. A pesar de cuantos avances tecnológicos hayamos hecho y cómo nos haya afectado como sociedad, seguimos experimentando y sintiendo fundamentalmente las mismas cosas. Respondemos y luchamos de la misma manera que siempre lo hemos hecho.”

Cecily de Rumi es muy de la generación de Love Island, compartiendo cada aspecto de su vida en su teléfono. ¿Entonces comparte la misma compulsión por el teléfono que su personaje?

“Pierdo tanto tiempo en esta cosa, es horrible”, dijo. “Conscientemente trato de no tomarlo – oh eso suena tan triste. Pero tu vida es mucho más que esta cajita.

“Interpretar este papel me ha hecho mucho más consciente de cuánto tiempo paso en él. Pero no creo que sea tan malo como Cecily; diría que ella es extrema pero conozco personas así.”

Parte del genio de la obra es cómo explora la relación entre cómo las personas quieren ser percibidas y cómo son en realidad.

“Ciertos personajes tienen una máscara más grande que otros”, dijo Rumi. “Cecily dirá lo que piensa y sin embargo tiene la vida que proyecta a través de su teléfono que es su máscara. Es muy interesante.”

Al traer a Oscar Wilde al 2024, el elenco ha sido muy consciente de no interferir demasiado en su guion original. Así que aunque puede haber referencias a políticos de Eton y una máquina de café es central en una escena maravillosamente cómica, sigue siendo bastante fiel al original.

“Queríamos asegurarnos de que el texto no se sacrificara por las risas”, dijo Rumi. “Las escenas se construyen y crecen y está tan perfectamente creado que no queríamos que nada frenara el flujo y que el espectáculo perdiera impulso.”

En los ensayos, al elenco se le dio mucha libertad creativa para desarrollar sus personajes.

“Ha sido un sueño”, dijo Rumi. “Es lo que la mayoría de los actores siempre quieren hacer. Josh nos ha permitido probar cosas y si no cree que algo funcione te lo dirá.

“La forma en que montó el espectáculo significa que hay un poco de nuestros personajes en todos nosotros como personas.”

En ese caso, ¿qué elementos de Cecily se parecen a Rumi?

“¡Me metí en esa!”, se rió. “No es el personaje más simpático en el escenario a veces y creo que lo que resuena conmigo es su tendencia a decir cosas en una situación social sin pensar, ser un poco desinhibida.

“Puedo decir cosas pero no hasta el extremo que lo hace ella y ciertamente no sería tan grosera ni tan extrema. Pero tal vez hay un poco de su picardía en mi; ella no tiene mucho miedo de acercarse a la gente.

“Incluso cuando fui a audicionar para el papel, tenía una idea muy clara de quién era ella, que afortunadamente coincidió con la visión que tenía Josh.”

Entonces, ¿se basa el Cecily de Rumi en alguien en particular?

“Odio decir esto pero en mi hermana”, dijo. “La amo un montón pero es una chispeante. Realmente no quiero que parezca que mi hermana es terrible, es increíble, pero es fogosa.”

Además de ser su primer papel de actuación recta, esta es la primera vez que Rumi se presenta en el Royal Exchange.

“Nunca había estado dentro del edificio hasta que vine a ver a unos amigos en Brief Encounter aquí en Navidad”, dijo. “Había audicionado para Earnest en ese momento pero no había escuchado nada. Nunca debes ilusionarte pero realmente quería el papel.

Rumi Sutton, Cecily, y Parth Thakerar, Algernon, en The Importance of Being Earnest en el Royal Exchange (Imagen: Johan Persson)

“Recuerdo que estaba sentada en una de las banquetas junto a una encantadora dama que es una de las voluntarias del teatro y dijo que estarían haciendo a Oscar Wilde este año. No me atreví a decirle que audicioné para un papel porque no quería estropearlo.”

Rumi creció en Colne y desde temprana edad se propuso actuar.

“Fui a la Escuela Primaria Laneshawbridge y debo mucho a esa escuela”, dijo. “Dos veces al año alquilaban Pendle Hippodrome y ponían obras – mirando hacia atrás eso fue un cambio de juego para mí.

“Los profesores eran increíbles y animaban a todos a participar.”

De allí, Rumi asistió a Westholme en Blackburn.

“Fui increíblemente afortunada de poder ir allí”, dijo. “Tienen este teatro increíble y de nuevo algunos profesores increíbles que me animaron a expresarme.”

La respuesta a The Importance of Being Earnest ha llevado al Royal Exchange a extender su ejecución hasta el próximo sábado.

“Esa fue la mejor noticia”, dijo Rumi. “Nos lo estamos pasando tan bien. Tan pronto como comenzamos comencé a ponerme triste pensando en el final, ahora tenemos una semana extra – eso es hermoso.”

The Importance of Being Earnest, Royal Exchange Theatre, Manchester, hasta el sábado 27 de julio. Detalles en www.royalexchange.co.uk