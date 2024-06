La bancarrota del pionero en co-living Common Living destaca un futuro incierto para el modelo

“

Common Living, que fue fundada en Brooklyn en 2015, fue pionera en un nuevo modelo de gestión de propiedades residenciales: en lugar de alquilar unidades completas, se alquilaban habitaciones a individuos. Los servicios públicos, WiFi y costos de limpieza se agruparían junto con el alquiler, y los apartamentos estarían completamente amueblados.

Desde entonces, la vida en comunidad ha crecido en los Estados Unidos y en todo el mundo, pero el viaje de Common Living como pionera del modelo terminó de forma poco ceremoniosa a finales del mes pasado cuando la empresa anunció que estaba presentando una solicitud de protección por quiebra del Capítulo 7 y liquidando sus activos. La empresa, que operaba un portafolio de 5,200 unidades en 12 ciudades de EE. UU., ahora se une a una lista creciente de operadores de vida en comunidad que han fracasado, dejando preguntas sobre la viabilidad futura del modelo.

En 2023, Common Living se fusionó con un competidor con sede en Berlín, Habyt, creando una entidad conjunta que operaba más de 30,000 unidades en más de una docena de países. Luca Bovone, CEO de Habyt, dijo que si bien el cierre de Common fue lamentable, su liquidación haría de Habyt una empresa rentable.

“Esta decisión, aunque no era lo que esperábamos, hará que el resto del grupo de Habyt sea más ágil financieramente, con mayor capacidad para acelerar el crecimiento y generar valor”, dijo Bovone a Bisnow, un sitio dedicado a noticias de bienes raíces comerciales.

Miles de unidades de Common serán tomadas por Outpost Club, otro gigante en el modelo que ya opera alrededor de 1,500 unidades en 40 edificios en la ciudad de Nueva York. Sergii Starostin, CEO de la empresa, le dijo a Fortune que la empresa había tomado el control de siete propiedades antes de que se presentara la quiebra, y que Outpost tenía como objetivo el 50 % del inventario de Common.

Aunque muchas empresas de vida en comunidad cerraron durante la pandemia, Common estaba expandiendo agresivamente su cartera y recaudando fondos. Adquirió alrededor de 5,000 unidades entre 2020 y 2022, y para 2023 había recaudado más de $110 millones en capital de riesgo. Sin embargo, en una entrevista con el New York Times, el fundador de la empresa, Brad Hargreaves, declinó comentar si Common era o no rentable.

Starostin de Outpost Club dijo que creía que la financiación masiva que impulsó a Common podría haber contribuido realmente a sus problemas financieros, ya que las inversiones llevaron a la empresa a expandirse a un ritmo rápido en mercados como Nashville, Ottawa y Chicago.

“Common necesitaba crecer en muchos lugares muy rápidamente”, dijo Starostin a Fortune, explicando que tomar una sola propiedad en un nuevo mercado requiere construir completamente nuevos equipos y operaciones de marketing. “Y cuando multiplicas eso por 20… se convierte en un viaje bastante costoso. Mi opinión es que para escalar este tipo de negocio, simplemente lleva más tiempo”.

El CEO de Habyt, Bovone, dijo a Bloomberg que la quiebra de Common estaba relacionada con los contratos y negocios de la empresa, así como con la creciente presión de las tasas de interés.

No es la primera vez que Outpost ha intervenido para gestionar los contratos de un competidor anterior. Se hizo cargo de algunos de los acuerdos de subarriendo de Bedly en Manhattan y Nueva Jersey cuando la empresa cerró en 2019, y lo hizo de la misma manera cuando la empresa alemana Quarters declaró la bancarrota en 2021.

Al igual que Common, Quarters fracasó a pesar de su éxito en recaudar capital de riesgo. Medici Living Group recaudó $300 millones para su filial alemana con el fin de expandirse en los EE. UU. en 2019.

“El capital de riesgo no funciona muy bien con el sector inmobiliario, porque vemos demandas para crecer en como 10 o 15 mercados diferentes bastante rápidamente”, dijo Starostin. “Así que creo que esas empresas fallaron porque se les pedía crecer demasiado rápido en muchos mercados diferentes, y eso es muy difícil de hacer en el sector inmobiliario”.

Clara Arroyave es la CEO de Co-Living Cashflow, una plataforma para comprar, vender e invertir en propiedades de vida en comunidad. Si bien dijo que estaba molesta por la noticia sobre Common a principios de este mes, también dijo que no era sorprendente dada la cantidad de inversión apostada en la expansión de la empresa.

“Cuando recaudas capital de riesgo, estás presionado para crecer y entregar muy rápidamente”, dijo Arroyave, quien fundó y dirigió una empresa de vida en comunidad en Boston antes de que cerrara durante la pandemia. “Y muchas veces te empujan a expandir tu cantidad de habitaciones o demanda o mercado, y sigues creciendo sin rentabilidad o con un costo operativo muy alto”.

A diferencia de otros competidores prominentes que han fracasado, Starostin dijo a Fortune que Outpost ha optado por concentrar sus operaciones, y planes de expansión, en Nueva York, donde la empresa ya tiene personal establecido y redes de marketing.

La pandemia fue una seria prueba para el modelo, y algunos de sus mayores operadores cerraron a medida que muchos inquilinos prospectivos se alejaban de los arreglos de vida cercana con extraños. Cuando Quarters se derrumbó, operaba alrededor de 3,000 unidades y estaba desarrollando 1,500 más. El 2021 también vio el fin de WeLive, la rama de vida en comunidad de WeWork, y The Collective, una empresa con sede en el Reino Unido que tenía casi 100,000 unidades en su cartera cuando declaró la bancarrota.

Más allá de la pandemia, los problemas de expansión y las altas tasas de interés, las empresas de vida en comunidad tienen que lidiar con problemas más específicos de su enfoque aún relativamente nuevo para la vivienda. Muchas empresas se anuncian a sí mismas menos como arrendadores tradicionales y más como plataformas para conectar a las personas con habitaciones disponibles. Los inquilinos potenciales no tienen que preocuparse por encontrar compañeros de piso para compartir una unidad completa, o un contrato de arrendamiento anual. Las habitaciones se alquilan individualmente, y la gente a menudo se queda solo unos meses. Pero el enfoque algo fluido y sin intervención ha llevado a problemas en algunos casos.

En 2022, el Daily Beast informó que algunos inquilinos de propiedades de Common Living se habían quejado a la empresa sobre problemas de seguridad, mantenimiento deficiente y ocupantes que vivían en el lugar y que potencialmente eran peligrosos. Un inquilino publicó en un chat de grupo de apartamentos que iba a prender fuego al edificio, pero los residentes citados en el artículo informaron que el equipo de respuesta de Common no comunicaba ni abordaba las situaciones de manera adecuada o oportuna.

Y sin embargo, a pesar del cierre de Common y otros competidores, Arroyave de Co-Living Cashflow y Starostin de Outpost Club dijeron que creen que el modelo de negocios está aquí para quedarse. Si bien ha progresado a trompicones, la flexibilidad y el fácil acceso a la vivienda en el núcleo de la idea de vida en comunidad es algo que hay más que suficiente demanda entre los jóvenes inquilinos.

“Los jóvenes no pueden permitirse el alquiler, y los fundamentos de la vivienda, en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, los números no van a cambiar drásticamente en un futuro cercano”, dijo Arroyave. “Pero para que la vida en comunidad siga siendo fuerte, la pregunta es, ¿cuál es la parte del modelo de negocios que no funciona?”

“El movimiento ya está allí”, dijo Starostin. “No creo que vaya a desaparecer. Es solo una cuestión de quién crecerá en este mercado, pero el mercado en sí está allí”.

