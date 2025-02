La BBC está relanzando el programa Agujero en la Pared con Alison Hammond.

El programa había sido presentado anteriormente por el fallecido Dale Winton y el juez de Strictly, Anton du Beke. El programa originalmente se emitió durante dos temporadas de 2008 a 2009. La BBC supuestamente quería revivirlo porque obtuvo “grandes calificaciones” mientras estaba al aire. Ahora, una fuente de The Sun ha sugerido que Hammond está “aceptando de inmediato” la oportunidad de presentar el reinicio.

Hole in the Wall regresará con Alison Hammond como presentadora



Hablando sobre el reinicio del programa de la BBC, una fuente le dijo a The Sun: “Hole In The Wall tuvo excelentes calificaciones cuando salió por primera vez, así que la Beeb ha decidido traerlo de vuelta.

“Actualmente están filmando el piloto para ver cómo resulta. Querían firmar a Alison y ella aceptó de inmediato hacerlo”.

Hablando de Hammond, la fuente añadió: “Ella es una de las estrellas más solicitadas de la televisión en este momento y la BBC está feliz de haberla contratado”.

El programa de la BBC Hole in the Wall presentaba a jugadores que tenían que pasar a través de recortes en una variedad de formas en una pared de poliestireno que se movía lentamente hacia ellos.

Si los concursantes no podían hacer la forma correcta en el recorte, caerían en la piscina detrás de ellos.

Los ganadores de Hole in the Wall se llevaban el gran premio de £10,000.

El programa fue inspirado por Brain Wall, que comúnmente se conocía como Human Tetris y apareció en el programa japonés, The Tunnels’ Thanks to Everyone.