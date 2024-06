La BBC ofrece una gran oferta de dinero a Alison Hammond para unirse a un nuevo programa.

Se piensa que la estrella podría presentar un programa diurno al mismo tiempo que This Morning junto con un programa de viajes.

Actualmente co-presenta el programa de ITV a tiempo parcial junto a Dermot O’Leary.

La noticia de que podría hacerse cargo de dos nuevos programas llega después de que los jefes de la BBC la ficharan para una serie de entrevistas a celebridades llamada Alison Hammond’s Big Weekend.

El programa la muestra pasar 48 horas con una estrella en un intento de sumergirse completamente en su mundo.

Hablando sobre la noticia de que la estrella de This Morning, Alison Hammond, podría presentar dos nuevos programas en la BBC, el informante de televisión le dijo a The Sun: “Esto es una pesadilla continua para ITV, ya que Alison es vista por ellos como una de sus mayores estrellas, pero está trabajando cada vez más para sus rivales.

“El programa de viajes es la última oferta tentadora que ha aceptado con los ejecutivos de la BBC disfrutando del hecho de que pueden ponerlo cara a cara con This Morning.

“Podría llevar a la situación en la que Alison pueda ser vista presentando el programa de revistas diurno en ITV mientras simultáneamente se la ve en BBC One.”

Se dice que el nuevo programa de viajes se titula Florida Unpacked y se centrará en el popular estado de EE. UU.

La primera temporada de episodios está programada para comenzar a grabarse el próximo mes y continuará hasta septiembre.

Alison Hammond, que se hizo conocida después de aparecer en la serie de Big Brother de 2002, también participa en programas como For The Love Of Dogs.