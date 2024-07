La aplicación T Life de T-Mobile puede consumir la batería de tu teléfono y saturar sus recursos.

Un suscriptor de T-Mobile descubrió que la aplicación T Life intentó enviarle más de 54,000 anuncios en 24 horas.

Una foto publicada en Reddit de la aplicación T Life monitoreada por la aplicación AdGuard muestra que en el transcurso de 24 horas, T Life intentó enviar más de 54,000 anuncios y 187 solicitudes de seguimiento al usuario específico de T Life. Los anuncios y trackers fueron bloqueados por AdGuard.

“La aplicación T Life es simplemente basura…. esta aplicación está destinada a empujar un montón de tonterías a los clientes. T-Mobile está completamente en modo de vampiro de ingresos en este momento tratando de exprimir centavos y chupar sangre de cada fuente posible.”-Usuario de Reddit Tree_of_Woes

Un usuario de Reddit dijo que el número de anuncios es tan alto porque cuando los anuncios, métricas y API de análisis están bloqueadas por AdGuard y no pueden llegar a sus destinos, las solicitudes continúan siendo enviadas como un ataque de fuerza bruta. El problema es que los intentos constantes de bloquear anuncios y trackers que siguen al usuario por internet podrían agotar la batería del teléfono de un usuario de T Life y ocupar algunos de los recursos del dispositivo.

“Estás viendo esos números tan altos porque los APIs de publicidad, métricas y análisis que están siendo bloqueados no limitan su comportamiento cuando no pueden llegar a su destino, así que simplemente envían solicitudes constantemente para intentar superar esa barrera… lo cual también es terrible en diseño, y lleva al segundo problema. Este comportamiento termina agotando tu batería y utilizando recursos innecesariamente. Especialmente cuando existen escenarios válidos fuera del bloqueo de anuncios/bloqueo de métricas donde estos APIs quizás no puedan comunicarse (como en redes wifi corporativas, de avión, de alta seguridad, etc) y nunca deberían estar enviando solicitudes de forma constante.

Pero también, aplicaciones: no sean insufribles. Pocos de nosotros nos importa tu supuesto valor en métricas ocultas, instrumentación y anuncios que utilizan nuestros datos y nuestra energía de batería.

Específicamente T-Mobile, eres un servicio pago, no deberías estar haciendo nada de esto.”-Usuario de Reddit ChainsawBologna

Por lo que parece en la imagen compartida, Airship (anteriormente Urban Airship) es la empresa detrás de las 187 solicitudes de seguimiento que T Life había bloqueado. Airship es una empresa de compromiso móvil que utiliza notificaciones push, mensajes dentro de la aplicación, correo electrónico y SMS para enviar mensajes personalizados y dirigidos que intentan llegar a los clientes en sus dispositivos móviles.