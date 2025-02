La aplicación de pagos X Money de Elon Musk está lista para finalmente lanzarse este año.

<p>Con licencias de transmisión de dinero de más de 40 estados en mano, parece que X finalmente se está preparando para lanzar la aplicación de pagos que sus líderes han estado insinuando desde hace un tiempo.</p><p>Linda Yaccarino, CEO de X, reveló que la compañía planea lanzar X Money a finales de este año en asociación con Visa. El servicio permitirá a los usuarios enviar pagos de persona a persona utilizando tarjetas de débito y transferir fondos directamente a una cuenta bancaria, similar a Venmo. También introducirá una función de "X Wallet" para depositar dinero.</p><p lang="en" dir="ltr">Otro hito para la Everything App: @Visa es nuestro primer socio para la Cuenta @XMoney, que debutará a finales de este año.</p><p>Permite financiamiento seguro e instantáneo a su X Wallet a través de Visa Direct</p><p>Se conecta a su tarjeta de débito permitiendo pagos P2P</p><p>Opción de al instante…</p>— Linda Yaccarino (@lindayaX) 28 de enero de 2025Tanto Linda Yaccarino como el dueño de X, Elon Musk, han sido vocales sobre su objetivo de introducir servicios financieros a X, con el objetivo de transformarlo en una "aplicación todo en uno". En 2023, estaban seguros de que el servicio se lanzaría en 2024, pero parece que esos planes experimentaron un retraso. En ese momento, Musk describió claramente su visión de X Money. <p>Cuando digo pagos, en realidad me refiero a la vida financiera completa de alguien. Si implica dinero, estará en nuestra plataforma: dinero, valores o lo que sea. Así que no se trata solo de enviar $20 a mi amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria.</p><p>– Elon Musk, propietario de X, durante una llamada de todos los empleados, octubre de 2023Por ahora, X Money parece estar lejos de la ambiciosa visión que Musk describió. Sin embargo, Yaccarino llamó a la asociación con Visa el "primer anuncio de muchos grandes anuncios sobre X Money este año". Detalles sobre cómo funcionará el servicio o cómo X planea obtener beneficios de él todavía se desconocen. Sin embargo, se sabe que la aplicación estará disponible solo en los EE. UU., al menos en su lanzamiento. <p>Para destacar, X Money necesitará ofrecer algo extra, ya que convencer a los usuarios de iOS de alejarse de Apple Wallet o a los usuarios de Android de abandonar Google Wallet o Samsung Wallet, que ya admiten pagos de persona a persona, no será fácil. Y no olvidemos las otras opciones bien establecidas ya en el mercado, como Venmo.</p>Además, creo que con Elon Musk cada vez más involucrado en la política, ganarse a los usuarios podría volverse aún más complicado. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo.