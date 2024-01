La audaz nueva visión de Apple finalmente comenzará a tomar forma en 2024

El año pasado fue un poco tranquilo para Apple, pero el 2024 va a ser ruidoso. El lanzamiento de Vision Pro, un nuevo producto con un nuevo sistema operativo en una nueva categoría (para Apple), más o menos lo garantiza. Pero hay mucho más que el lanzamiento de la Vision Pro para el 2024 de Apple. Echemos un vistazo a lo que ofrecerá este año a través de la lente de tu columnista de larga data y su bola de cristal algo nublada. ¿Qué mejor manera de pensar en el futuro, después de todo, que predecirlo en un sitio web?

Claridad del iPad

Después de un año en el que el mayor anuncio del iPad fue un nuevo (extraño) modelo de Apple Pencil, el 2024 es un año en el que es probable que Apple actualice cada modelo de iPad. Se ha derramado mucha tinta sobre si la línea de productos del iPad es demasiado compleja y confusa, y estoy aquí para decirte que en el 2024, las cosas se volverán menos confusas, pero solo hasta cierto punto. Durante unos años, ha sido incierto dónde encaja el iPad Air, ya que es tan similar en muchos aspectos al iPad Pro. En el 2024, creo que esa distinción será mucho más clara, lo que debería hacer que la línea de iPad sea mucho más fácil de analizar.

Iteración de Mac en lista

Con el procesador M3 ya en el mundo, sospecho que el 2024 de la Mac estará en gran parte dedicado a actualizar los modelos existentes para agregar el M3. El Mac más vendido de todos, el MacBook Air, seguramente obtendrá un modelo M3. La pregunta es, ¿qué sucede con los MacBook Air existentes? Voy a predecir que el modelo M2 será eliminado gradualmente, ya que el modelo M3 utilizará ese mismo diseño moderno, pero el confiable (y barato) modelo M1 permanecerá. En algún momento, Apple probablemente necesitará crear un MacBook SE, pero este no parece ser el año. Más allá del MacBook Air, creo que todos los modelos de Mac existentes recibirán actualizaciones de M3. Sí, eso significa que no solo el Mac mini, sino también el Mac Studio y el Mac Pro. Y justo cuando menos lo esperamos, Apple actualizará sus dispositivos de entrada de Lightning a USB-C… al menos un año después de lo que todos esperábamos que lo hicieran. No habrá una nueva pantalla independiente de Apple este año, sin embargo. He sido quemado demasiadas veces. Si la pantalla del iPhone 15 Pro Max no es lo suficientemente grande para ti, tu deseo puede hacerse realidad más adelante este año.

Cambios poco inspiradores de iPhone

Se rumorea que los modelos Pro del iPhone serán ligeramente más grandes que los modelos de este año, agregando espacio en la pantalla a costa de un ligero aumento de peso. Me gustó la eliminación del pesado acero inoxidable de los modelos de este año, pero hay espacio para que Apple experimente, y ningún fabricante de teléfonos inteligentes ha sido castigado por dar a los usuarios pantallas más grandes. Parece razonable. Imaginaría que todos los iPhones mejorarán en la grabación de video espacial, con los modelos Pro obteniendo cámaras mejoradas y los iPhones base obteniendo esa capacidad por primera vez. Podría haber algunas mejoras menores en la cámara, pero honestamente, esto se siente como un año en el que las actualizaciones de hardware del iPhone serán relativamente menores. Por otro lado, este se siente como el año en que Apple mostrará agresivamente sus intentos de integrar más tecnología basada en el aprendizaje automático en sus dispositivos. Algo de eso se presentará en WWDC en junio, pero no me sorprendería que también haya una serie de características específicas de ML que solo serán habilitadas por el chip de nivel profesional en los modelos iPhone 16 Pro… porque las características de software pueden ser diferenciadores de hardware, también, especialmente cuando el hardware no es realmente tan diferente.

Más ampliamente, sí, creo que Siri 2.0 va a suceder, y estará basado en un modelo de lenguaje similar a ChatGPT, con muchas barreras y limitaciones que lo hacen menos útil que otros chatbots, pero con menos posibilidades de alucinación e inexactitud. Y probablemente se etiquetará como beta, por si acaso.

Mismo Watch de siempre y nuevo contenido de TV

¿Es este el año en que el Apple Watch estándar recibe su primer rediseño de hardware? Esos son los rumores, pero yo no lo veo. Aunque este otoño será el décimo aniversario del Apple Watch, el año que viene es el aniversario real del lanzamiento del dispositivo. Creo que un nuevo Apple Watch está en el horizonte, pero el Apple Watch Ultra acaba de aparecer a fines del 2022. Se siente como si Apple pudiera esperar otro año antes de romper la compatibilidad con las bandas. La gran actualización del Apple Watch probablemente no sucederá hasta el 2025.

En el lado de los servicios, predigo que Apple hará otro trato por los derechos deportivos. ¿Quizás la NBA? Quizás algo relacionado con 3-D para Vision Pro? Algo, sin embargo. Apple ve los derechos deportivos como una poderosa oportunidad para atraer a la gente a su ecosistema, liderada por algunos ejecutivos (Eddy Cue) que son verdaderos fanáticos del deporte y comprenden el atractivo. Mientras que muchos grandes estudios rebosantes de activos propiedad intelectual familiar serán objeto de discusión, la consolidación llega a Hollywood, no puedo predecir que Apple entrará y comprará parte de Paramount Global, por ejemplo. En lugar de eso, espero que Apple sea rumoreado como teniendo conversaciones y examinando ofertas sorprendentes de Hollywood y se utilice como una caballería de bolsillo extremadamente rico. Pero al final, creo que Apple se alejará de hacer tales acuerdos. Demasiada actitud de “no fue inventado aquí”. Creo que Apple quiere lograrlo por sí mismo, y eso significa construir un catálogo desde cero, no escribir un cheque para poder tener propiedad de Star Trek y Yellowstone.

Vision Pro está en el aire

No se necesita mucha previsión para predecir que Vision Pro se enviará porque Apple lo ha dicho, y el envío parece inminente. Pero no creo que haya un veredicto claro sobre el dispositivo antes de fin de año. Es un producto 1.0 con un precio alto, y es por eso que la mayoría de las reseñas elogiarán su capacidad técnica y algunas de sus sorprendentes características al mismo tiempo que expresan cierto escepticismo sobre toda la categoría y advierten a los compradores potenciales que es demasiado pronto para gastar una gran cantidad de dinero en un dispositivo como…