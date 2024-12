La BBC habla con sirios que observan la incursión de Israel.

A una hora en coche de Damasco, en una carretera de campo hacia el pueblo sirio de Hadar, nos encontramos con el ejército de Israel.

Dos vehículos militares y varios soldados con equipo de combate completo montan un punto de control improvisado, una autoridad extranjera en un país que celebra su libertad. Nos hicieron señas para pasar.

Era evidencia de la incursión de Israel en territorio sirio, la toma temporal, según dijo, de una zona de amortiguamiento supervisada por la ONU, establecida en un acuerdo de alto el fuego hace 50 años.

“Quizás se vayan, quizás se queden, quizás hagan la zona segura y luego se vayan”, dijo Riyad Zaidan, quien vive en Hadar. “Queremos tener esperanza, pero tendremos que esperar.”

El jefe del pueblo, Jawdat al-Tawil, señaló el territorio de los Altos del Golán que Israel ocupó en 1967, claramente visible desde las terrazas de Hadar.

Muchos residentes aquí tienen familiares que aún viven allí.

Ahora, ven a las fuerzas israelíes moviéndose rutinariamente alrededor de su propio pueblo, partes de las cuales se adentran en la zona desmilitarizada. En una ladera arriba, se pueden ver a los bulldozers israelíes trabajando en la colina.

Una semana después de la caída del régimen del Presidente Assad, el sentido de libertad aquí viene teñido de fatalismo.

Jawdat al-Tawil me contó con orgullo cómo el pueblo se defendió de los grupos milicianos durante la guerra civil siria, y me mostró retratos de los docenas de hombres que murieron haciendo eso.

“No permitimos que nadie transgreda en nuestra tierra”, dijo. “[Pero] Israel es un estado, no podemos enfrentarlo. Solíamos resistir a individuos, pero Israel es una superpotencia.”

El IDF ha publicado imágenes de tropas operando en Siria [IDF]

Desde la caída del ex presidente de Siria Bashar al-Assad a principios de este mes, Israel también ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos contra objetivos militares en todo Siria.

Y el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado nuevos planes para duplicar la población de los asentamientos israelíes en los Altos del Golán ocupados, diciendo que el movimiento era necesario debido al “nuevo frente” que se ha abierto en Siria.

Antes de que se develara ese plan, el líder interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, advirtió que las maniobras militares de Israel podrían provocar una escalada injustificada en la región y dijo que su administración no quería conflictos con Israel.