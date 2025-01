La Bahía de Guantánamo Explicada: Los Costos, los Reclusos y Por Qué Sigue Abierta.

La operación de detención del Pentágono en Guantánamo una vez mantuvo a cientos de hombres que fueron capturados por las fuerzas estadounidenses y sus aliados en la guerra contra el terrorismo. Ahora hay solo 15 prisioneros, ya que la prisión entra en su vigésimo cuarto año.

El presidente George W. Bush la abrió y la llenó. El presidente Barack Obama intentó cerrarla pero no pudo. El presidente Donald J. Trump dijo que la llenaría de “chicos malos” y no lo hizo. Y el presidente Biden dijo que quería terminar el trabajo que empezó el Sr. Obama pero no podrá hacerlo.

A menos que el Congreso levante la prohibición de transferir prisioneros de Guantánamo a suelo estadounidense, la costosa operación en el extranjero podría continuar durante años, hasta que muera el último detenido.

¿Quién está en Guantánamo ahora?

Los 15 prisioneros restantes tienen entre 45 y 63 años. Son de Afganistán, Indonesia, Irak, Libia, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Uno es un Rohingyas apátrida, otro es palestino.

Todos menos tres fueron trasladados a Guantánamo desde la red de prisiones secretas en el extranjero de la CIA, donde la administración Bush escondió a personas que consideraba los “peores de los peores” hasta 2006.

Cinco son acusados en el caso del 11 de septiembre, incluido Khalid Shaikh Mohammed, acusado de planear los ataques. Uno es un saudí acusado de orquestar el bombardeo del USS Cole en 2000 que mató a 17 marineros estadounidenses. Estos son casos capitales que nunca llegaron a juicio.

El prisionero que más tiempo lleva es Ali Hamza al-Bahlul, que fue llevado a la base desde Afganistán el día que abrió la prisión, cuatro meses después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Es el único prisionero que actualmente cumple una condena de cadena perpetua.

En los primeros años de la operación de detención, algunos de los prisioneros más jóvenes eran adolescentes. Hoy, el más joven es Walid bin Attash, de 45 años, acusado en el caso del 11 de septiembre y tiene un acuerdo para declararse culpable a cambio de cadena perpetua en lugar de enfrentar un juicio con pena de muerte.

El más viejo es Abd al-Hadi al Iraqi, de 63 años, que es el prisionero más discapacitado físicamente en la Bahía de Guantánamo. Ha sido condenado por cometer crímenes de guerra en el Afganistán de guerra de 2003-04.

La prisión ha sido utilizada exclusivamente para presuntos miembros de Al Qaeda y los talibanes o sus asociados. Ninguno ha sido mujer o ciudadano estadounidense.

¿Por qué no ha cerrado un presidente?

El Congreso no lo permitirá.

Cada año adopta legislación que prohíbe la transferencia de cualquier detenido de Guantánamo a suelo estadounidense por cualquier motivo.

Pero la administración Obama concluyó que no podía liberar a todos y que para cerrar la prisión, al menos algunos de los prisioneros deberían ser mantenidos en detención al estilo de Guantánamo en Estados Unidos.

Además, es probable que la CIA se oponga a transferencias a terceros países de sus antiguos prisioneros que conocen información clasificada relacionada con su detención, como las identidades de las personas que dicen que los torturaron.

Por ahora, las agencias de inteligencia de EE. UU. monitorean todas sus comunicaciones para asegurarse de que no divulguen secretos de Estado.

¿Sabemos cuánto cuesta?

No exactamente. El último estudio integral de los costos de operar la prisión, realizado por The New York Times en 2019, situó la cifra en más de 13 millones de dólares por año por cada prisionero. La mayor parte de eso se destinaba a mantener las operaciones judiciales y al personal de la prisión.

En ese momento, había 40 prisioneros y un personal del Pentágono de 1,800 fuerzas estadounidenses.

Según esa medida, costaría 36 millones de dólares mantener a cada prisionero allí en 2025.

Pero los costos operativos han cambiado. El Pentágono ha reducido el personal a más de la mitad y contratado más contratistas, que pueden ser más caros que los soldados que prestan servicio en giras de servicio de nueve meses.

Los procedimientos del tribunal de guerra han costado cientos de millones de dólares en salarios, infraestructura y transporte. Desde 2019, la Oficina de Comisiones Militares ha agregado dos nuevas cámaras de tribunal, nuevas oficinas y viviendas temporales, más abogados, más personal de seguridad y más contratistas.

Cada vez más, los costos de las operaciones judiciales se consideran secretos de seguridad nacional y no están sujetos a escrutinio público. Pero surgen instantáneas. Los fiscales pagaron a un psiquiatra forense 1.4 millones de dólares en honorarios de consulta en el caso del 11 de septiembre.

¿Es culpa de la tortura de la CIA?

Es un factor. Si algunos de estos prisioneros hubieran sido llevados directamente a Estados Unidos poco después de ser capturados, habrían estado bajo custodia federal y potencialmente ya habrían sido juzgados en tribunales estadounidenses.

En cambio, 12 de los últimos 15 estuvieron detenidos en prisiones secretas en el extranjero dirigidas por la CIA, donde estaban incomunicados e interrogados con submarinismo, golpizas, privación del sueño y años de aislamiento.

Debido a lo que les hicieron, y dónde, el gobierno de la administración Bush eligió que los hombres fueran juzgados en un nuevo tribunal de seguridad nacional que creó en la Bahía de Guantánamo. Los juicios han estado estancados en audiencias previas al juicio, dos de ellos durante más de una década, que se han centrado en la contaminación de su tortura; cuánto podrían saber los abogados de los prisioneros, y el público al respecto; y esfuerzos para que los casos sean desestimados por ello.

La salud de los reclusos restantes se está deteriorando, tanto física como mentalmente, y los abogados lo atribuyen a su largo período de confinamiento solitario y maltrato. Algunos tienen daño cerebral y trastornos por golpes y privación del sueño. Otros tienen sistemas gastrointestinales dañados por abusos rectales.

El Congreso está financiando una nueva clínica médica de 435 millones de dólares en la base.

¿Pueden liberarse más prisioneros?

Tres de los 15 prisioneros están designados para ser liberados si el Departamento de Estado puede encontrar países para reasentarlos y hacer un seguimiento de sus actividades. Son el rohingya apátrida, un somalí y un libio.

Tres otros prisioneros que nunca han sido acusados, todos antiguos prisioneros de la CIA, no han sido absueltos pero reciben revisiones periódicas. Uno de ellos es un hombre afgano al que los líderes talibanes quieren repatriar.

También como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, el prisionero iraquí discapacitado podría cumplir su condena, que vence en 2032, en custodia de un aliado de EE. UU. mejor preparado para cuidarlo. El Departamento de Estado tiene un plan para enviarlo a una prisión en Bagdad. Sin embargo, está demandando al gobierno para evitar esa transferencia. Sus abogados argumentan que las cárceles de Irak son inhumanas, lo que violaría las obligaciones de EE. UU. de no enviar a alguien a la fuerza a un país donde podría ser maltratado. También dicen que Irak no tiene la capacidad de proporcionarle una atención adecuada, una condición de su acuerdo de declaración de culpabilidad.

¿Quién liberó a la mayoría de los prisioneros?

La administración de George W. Bush envió aproximadamente a unos 780 hombres y niños a Guantánamo, y liberó a unos 540 de ellos en los primeros años de la empresa. La CIA entregó al último detenido allí en 2008. Ninguna otra administración ha enviado detenidos a la Bahía de Guantánamo.

La administración de Obama liberó a otros 200. Muchos de ellos fueron reubicados en terceros países porque sus países de origen eran demasiado inestables para ayudarles a reintegrarse en la sociedad o para monitorear sus actividades.

Aunque el Sr. Trump hizo campaña antes de su primera elección para llenar el lugar, su administración no envió a nadie allí. Dejó ir a uno, un saudí que fue repatriado a Arabia Saudita para cumplir su condena por crímenes de guerra allí.

La administración Biden liberó a 25 prisioneros, aproximadamente la mitad a través de repatriaciones, y principalmente en sus últimos días en el cargo.