La BBC entre los pretendientes de Magic Light Pictures, productora de Gruffalo | Noticias de negocios

La división de contenido de la BBC está entre los pretendientes que compiten por comprar la compañía de producción televisiva que posee los derechos de El Gruffalo.

Sky News ha sabido que BBC Studios está participando en un proceso de venta de Magic Light Pictures, que ha ganado tres BAFTAs y asegurado cuatro nominaciones al Oscar.

La subasta está siendo llevada a cabo por Gotham Street, una boutique especializada en acuerdos mediáticos.

Se dice que varios postores también están involucrados en el proceso dada la calidad de la biblioteca de contenido de Magic Light, que incluye varias obras de los creadores de El Gruffalo, Julia Donaldson y Axel Scheffler.

El Gruffalo se ha convertido en uno de los personajes infantiles más conocidos de Gran Bretaña, contando la historia de un ratón aventurero que se defiende de una serie de posibles depredadores contándoles acerca de una criatura supuestamente imaginaria llamada gruffalo.

En la secuela de 2011, El hijo del Gruffalo, el ratón asusta a un joven gruffalo usando sombras para proyectar una versión gigante de sí mismo.

Las dos películas han sido distribuidas internacionalmente por Magic Light, y junto con los libros originales de El Gruffalo han generado importantes ingresos por merchandising, así como una atracción de parque temático en Chessington World of Adventures.

Entre los otros libros de la Sra. Donaldson y el Sr. Scheffler convertidos en películas por Magic Light están La bruja novata, El hombre palo y Zog.

La compañía de producción es en su mayoría propiedad de sus fundadores, Michael Rose y Martin Pope, quienes establecieron el negocio en 2003.

Sus empleados y varios otros partidos también son accionistas.

El precio al que se espera que se venda no estaba claro el viernes.

Los registros presentados en el Registro Mercantil para el año que finalizó el 31 de marzo de 2023 mostraron un beneficio de £0.8m con un volumen de negocios de poco más de £9m.

Fuentes de la industria dijeron que BBC Studios era un comprador lógico para Magic Light Pictures, habiendo estado ampliando constantemente su cartera de activos de producción en los últimos años.

Entre sus sellos de propiedad exclusiva se encuentran Baby Cow, Firebird Pictures y Voltage TV.

La corporación también tiene varias participaciones minoritarias en productores independientes, y el año pasado adquirió un 25% de interés en Mettlemouse Entertainment, cuyo fundador supervisó programas como Geordie Shore y Celebs Go Dating.

BBC Studios y Magic Light Pictures declinaron hacer comentarios.