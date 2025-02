La BBC visita la ciudad de República Democrática del Congo bajo control rebelde.

Cuando primero conducí a la ciudad oriental de Goma en el Congo, me costó saber que había entrado en una zona de conflicto. Los residentes de Goma llenaban las calles a pocas millas de la frontera con Ruanda – los viajeros se dirigían al trabajo, los vendedores ambulantes vendían productos en la carretera y los taxistas luchaban por ganar clientes. Pero solo tomó unos minutos darme cuenta de que había un nuevo “gobierno” en la ciudad. Al llegar a un puesto de control cerca de un puesto de policía anteriormente dirigido por las autoridades congoleñas, combatientes armados del grupo rebelde M23 detuvieron mi auto. La semana pasada, M23 había capturado Goma, una ciudad oriental de casi dos millones de personas, después de un avance relámpago en la región oriental del Congo. Al menos 700 personas en la ciudad murieron y cerca de 3,000 resultaron heridas cuando los rebeldes chocaron con el ejército del Congo y sus aliados, según la ONU y el gobierno congoleño. M23, compuesto por tutsis étnicos, dicen que están luchando por los derechos de la minoría, mientras que el gobierno del Congo dice que los rebeldes respaldados por Ruanda buscan controlar la vasta riqueza mineral de la región oriental. En el punto de control, los rebeldes del M23 miraron dentro de mi auto, preguntaron a mi conductor algunas preguntas breves, luego nos hicieron señas para entrar en la ciudad devastada. Los rebeldes no enfrentaron ninguna oposición, era como si siempre hubieran estado allí. Me dirigí a uno de los pocos hospitales que atienden a las víctimas heridas y al entrar, los gritos de dolor resonaron por los pasillos. Conocí a Nathaniel Cirho, un médico que, en un extraño papel de reversión, estaba sentado en una cama de hospital con un cabestrillo en su brazo izquierdo. Una bomba había caído en la casa de al lado de la suya y el Sr. Cirho y sus vecinos fueron alcanzados por las esquirlas resultantes. “Sufrí una lesión en el brazo. Un hombre de 65 años resultó herido en el abdomen. Después de la cirugía, no sobrevivió”, dijo con pesar. Varios servicios de distancia, una anciana yacía en otra cama de hospital, conectada a un tanque de oxígeno. Se había sacado una bala de su propio brazo después de que estallara un fiero intercambio de fuego en su vecindario. “De repente, mi mano se sintió fría y me di cuenta de que me habían disparado”, dijo, luchando por encontrar sus palabras. Durante días, había cuidado la herida de bala sin ayuda. Me dijo que finalmente fue escoltada a un hospital público por combatientes del M23. La mujer pidió ser trasladada a un hospital privado, donde ahora recibe tratamiento, porque no recibía la atención adecuada de los médicos sobrecargados. Pero incluso en este segundo hospital, los médicos estaban abrumados a medida que un número creciente de pacientes pasaba por las puertas. “Hemos tratado a la mayoría de ellos porque teníamos planes de contingencia”, dijo un médico, que no quiso ser nombrado por razones de seguridad. Agregó: “El domingo, cuando comenzaron los enfrentamientos, recibimos a 315 pacientes y los tratamos”. Pero ahora, el hospital cuenta con más de 700 pacientes con diversos grados de lesión, me dijo el médico. Habló de recibir pacientes con “heridas de bala en la cabeza, otros en el pecho, estómago, manos y piernas”. Mientras que el este del Congo se tambalea en la intranquilidad política, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que la violencia sexual se está utilizando como un arma de guerra por las partes rivales. El médico de este hospital privado corroboró la declaración de la ONU, diciendo que su instalación hasta ahora ha recibido alrededor de 10 víctimas de violación y violencia de género. Fuera del hospital y hacia el centro de la ciudad, había una mezcla de serenidad y cautela. La gente pasaba junto a cuatro furgonetas agujereadas por balas, presenciando lo que sucedió mientras se refugiaban para protegerse. Aunque los disparos y explosiones en Goma han disminuido casi por completo, no todas las empresas han vuelto a la normalidad. Algunas tiendas han abierto en ciertas calles, pero no en otras. También permanecen cerrados los principales bancos. Quizás algunos permanecen cautelosos de que algo pueda suceder en medio de la situación de seguridad volátil en la provincia de Kivu del Norte. “La gente tiene miedo… todavía tengo miedo porque quienes causaron la tensión todavía están con nosotros y no sabemos qué está sucediendo”, dijo el dueño de la tienda Sammy Matabishi. “Pero lo malo es que no hay personas que nos compren, muchos se han ido a Ruanda, [la ciudad congoleña de] Bukavu, Kenia y Uganda”. Agregó que los comerciantes que importan productos de países vecinos no han podido transportar productos a la ciudad. Muchos residentes con quienes hablé dijeron que habían aceptado que M23 dirigiera el lugar. Como forastero, pude ver que los rebeldes estaban decididos a afirmar su control. Habían tomado la oficina del gobernador militar de Kivu del Norte, a quien habían matado mientras avanzaban hacia Goma. Los combatientes también estaban presentes en áreas estratégicas alrededor de la ciudad, mientras que otros patrullaban las calles en camionetas, armas en mano. Durante todo el tiempo que estuve en Goma, no vi a un solo soldado congoleño activo. Sin embargo, vi camiones abandonados con la inscripción “FARDC”, el acrónimo francés de las fuerzas armadas de la RDC. Cerca de la base de la misión de paz de la ONU (Monusco) – que ha sido encargada de proteger a los civiles de las fuerzas rebeldes – había uniformes militares, revistas y balas esparcidas por la carretera. “Cuando M23 llegó aquí, rodearon a nuestro ejército”, me dijo Richard Ali, quien vive cerca. “Muchos se quitaron los uniformes militares, tiraron sus armas y se pusieron ropa de civil. Otros huyeron.” A medida que M23 se regocija por una conquista importante, el gobierno congoleño continúa refutando la afirmación de los rebeldes de que han capturado totalmente Goma. Las autoridades acusan a M23 de ocupar ilegalmente su tierra – con el apoyo de Ruanda – y prometen recuperar cualquier territorio perdido. Aunque Ruanda solía negar consistentemente respaldar a los rebeldes, su respuesta ha pasado a ser más defensiva, en la que los portavoces del gobierno declaran que los enfrentamientos cerca de su frontera son una amenaza para la seguridad. Se informa que los rebeldes se están moviendo hacia el sur hacia Bukavu, la capital de Kivu del Sur, y han prometido llegar a la ciudad capital de Kinshasa. Por ahora, Goma sigue siendo su mayor golpe. Las condiciones allí presagian cómo podría ser la vida para muchas más personas congoleñas, si el M23 obtiene más terreno. Información adicional de Robert Kiptoo de la BBC en Goma.