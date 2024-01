La beta pública 2 de macOS Sonoma 14.3 ya está disponible.

Apple ha lanzado la versión beta 2 de macOS Sonoma 14.3 al público. La actualización llega después de que Apple lanzara la beta 2 a desarrolladores el miércoles 3 de enero.

macOS Sonoma 14.3: Nuevas características

Apple no ha realizado ningún anuncio sobre el contenido de 14.3. No hay nuevas características importantes que no hayan sido lanzadas, por lo que es probable que 14.3 se centre en correcciones y parches de seguridad.

Notas de la versión beta 2 de macOS Sonoma 14.3 para desarrolladores

Las siguientes son las notas de la versión beta 2 para desarrolladores. Estas notas son diferentes de la versión lanzada al público en general ya que abordan problemas específicos para desarrolladores.

Resumen

El SDK de macOS 14.2 brinda soporte para desarrollar aplicaciones para computadoras Mac que ejecutan Sonoma 14.3 beta 2. El SDK viene incluido con Xcode 15.1, disponible en la Mac App Store. Para obtener información sobre los requisitos de compatibilidad para Xcode 15.1, consulte las Notas de la versión de Xcode 15.1.

StoreKit

Problemas resueltos

Se resolvió un problema donde las API que proporcionan valores de transacción fallarían inesperadamente cuando el precio de compra de la transacción es un número muy grande. (118883880)

Notas de la versión beta 2 de macOS Sonoma 14.3

macOS Sonoma 14.3: Cómo instalar la beta

Las betas para desarrolladores están disponibles para cualquier persona que se haya inscrito en el Programa de Desarrolladores de Apple. Apple suele emitir una beta pública uno o dos días después de que se haya lanzado la beta para desarrolladores. Tenemos una guía completa para descargar e instalar las betas de Sonoma si estás interesado.

Aunque las betas brindan acceso temprano a correcciones y características del sistema operativo, se emiten con la idea de que los usuarios probarán el software y buscarán errores. Esto significa que las betas tienen cierta inestabilidad y pueden causar problemas en tu Mac. Si no puedes arriesgarte a sufrir un posible bloqueo o interrupción del uso, no deberías ejecutar la beta y esperar al lanzamiento para el público en general.