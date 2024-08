La aplicación de cámara profesional Halide ahora puede capturar fotos sin procesamiento de imagen.

“

Llamada Zero Processing, la opción en Halide 2.15 no utiliza procesamiento de imágenes ni inteligencia artificial. Los resultados ofrecen fotos con más rastros y proporcionan un mejor control sobre la iluminación y la exposición.

Similar al proceso de película analógica, las imágenes de Process Zero también vienen con negativos digitales para cambiar la exposición después de tomar la imagen. El proceso funciona mejor durante el día o en iluminación mixta en lugar de por la noche.

El resultado es una única toma de 12 megapíxeles que es menos saturada, más suave y más granulada. En el blog de Lux, puedes ver varios ejemplos de Process Zero.

Hay algunos compromisos, como se menciona en el blog:

Mencioné el grano anteriormente, y al igual que con la película, Process Zero tendrá un rango ‘ISO’ ideal. En la oscuridad, será ruidoso. Afortunadamente, los nuevos iPhones con sensores de cuádruple píxel tienen un rendimiento en condiciones de poca luz increíble, en comparación con el pasado. No esperes el modo noche, pero me he sorprendido de lo útiles que pueden ser los resultados.

Debido a que Process Zero no fusiona múltiples tomas, estás limitado por el rango dinámico del sensor. Eso significa que si estás fotografiando algo como esa ventana de antes, debes elegir qué partes quieres que estén expuestas.

Puedes cambiar fácilmente entre Process Zero y el procesamiento normal del sistema con un solo toque.

Halide Mark II está diseñado para el iPhone y todos los modelos de iPad. Es una descarga gratuita en la App Store.

Necesitarás una suscripción para usar la aplicación. Hay dos opciones disponibles, $2.99 al mes o $11.99 al año. Hay una prueba gratuita de siete días disponible para probar la aplicación.

Una licencia de por vida para la aplicación por $59.99.

El equipo de Halide ha tenido un año ocupado en 2024. A finales de mayo, los desarrolladores también lanzaron Kino, una aplicación de video de grado profesional con varias características excelentes y una interfaz fácil de usar.

