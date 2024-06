La banda de K-pop que está haciendo historia en Glastonbury

Hace 21 horas por Mark Savage, Corresponsal de música. Pledis Entertainment. El mini-álbum FML de Seventeen fue el disco más vendido de 2023. El acto más grande en el Escenario Pirámide de Glastonbury este año no es Coldplay ni Dua Lipa. De hecho, es posible que ni siquiera hayas escuchado hablar de ellos. El acto en cuestión es Seventeen, una banda de chicos de K-pop que cuenta con impresionantes 13 miembros y que vendió más de 10 millones de álbumes el año pasado. El único acto que vendió más fue Taylor Swift. A pesar del éxito global del K-pop, el Reino Unido ha permanecido frío frente al género. Aunque bandas como BTS, Blackpink, Stray Kids y Aespa han surgido, sus mayores éxitos han tendido a ser en colaboración con artistas occidentales como Selena Gomez, Lady Gaga o Coldplay. Seventeen no hace colaboraciones. A diferencia de la mayoría de los actos de pop coreano, también escriben y producen su propio material. Ahora están haciendo historia como el primer acto de K-pop en el escenario principal de Glastonbury. La magnitud del honor no se pierde en ellos. “Hay un gran sentido de responsabilidad”, dice Choi Seungcheol, alias el líder de la banda S Coups. “Seguiremos volviendo a ese sentimiento y haremos todo lo posible para prepararnos, para poder sorprender a todos… No solo a nuestros fanáticos, sino a todos los demás miembros del público.” Pledis Entertainment. Lee Ji-hoon, conocido como Woozi, es el genio musical de la banda. Seventeen toca en el festival en un año que lo aleja aún más de sus raíces roqueras. Reflejando los hábitos de escucha en evolución de la audiencia, los acompañarán en el Escenario Pirámide iconos del afrobeat como Burna Boy y Ayra Starr, mientras que la estrella pop Dua Lipa y la sensación del R&B SZA ganan estatus de cabeza de cartel. Seventeen toca poco después del mediodía del viernes. Es muy diferente de los sets nocturnos que ofrecen en Asia, pero S Coups no se inmuta. “La hora del día realmente no nos importa”, dice. “De hecho, es incluso mejor que actuemos por la tarde porque el público nos puede ver mejor bajo la luz del sol.” Esa actitud será familiar para cualquiera que haya escuchado la música de Seventeen. Fresca como limonada y llena de chispa, canciones como Shining Diamond y Very Nice son un recordatorio bienvenido de que el pop puede ser divertido. Pledis Entertainment. Los seguidores siguieron la formación de Seventeen en un espectáculo de transmisión en vivo llamado Seventeen TV. Los orígenes de la banda se encuentran en el sótano verde pistacho de la empresa de entretenimiento surcoreana Pledis. Allí se seleccionaron, rechazaron, capacitaron y podaron a los miembros durante un largo y agotador aprendizaje. “Duró tal vez cuatro o cinco años”, dice el rapero Jeon Won-woo, conocido por los fans como Wonwoo. Él fue uno de los primeros reclutas en 2011 y sobrevivió varias rondas de audiciones, todas documentadas en la serie en línea Seventeen TV. El programa era improvisado y no editado, a menudo duraba horas. Los fanáticos en la transmisión en vivo podían elegir los ángulos de la cámara, viendo cómo los aprendices adolescentes comían, enfrentaban evaluaciones y, en una ocasión notoria, eran regañados por bromear. En un momento dado, la serie desapareció durante ocho meses, dejando a los fanáticos preguntándose si el grupo había sido despedido. Mirando hacia atrás, S Coups dice que ese hiato, durante el cual tres miembros fueron reemplazados sin explicación, ayudó a Seventeen a tomar el control de su destino. “Nuestro trato se pospuso un poco y Woozi, uno de nuestros miembros, pensó que podríamos debutar antes de lo planeado si hacíamos nuestra propia música.” Woozi, cuyo verdadero nombre es Lee Ji-hoon, resultó ser la carta fuerte de la banda. Un músico formado clásicamente, ha coescrito y producido la mayoría de su producción, más de 140 canciones hasta la fecha. “Inspiró a los otros miembros a interesarse en hacer su propia música, así que empezaron a aprender a escribir canciones y hacer letras también”, dice S Coups. “Involucrarse en nuestro proceso creativo ayuda mucho a hacer nuestra música más auténtica, así que nos enorgullecemos mucho de ello.”

Es el gran arma que tenemos”, agrega Wonwoo. “No pelear”. Parece improbable que Pledis ceda el control creativo después de cuatro años moldeando a sus jóvenes reclutas, pero la banda dice que la relación se basa en la confianza mutua. “A veces hacíamos algo y salía de manera diferente a como la empresa había planeado”, dice S Coups, “pero no necesariamente lo llamaría una pelea”. “Es más como convencerlos de que vengan a nuestro lado y entiendan nuestra visión.” Seventeen finalmente hizo su debut en mayo de 2015, con un espectáculo en vivo de una hora en la televisión surcoreana, seguido por el lanzamiento de su primer EP, 17 Carat. En ese momento, la alineación estaba establecida como (respiración profunda) S Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon y Dino. A partir de ahí, se dividen en un equipo vocal, un equipo de hip-hop y un equipo de baile. El nombre de la banda se deriva de la configuración tripartita: 13 personas + 3 unidades + 1 banda = 17. S Coups, nacido en 1995, es el miembro más antiguo del grupo y su líder oficial, un papel que aborda con humildad. “Intento escuchar lo que cada miembro tiene que decir y que todos estén alineados en el mismo camino”, dice. “Mi objetivo es asegurarme de que podamos durar el mayor tiempo posible, para poder hacer tanta música como sea posible.” Eso no quiere decir que la banda carezca de jerarquía: Woozi se encarga de la música y Hoshi lidera la coreografía, pero se anima a cada miembro a contribuir. Joshua, nacido en Estados Unidos, toca la guitarra, Seungkwan y DK son los vocalistas más fuertes, The8 es el estilista residente. Como sugiere el nombre, son más que la suma de sus partes. Cada miembro aporta un sabor diferente, pero cuando actúan juntos, se mueven como una manada. Incluso los fans han observado que cuando Seventeen ensaya, el chirrido de sus zapatillas está tan sincronizado que suena como un solo zapato, no como 26. Pero no siempre es tan fluido. The8 (cuyo verdadero nombre es Xu Minghao) se lastimó la espalda en un ensayo, Jeonghan ha pasado por una cirugía correctiva de tobillo y S Coups recién regresó al escenario después de dañarse el ligamento cruzado anterior. “Estoy genial ahora”, sonríe, reconociendo que las lesiones son una parte aceptada del trabajo. “La coreografía es tan agotadora físicamente, nuestros huesos y ligamentos y músculos están cansados todo el tiempo”, dice. Como bien saben en la banda, el trabajo duro no garantiza resultados instantáneos. El EP debut de Seventeen vendió solo 1,400 copias en su primera semana y han pasado diez años para llegar al punto donde pueden lograr millones de ventas solo en preventas. En el camino, su sonido ha pasado del pop espumoso de “Adore U” en 2015 al EDM sombrío y sincopado de “Don’t Wanna Cry” en 2017 y a la exuberancia cambiante de géneros del sencillo de 2020 “Left & Right”. Más recientemente, han experimentado con Amapiano, deep house y guitarras distorsionadas. Y el mini-álbum “FML” del año pasado levantó cejas por su canción principal atípicamente melancólica. “Me estoy entumeciendo tanto en esta vida que siento que me estoy encogiendo”, cantó The8 sobre un ritmo de hip-hop antiguo. “Cuando estábamos armando el álbum, algunos de los miembros estaban pasando por un momento difícil”, explica Wonwoo. “Nuestro estado mental se refleja en las canciones.” “Pero cuando hablamos honesta y abiertamente sobre nuestros sentimientos, realmente ayuda a deshacernos de la negatividad.” Como si fuera para demostrarlo, el nuevo sencillo de “FML”, “Super”, fue una celebración optimista de la fuerza interna de la banda: “Amo a mi equipo, amo a mi tripulación”. Hablando a través de un traductor en Seúl, S Coups, Wonwoo y The8 eligen “Super” como el perfecto primer contacto para los recién llegados (Jeonghan, quien también se une a la llamada de Zoom, opta por el corte grupal “Very Nice”). “Es una canción tan intensa, realmente muestra la presencia de Seventeen”, dice Wonwoo. El día antes de tocar en Glastonbury, la banda será nombrada los primeros embajadores de buena voluntad de la Unesco para la juventud. Los dos sencillos llevaron a Seventeen a nuevas alturas. El EP “FML” fue el disco más vendido de 2023, con más de 6.3 millones de copias vendidas y ganando el álbum del año en los Asian Music Awards. “Esperaba que le fuera bien, pero no tan bien”, dice S Coups. Para poner al día a los nuevos fans, la banda acaba de lanzar una compilación de 33 pistas, “17 Is Right Here”, que recopila todos sus sencillos hasta la fecha, así como una nueva canción, “Maestro”, que actúa como un manifiesto de su sonido libre y variado. “Mezclar y combinar, es nuestra cosa”, rapea Vernon. “¡Loco es el nuevo normal!” “En cierto modo”, dice Wonwoo, “la canción es un aplauso a nosotros mismos por todo el esfuerzo que hemos puesto y el viaje que hemos tenido que realizar para estar donde estamos ahora.” Pero incluso los artistas más vendidos del mundo tienen objetivos. Glastonbury es parte de un plan para expandir su audiencia aún más, con una gira mundial en los planes para finales de año. “Nos gustaría llegar a los fans en tantos países como sea posible, porque realmente no los vemos tan seguido en persona”, dice S Coups. “Todavía creo que tenemos un largo camino por recorrer y queremos tener aún más éxito.”