La beta pública de Samsung One UI 7 ofrece protecciones avanzadas de seguridad para teléfonos Galaxy.

“

Samsung acaba de anunciar oficialmente su programa beta de One UI 7 que ofrece un primer vistazo a algunas medidas de seguridad adicionales para los teléfonos Galaxy. La nueva actualización de software trae actualizaciones poderosas a Knox Matrix, Protección Antirrobo, Bloqueador Automático y más, para mantener seguro y privado tu teléfono Galaxy en la era de la inteligencia artificial. One UI proporciona protección de los datos personales de los usuarios al tiempo que ofrece opciones, transparencia y ajustes de seguridad integrados, especialmente en la era de la IA donde la privacidad está en riesgo. Y One UI 7 lleva las cosas un paso más allá. Veamos todas las adiciones de seguridad que el programa beta permitirá a los usuarios probar:

Knox Matrix

Crédito de la imagen – Samsung

Knox Matrix mejora la protección con la ayuda de un monitoreo de amenazas de varias capas entre los dispositivos Samsung conectados. Con One UI 7, Knox Matrix recibe varias actualizaciones útiles que mejoran aún más sus capacidades.

Tablero de Knox Matrix

El Tablero de Knox Matrix proporciona una manera más fácil de mantener una seguridad transparente en el ecosistema Galaxy. Ahora está rediseñado para ser más intuitivo y permitirte verificar fácilmente el estado de seguridad de los dispositivos inteligentes Samsung, los teléfonos Galaxy, las televisiones y los electrodomésticos domésticos.

El tablero mostrará en verde los dispositivos que están actualizados sin riesgos detectados. También podrás ver si un dispositivo está en riesgo, y también aprovechar recomendaciones accionables sobre qué hacer para deshacerte de la amenaza.

Nuevo método de recuperación para Protección de Datos Avanzada

Este nuevo método facilita y hace más conveniente la recuperación de datos almacenados en Samsung Cloud. La Protección de Datos Avanzada se encarga de mantener sincronizados y seguros los dispositivos conectados. Con One UI 7, ahora puedes transferir datos privados recuperados a un nuevo dispositivo verificando el factor de bloqueo de pantalla: pin, patrón o contraseña, del dispositivo anterior. Además, One UI 7 te permite crear y usar contraseñas para iniciar sesión en tu Cuenta Samsung. Las contraseñas permiten una opción más rápida y fácil de iniciar sesión de forma segura en aplicaciones, dispositivos y sitios web. Ahora puedes iniciar sesión de forma segura en tus televisores o refrigeradores utilizando el sensor de huellas dactilares de tu teléfono Galaxy.

Actualizaciones de Restricciones Máximas con One UI 7

Restricciones Máximas. | Crédito de la imagen – Samsung

One UI 7 también mejora aún más tu elección con nuevas funciones diseñadas si necesitas salvaguardias adicionales. La función de Restricciones Máximas ahora cuenta con nuevos controles para conexiones de red. Ahora puedes bloquear el servicio 2G y evitar que los datos sean interceptados cuando estés conectado a redes potencialmente inseguras.

También puedes evitar la reconexión automática no deseada a ciertas redes Wi-Fi menos seguras.

One UI 7 también mejora la suite existente de protecciones de Restricciones Máximas para Mensajes Samsung y Galería Samsung, lo que te permite eliminar datos de ubicación en fotos compartidas, evitar descargas automáticas de archivos adjuntos y bloquear enlaces, vistas previas y álbumes compartidos.

Además de todas estas excelentes características de seguridad, One UI 7 también introduce más formas en las que puedes ajustar tus ajustes de seguridad. Ahora puedes elegir bloquear las conexiones USB, lo que hará que tu dispositivo sea inaccesible a través del puerto USB (excepto para cargar la batería).

One UI 7 también trae un nuevo sistema de Instalación Segura que funciona junto con el Bloqueador Automático para enviarte una advertencia cuando estás intentando descargar una aplicación de una fuente no autorizada. La función te alertará sobre los riesgos de seguridad y también evitará la instalación lateral no intencional en tu teléfono Galaxy.

Funciones de Protección Antirrobo de One UI 7



Protección Antirrobo. | Crédito de la imagen – Samsung

One UI 7 también agrega funciones a la Protección Antirrobo. Los teléfonos Galaxy ya admiten Bloqueo de Detección de Robo, Bloqueo del Dispositivo sin Conexión y Bloqueo Remoto. Ahora, también podrás aprovechar medidas de seguridad adicionales en Verificación de Identidad.

La Verificación de Identidad es una función opcional que existe cuando tu PIN se ve comprometido. Si se detecta actividad sospechosa, se activarán las siguientes protecciones de Galaxy.

Si estás en una ubicación desconocida, se requerirá autenticación biométrica si se necesitan tomar medidas que podrían poner en riesgo la información.

Una demora de seguridad de una hora evitará que los usuarios no autorizados realicen cambios inmediatos en el dispositivo.

Más ajustes de seguridad. | Crédito de la imagen – Samsung

Disponibilidad beta de One UI 7

El lanzamiento oficial de la beta de One UI 7 comenzará con los próximos dispositivos Galaxy S, y la actualización se implementará gradualmente en otros teléfonos Galaxy.

El programa beta de One UI 7 estará primero disponible para la serie Galaxy S24 en Alemania, India, Corea, Polonia, el Reino Unido y los EE. UU., a partir del 5 de diciembre. Los usuarios de Galaxy S24 pueden solicitar unirse a la beta a través de Samsung Members.

Realmente me gustan las nuevas características de seguridad de Samsung que los usuarios podrán probar con la beta de One UI 7. En la era de la IA, es aún más importante poder proteger tu privacidad y datos personales. Además, creo que tener una protección sofisticada para tu teléfono es de suma importancia en la actualidad, ya que tendemos a tener mucha información sensible en nuestros teléfonos.

Ver Biografía Completa

Izzy, entusiasta de la tecnología y parte clave del equipo de PhoneArena, se especializa en ofrecer las últimas noticias tecnológicas móviles y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en diseño de teléfonos y capacidades de cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, titulada en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.

“