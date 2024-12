La aplicación Google Files simplifica la gestión de PDF con un visor integrado y funciones mejoradas

“

Google ha estado mejorando silenciosamente su aplicación Files, y la última actualización trae un cambio bienvenido para cualquiera que trabaje con archivos PDF. En lugar de depender de Google Drive para ver archivos PDF, Files ahora tiene su propio visor de PDF integrado. Esto puede parecer una modificación pequeña, pero en realidad marca una gran diferencia en la forma en que puedes gestionar tus documentos. Antes, si querías hacer algo con un PDF en la aplicación Files, primero tenías que abrirlo en Google Drive. Ahora, puedes hacerlo todo dentro de la aplicación Files. Puedes ver, marcar, compartir e incluso mover el PDF a una carpeta diferente sin salir de la aplicación. Se trata de hacer las cosas más eficientes y simplificadas.

Esta actualización también trae algunas funciones nuevas útiles a la mesa. Ahora puedes marcar PDFs importantes, haciéndolos más fáciles de encontrar más tarde. El menú ha sido reorganizado y ahora incluye opciones como ‘Mover a’ y ‘Copiar a’, que antes estaban escondidas en un menú separado. Acceder a la ‘Carpeta segura’ y la ‘Información del archivo’ también se ha vuelto más sencillo. Aunque las funciones de edición no han cambiado, el botón de edición tiene un nuevo icono.

Imagen del visor de PDF antiguo vs nuevo en la aplicación Files de Google | Crédito de las imágenes – 9to5Google

Con esta actualización centrada en los PDFs, es un buen momento para retroceder y analizar algunas de las otras características que hacen que Files de Google sea una aplicación tan útil. Uno de los mayores beneficios es su capacidad para liberar espacio en tu dispositivo. Puede ayudarte a identificar y eliminar archivos basura, duplicados y memes antiguos que ya no necesitas. Esto puede ser de gran ayuda cuando el almacenamiento de tu teléfono se está llenando.Google ha estado implementando esta actualización a los usuarios con la versión 1.5687.x de la aplicación Files. Si aún no la tienes, no te preocupes, debería llegar pronto.

Personalmente, encuentro esta actualización bastante útil. Como alguien que usa con frecuencia la aplicación Files, tener un visor de PDF integrado simplifica significativamente mi flujo de trabajo. Ya no tengo que saltar entre aplicaciones para gestionar mis PDFs, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo. Además, las funciones añadidas como marcar y acceder más fácilmente a la información del archivo hacen que organizar mis documentos sea pan comido.