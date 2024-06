La aplicación de diario de Apple podría ser revolucionada con una actualización de inteligencia artificial en iOS 18.

El discurso de apertura de la WWDC de Apple se acerca rápidamente, donde la compañía presentará todas sus características de inteligencia artificial para iOS 18, macOS 15 y más.

He escrito anteriormente sobre cómo Apple tiene el potencial de hacer que la inteligencia artificial sea de uso masivo con iOS 18 de una manera que pocas otras empresas pueden. Espero que la presentación de Apple se centre principalmente en características de IA que sean simples de usar y que satisfagan las necesidades existentes de una manera más conveniente. Probablemente no habrá muchos momentos impactantes durante el discurso, sino muchas características agradables de tener.

Sin embargo, después de ver lo que una nueva aplicación de autobiografía de terceros está haciendo con la IA, estoy convencido de que Apple podría tener un momento impresionante si mostrara una aplicación de Diario potenciada por IA.

Las curiosas limitaciones de la aplicación de Diario

La aplicación de Diario es una oferta curiosa de Apple. Fue presentada por primera vez en la WWDC del año pasado como una característica de iOS 17, pero no se lanzó a los usuarios hasta el final del año en iOS 17.2. En una era en la que Apple está impulsando soluciones multiplataforma como SwiftUI y Mac Catalyst, Diario debutó como exclusiva del iPhone. Como resultado, no podías (y aún no puedes) crear o ver entradas de Diario en tu iPad o Mac.

De muchas maneras, yo soy el cliente objetivo de la aplicación de Diario, y apenas la he usado.

Me encanta llevar un diario y he usado Notas de Apple para mantener mi diario durante años. Inicialmente estaba emocionado con la idea de una aplicación dedicada de Diario, pero lo que finalmente se lanzó fue una decepción. La falta de soporte multiplataforma fue una gran desventaja, ya que hago la mayor parte de mi diario en mi iPad Pro. Pero también luché con las limitadas opciones de configuración y visualización de la aplicación. No puedes cambiar cómo se ordenan las entradas, ni crear carpetas para organizarlas mejor; tampoco puedes modificar la vista predeterminada de las entradas en forma de “tarjeta” por algo más parecido a una lista.

Las Sugerencias de Diario son una excelente característica que me dan ganas de usar la aplicación, pero en lugar de eso he seguido usando Notas debido a todas las limitaciones mencionadas anteriormente.

La inspiración para una aplicación de Diario potenciada por IA

Comencé a pensar de nuevo en la aplicación de Diario debido a la nueva aplicación de Autobiógrafo respaldada por IA que debutó hoy. Lo que es especialmente interesante del Autobiógrafo es que te hará preguntas y te animará a compartir verbalmente tus historias personales: pensamientos, reflexiones, experiencias del día, y luego utilizará la IA para convertir lo que compartas en una narrativa bien escrita. Tus palabras se convertirán en prosa, se empaquetarán en un PDF y, cuando sea apropiado, se podrán compartir con tus seres queridos como una forma de compartir tu historia de vida con ellos.

Sarah Perez, escribiendo para TechCrunch:

Para usar la aplicación, entablas conversaciones con un agente de IA, construido sobre la tecnología Anthropic, que te incita a contar una historia. Por ejemplo, la pregunta inicial puede pedirte que cuentes una historia sobre una aventura que tuviste, recordándote que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Puedes comenzar a hablar, pausar y reanudar la grabación, o pasar a otra pregunta si lo prefieres… La aplicación te permite revisitar temas, explorar tus recuerdos y finalmente convertirlos en diferentes tipos de prosa, como un cuento corto o una carta de agradecimiento para un ser querido.

Por interesante que parezca Autobiógrafo, el precio anual de 199 dólares significa que nunca será tan accesible como una aplicación de Diario gratuita y preinstalada de Apple.

El hecho de que Apple integre la IA en el Diario podría ofrecer una experiencia igualmente convincente, pero de una forma que esté disponible para las masas.

Qué podría hacer la IA por la aplicación de Diario de Apple

Diario ya ofrece ‘Sugerencias de Diario’ para ayudarte a empezar una entrada. Imagina si, además de esas fotos, listas de reproducción de música o sugerencias de ubicación, la aplicación también pudiera encargarse de escribir por ti. Al igual que Autobiógrafo, podría animarte a compartir verbalmente un poco en respuesta a las indicaciones dadas, y luego la aplicación podría crear una hermosa prosa que sirva como registro de tus experiencias de vida.

¿Todavía es técnicamente llevar un diario si no estás escribiendo? Quizás sí o quizás no, pero este enfoque lograría el mismo propósito de mantener un registro continuo de tu vida. Seguro que aún podrías escribir tus propios pensamientos (como yo quisiera hacer), pero si te preocupa menos la escritura y más simplemente capturar la memoria, una aplicación de Diario potenciada por IA podría hacerlo con facilidad.

Honestamente, la versión actual de la aplicación de Diario parece estar completamente diseñada con este objetivo en mente. No parece estar muy adaptada a personas a las que ya les encanta llevar un diario y quieren hacer toda la escritura ellos mismos; más bien, se enfoca en hacer que llevar un diario sea más accesible y fácil para una base de usuarios más amplia.

Realmente espero que Apple tenga algunas actualizaciones importantes planeadas para Diario en iOS 18. Llevar la aplicación a iPad y Mac es imprescindible. Pero también hay un gran potencial para que la IA ofrezca una experiencia profunda y sorprendente para usuarios de todo tipo.

¿Usas la aplicación de Diario? ¿Qué características de IA te gustaría que se añadieran? Haznos saber en los comentarios.