La aplicación de YouTube está lanzando un menú “Cast” rediseñado que carece de un botón “Desconectar”.

“

YouTube ha estado implementando gradualmente un menú de Cast rediseñado, introducido por primera vez en YouTube Music, en su aplicación principal en dispositivos tanto Android como iOS. Esta interfaz actualizada reemplaza la indicación central de “Transmitir a” con una hoja flotante en la parte inferior con esquinas redondeadas.

Anteriormente, al tocar el icono de Cast se abría una indicación en el medio de la pantalla, lo que permitía a los usuarios seleccionar un dispositivo. Durante una sesión de transmisión activa, este botón ofrecía control de volumen, mientras que opciones como Búsqueda por voz y Control remoto aparecían para televisores compatibles. Además, había un prominente botón “Desconectar” ubicado en la esquina inferior derecha para terminar la sesión de manera sencilla.

Crédito: 9to5Google

El nuevo menú de “Seleccionar un dispositivo”, sin embargo, no abarca todo el ancho de la pantalla. Una vez que comienza la reproducción, aparece una miniatura del contenido reproduciéndose, junto con botones de voz y remoto en la esquina. Los usuarios pueden cambiar a un dispositivo diferente en cualquier momento usando la opción “Seleccionar un dispositivo diferente”.

Crédito: 9to5Google

Aunque este rediseño tiene como objetivo agilizar la experiencia de transmisión, no está exento de inconvenientes. Como señaló 9to5Google, una queja común entre los usuarios es la ausencia del familiar botón de Desconexión. Para finalizar una sesión de transmisión, los usuarios ahora deben tocar “Este teléfono”, lo que transfiere la reproducción a su dispositivo móvil, seguido de pausar manualmente el contenido. Este proceso de dos pasos es menos conveniente que la opción anterior de desconexión con un solo clic. A pesar de esta incomodidad, existen otras formas de detener la transmisión, ya que los usuarios pueden usar la aplicación Google Home o el conmutador de medios de Android para terminar una sesión.La implementación del nuevo menú de Cast no ha sido generalizada, con algunos usuarios tanto en iOS como en Android ya viendo los cambios mientras que otros no. Esto sugiere que la actualización se está implementando gradualmente y es posible que no esté disponible para todos de inmediato. A medida que continúa la implementación, queda por ver si YouTube responderá a los comentarios de los usuarios y potencialmente reintroducirá la conveniente opción de Desconexión en una futura actualización.

“