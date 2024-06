La batalla del Día D que Francia eligió olvidar. Hasta ahora.

A unos 170 millas al suroeste de las famosas playas de desembarco en Normandía, los restos de un sitio del Día D al que pocos visitan se asoman detrás de los árboles en la Bretaña rural. Las edificaciones de piedra de la granja, cubiertas de musgo y hiedra, eran la sede anterior del Maquis de Saint-Marcel, miles de combatientes locales de la resistencia francesa que se habían reunido en respuesta a las llamadas codificadas de los Aliados a través de la radio de la BBC para prepararse para una invasión. Entre ellos había comandos del ejército francés que fueron lanzados en paracaídas para bloquear a los nazis y evitar que enviaran refuerzos a las playas.

Sin embargo, antes de que la operación pudiera ponerse en marcha totalmente, el campamento fue descubierto por los nazis y destruido. Docenas de combatientes fueron perseguidos y asesinados. Como represalia, la mayoría de los edificios en la zona circundante fueron quemados y cientos de locales fueron ejecutados. Es una herida de heroísmo trágico que pocos en Francia conocen, mucho menos conmemoran. El presidente Emmanuel Macron de Francia tenía como objetivo cambiar eso cuando presidió una ceremonia el miércoles en Plumelec, el pueblo cercano donde los comandos franceses aterrizaron temprano en la mañana del Día D cuando los primeros aviones y planeadores aliados llegaban a Normandía. Uno de los miembros de esa unidad de élite francesa, Émile Bouétard, fue abatido a tiros por soldados del ejército alemán. Se le considera uno de los primeros caídos aliados del Día D.

“La valentía y determinación de estos combatientes unidos jugaron un papel importante en la liberación de nuestro país”, dijo el Sr. Macron ante la multitud reunida, desafiando las ráfagas de lluvia intermitentes típicas de la región. “Sus acciones heroicas dejan una marca indeleble en nuestra historia”. La visita del presidente, y la lección de historia que la acompañó, fue la última de una serie de eventos planeados para celebrar la liberación del país del control nazi hace 80 años. A diferencia de muchos de sus predecesores, el Sr. Macron ha optado por conmemorar no solo a los valientes y nobles, sino también a los avergonzados y olvidados, incluido un sitio donde los combatientes de la resistencia francesa fueron asesinados por los miembros de una milicia francesa que colaboraban con el régimen nazi. Algunos críticos han ridiculizado los eventos como “inflación de la memoria”, pero otros señalan que llegan en un momento en que el país debería estar contemplando sus fantasmas del pasado. El jefe de una junta asesora de historiadores, Denis Peschanski, dice que los eventos tienen como objetivo lograr un “equilibrio histórico”. Para muchos en este rincón de Bretaña, el homenaje presidencial llegó como un reconocimiento esperado desde hace mucho tiempo. El último líder francés en visitar la zona para una ceremonia fue el General Charles de Gaulle en 1947, y en ese momento no era presidente.

“Es algo bueno”, dijo Marcel Bergamasco, el último combatiente de Saint-Marcel vivo y capaz de contar su experiencia. Tiene 99 años. “Es un reconocimiento de que lo que sucedió en Saint-Marcel importaba”. Dos antiguos comandos de la unidad francesa del Servicio Aéreo Especial Británico, ambos cerca de los 100 años de edad, asistieron a la ceremonia. Para su grupo, que superaba los 400 lanzados en paracaídas en Bretaña durante semanas, el momento también se sintió como si fuera pasado.

“Para que finalmente sean reconocidos antes de que mueran, se siente muy conmovedor”, dijo Claude Jacir, presidente de la Asociación de Familias de paracaidistas del S.A.S con la Francia Libre. “Ellos son los últimos guardianes de la memoria. Realmente esperan que su historia no caiga en el olvido”.

Pregúntele por qué esta historia es tan poco conocida en Francia, y obtendrá muchas razones, incluido que sucedió tan lejos de Normandía, donde tuvo lugar la mayor parte de la acción. Tampoco encajaba en el molde. Los paracaidistas franceses eran agentes letales, entrenados para golpear y luego desaparecer. Sus instrucciones eran volar puentes, vías férreas y líneas telefónicas para confundir y detener a los nazis de apresurarse a Normandía, y luego avanzar. Sin embargo, cuando llegaron a la sede, que rebosaba de voluntarios inexpertos de toda la región, su líder se sintió obligado a quedarse. Pidió refuerzos para ser lanzados en paracaídas, junto con cientos de contenedores de armas y municiones. Incluso se desplegaron cuatro jeeps.

Por más de una semana después del Día D, el área de 1.235 acres cubierta de bosques y salpicada de pastos de vacas y casonas en la región de Morbihan se transformó en un campamento de entrenamiento. Después de cuatro años de ocupación, los lugareños se sintieron repentinamente liberados. Llamaron al área “Pequeña Francia” y establecieron una enfermería, taller de automóviles, servicio de zapatero y cocina de campo con panaderos que preparaban pan las 24 horas del día.

Pero temprano en la mañana del 18 de junio, el campamento fue descubierto por una patrulla alemana que envió refuerzos acorazados desde toda la región. Después de un día de combate, los paracaidistas y combatientes de la resistencia restantes se vieron obligados a huir hacia el bosque. Algunos fueron perseguidos y abatidos por los nazis furiosos, que habían sufrido pérdidas graves en la batalla. Luego, los nazis desataron su furia contra los residentes locales. Hoy en día, uno aterrador monumento tras otro marca los costados de la carretera. Uno honra a tres residentes que fueron abatidos al día siguiente de la batalla, incluida Françoise Le Blanc de 83 años, otra conmemora a dos mujeres locales que fueron enviadas a Ravensbrück, un gran campo de concentración para mujeres en el norte de Alemania, como castigo. El pueblo en el centro de la batalla, Saint-Marcel, tuvo que ser totalmente reconstruido después de que casi todos los edificios fueran quemados. Un sitio fuera de la carretera principal marca donde se descubrieron los cuerpos de seis combatientes de la resistencia en una fosa sin marcar dos décadas después del final de la guerra.

“Tuve pesadillas todas las noches durante 10 años”, dijo Jean-Claude Guil, de 85 años, que ha dedicado su jubilación a investigar la batalla que proyectó una sombra sobre su vida. Su padre, un arrendatario local, fue uno de los ejecutados en venganza. Su historia del Día D era tan dolorosa que la mayoría de los habitantes locales quisieron olvidarla durante muchos años, dijo Tristan Leroy, director del Museo de la Resistencia de Bretaña cercano.

“Algunos incluso dijeron que si no hubiera habido resistencia organizada, no habrían quemado todas las granjas y el pueblo, y no habría habido todas esas ejecuciones”, dijo. “Había un sentimiento ambivalente sobre lo que sucedió aquí”. No fue hasta la década de 1980, frente al auge de la extrema derecha del Frente Nacional en Francia y las declaraciones de su líder, Jean-Marie Le Pen, minimizando las cámaras de gas nazis como un “detalle” de la historia, que los antiguos combatientes comenzaron a hablar para recordarle a la gente las atrocidades nazis, dijo Leroy. El museo se construyó alrededor de la misma época.

“Si no hubiéramos tenido esa batalla, ¿dónde estaríamos ahora?” dijo Bergamasco durante una entrevista el mes pasado en la casa de piedra que construyó en 1955 en Ploërmel, donde vive con su esposa de 97 años, Annette. Él está entre los últimos combatientes de la resistencia aún vivos en Francia.

“Estoy feliz con lo que hice. No me arrepiento de nada en absoluto”, dijo. Bergamasco tenía 15 años en 1940 cuando, después de solo unos meses de lucha, Francia firmó un armisticio y fue ocupada por soldados alemanes. Sus primeros actos de resistencia fueron de furia adolescente: pinchar los neumáticos alemanes con una punta que llevaba en el bolsillo.

Como conductor de camión para la empresa constructora de su padre, a menudo le ordenaban hacer entregas para los alemanes. Fue reclutado por la resistencia para proporcionar información sobre las fortificaciones alemanas que visitaba. Esa información fue compilada más tarde en un robusto documento secreto con mapas hechos a mano llamado el “Cesto de Cerezas” y se introdujo de contrabando en Gran Bretaña.

Utilizó su camión híbrido, que funcionaba con carbón y gasolina, para entregar suministros a la resistencia. Más tarde, se unió al escuadrón de camiones del Maquis, saliendo de noche para recoger a los comandos de S.A.S. y suministros que descendían del cielo.

Cuando Bergamasco relata historias de ese tiempo, es como si volviera a su cuerpo adolescente y las experimentara de nuevo. Reproduce diálogos, imita personajes y se regodea en vencer y superar a menudo a los alemanes. Incluso la noche que pasó en la cárcel, siendo torturado tan brutalmente que más tarde sufriría una hemorragia interna, la relata como otra escapada exitosa. “Veo la puerta principal abierta. ¡Oh! ¿Qué más se podría pedir?” relató, con sus ojos azules brillando. “Bajo por las escaleras a toda prisa y me voy”.

Pero sus recuerdos de la batalla de Saint-Marcel son oscuros. Recuerda el sonido de sus amigos heridos sufriendo en el dolor, y su sentimiento de impotencia al no poder salvarlos.

Y desde que Rusia atacó a Ucrania, Bergamasco ha estado consumido por la preocupación de que la dictadura contra la que luchó esté regresando, dijo Yolande Foucher, una de sus dos hijas.

“Es su pesadilla”, dijo ella. Después de la ceremonia, Macron dejó flores en el monumento a los 77 soldados S.A.S. que murieron. Luego, se apresuró a la próxima conmemoración en su maratón del Día D. Esa fue en Saint-Lô, la ciudad de Normandía tan gravemente destruida por las bombas aliadas el 6 de junio de 1944 que fue llamada “la capital de las ruinas” por Samuel Beckett, un dramaturgo irlandés.