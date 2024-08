La arena del Sahara evita la formación de huracanes.

Este año, la temporada de huracanes en el Atlántico ha sido mucho más tranquila de lo habitual, y todo se debe a la arena. Los granos finos del Sahara han sido tan abundantes en el aire que han afectado la formación de huracanes. La Capa de Aire del Sahara consiste en partículas de arena y polvo del norte de África que los vientos lanzan a la atmósfera. Desde allí, se desplaza hacia el oeste. Esto sucede todos los años en junio y julio, cuando alrededor de 180 millones de toneladas de polvo sahariano entran en la atmósfera. Este julio, hubo una cantidad anormalmente grande de ella. Ha impactado la visibilidad y la calidad del aire en importantes ciudades europeas, incluyendo Roma, Atenas y París. “Si bien no es inusual que las nubes de polvo sahariano lleguen a Europa, ha habido un aumento en la intensidad y frecuencia de tales episodios en los últimos años, lo que podría atribuirse potencialmente a cambios en los patrones de circulación atmosférica,” dijo Mark Parrington del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus de Europa en un comunicado. Aire seco y polvoriento detiene la formación de huracanes. El polvo y la arena hacen que el aire en lo alto sea más cálido e increíblemente seco. Esta capa de aire cálido se encuentra sobre una capa inferior de aire fresco y mantiene las nubes altas que dan lugar a los huracanes de formarse. En cambio, las nubes se dispersan hacia afuera. “Los huracanes no son propensos a formarse cuando tienes mucho de este aire seco del desierto,” dijo Chris Fogarty del Centro Canadiense de Huracanes. Huracán Beryl. Foto: NOAA/GOES ESTE A principios de este año, los expertos pensaron que tendríamos una temporada de huracanes activa ya que las temperaturas oceánicas están en un nivel sin precedentes. La temperatura de la superficie de los océanos es un factor clave en la formación de huracanes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) predijo que podríamos tener hasta 25 tormentas con nombre, incluyendo 13 huracanes. Hasta ahora, solo ha habido tres tormentas con nombre — Alberto, Beryl y Chris. De éstas, solo Beryl fue un huracán. Ocurrido el 2 de julio, fue el huracán del Atlántico de categoría 5 más temprano jamás registrado. Velocidades de viento de hasta 240 km/h devastaron partes del Caribe. Pero desde principios de julio, la cuenca del Atlántico se ha calmado significativamente. Los altos niveles de arena en el aire han contrarrestado las cálidas temperaturas oceánicas. Sin embargo, los científicos advierten que esto no durará. Los huracanes pueden llegar a golpear esta temporada. El post La arena del Sahara evita la formación de huracanes apareció primero en Explorersweb.