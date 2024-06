La audaz operación apenas logró resolver los múltiples desafíos que enfrenta el gobierno de Israel.

Durante meses, los israelíes solo habían escuchado sobre rehenes que eran asesinados o declarados muertos en Gaza. Las “afortunadas” familias eran aquellas cuyos seres queridos eran recuperados por los soldados, corriendo un gran riesgo, y llevados a casa en Israel para su entierro.

La audaz operación de rescate del sábado de cuatro rehenes vivos elevó instantáneamente la moral en Israel y ofreció una victoria momentánea, al menos, para el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, en problemas.

Sin embargo, el domingo, la euforia ya estaba dando paso a una dura realidad. El intenso asalto aéreo y terrestre que acompañó al rescate mató a decenas de palestinos, incluidos civiles, según funcionarios de salud de Gaza. Y la operación no logró resolver ninguno de los profundos dilemas y desafíos que atormentan al gobierno israelí.

Ocho meses después de su agotadora guerra en Gaza, Israel parece estar lejos de lograr sus objetivos declarados de desmantelar la capacidad militar y el gobierno de Hamas. Los israelíes temen que el tiempo se esté acabando para muchos de los rehenes en Gaza. Alrededor de un tercio de los 120 que permanecen ya han sido declarados muertos por las autoridades israelíes.

Al mismo tiempo, el liderazgo de Israel está lidiando con una escalada de hostilidades en la frontera norte con Líbano y luchando contra un creciente aislamiento internacional y la condena por la guerra en Gaza, incluidas acusaciones de genocidio que están siendo escuchadas por la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

La misión de rescate “no resuelve ninguno de los problemas a los que Israel se ha enfrentado desde el 7 de octubre”, escribió Nahum Barnea, un destacado columnista político israelí, en el popular periódico Yediot Ahronot del domingo.

“Esto no resuelve el problema en el norte; no resuelve el problema en Gaza; y no resuelve la serie de otros problemas que amenazan a Israel en el ámbito internacional”, agregó.

La estabilidad del gobierno del Sr. Netanyahu, mientras tanto, pende de un hilo.

La presión ha ido en aumento sobre el gobierno para llegar a un acuerdo con Hamas para la liberación de todos los rehenes restantes. Pero el destino de la propuesta de Israel de un alto el fuego y un intercambio de rehenes y prisioneros, según lo delineado por el presidente Biden hace más de una semana, aún es incierto. Tanto la administración Biden como los funcionarios israelíes dicen que aún están esperando una respuesta formal de Hamas para determinar si las negociaciones pueden reanudarse.

Los israelíes ahora están debatiendo si la operación de rescate de rehenes ayudará o dificultará las perspectivas de dicho acuerdo, uno que, de concretarse, podría amenazar el poder del Sr. Netanyahu, con los de extrema derecha en su coalición gobernante prometiendo renunciar y derribar su gobierno.

El rescate de los cuatro rehenes probablemente reforzará los argumentos de aquellos que dicen que la presión militar israelí sobre Hamas y las operaciones terrestres continuadas en Gaza son necesarias para traer al resto de los rehenes a casa.

Pero para muchos israelíes y familiares de los decenas de rehenes restantes, el regreso de solo cuatro cristalizó lo obvio: que tales operaciones militares complejas probablemente solo pueden alcanzar a unos pocos de ellos y a un gran riesgo y costo, tanto para la población civil como para la población civil en Gaza.

El portavoz principal del ejército, el contraalmirante Daniel Hagari, dejó claro en una reunión con periodistas el sábado, sobre los rehenes restantes, “Sabemos que no podemos realizar operaciones para rescatar a todos ellos porque no siempre hay condiciones que lo permitan”. El mayor número de rehenes liberados, más de cien, fueron liberados bajo un acuerdo anterior para un alto el fuego temporal.

Y para Hamas, que perdió cuatro de sus fichas restantes el sábado, la letal operación israelí podría endurecer su postura. El grupo insinuó que la operación de rescate podría empeorar las cosas para los cautivos restantes.

“La operación presentará un gran peligro para los prisioneros enemigos y tendrá un impacto negativo en sus condiciones y vidas”, dijo el portavoz del ala militar del grupo, Abu Obeida, en un comunicado el sábado.

Los expertos dijeron que algunos de los rehenes restantes podrían ser trasladados ahora de edificios de apartamentos civiles sobre el suelo, como aquellos que albergaban a los cuatro que fueron rescatados el sábado, a túneles subterráneos donde serán más difíciles de alcanzar.