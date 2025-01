La aplicación de Calculadora de macOS Sequoia tiene cuatro modos que puedes elegir.

La aplicación de Calculadora ha estado presente en macOS desde siempre. Aquí te explicamos cómo usar sus cuatro modos en macOS Sequoia.

La aplicación Calculadora de Apple se encuentra en la carpeta /Applications en la raíz de tu Disco de Inicio. Se trata de una de las aplicaciones más simples de macOS y también fue una de las primeras utilidades incluidas en Mac OS X cuando se lanzó en 2000.

De hecho, el Mac original también incluía una aplicación de Calculadora muy simple como accesorio de escritorio.

La calculadora original era extremadamente simple: con una sola ventana pequeña. Aparte de algunos cambios cosméticos menores en la interfaz de usuario, la Calculadora ha permanecido prácticamente sin cambios a lo largo de los años.

Cuatro modos de calculadora

Mac OS X introdujo modos adicionales para ampliar las funciones de la Calculadora. Estos modos son:

Basic

Scientific

Programmer

Convert

Para cambiar los modos en la Calculadora de macOS Sequoia, abre la aplicación en el Finder y luego haz clic en el pequeño icono de la calculadora en la esquina inferior izquierda.

En modo Básico, obtienes lo que siempre ha sido la Calculadora: una ventana simple para realizar cálculos básicos.

El modo Científico ofrece una interfaz más amplia con más botones y muchos botones de fórmulas científicas estándar, como encontrarías en una calculadora científica física real.

Este modo incluye todos los botones que se encuentran en el modo Básico, pero también agrega memoria, cuadrados, aleatorio, logarítmico, seno/coseno/tangente, Pi y más.

Modo Programador

En el modo Programador, también obtienes una interfaz más amplia, pero ahora también obtienes una serie de botones útiles para cálculos de programación comunes, incluyendo:

Operadores lógicos booleanos

Operadores bit a bit

Desplazamiento de bits

Complemento a 2 (negación)

Módulo (resto)

Rotar

Invertir bytes

Base de visualización (octal, decimal o hexadecimal)

Alternar visualización binaria

ASCII o Unicode

Entrada hexadecimal (FF y A-F)

Paréntesis (precedencia)

Notación polaca inversa (RPN)

El modo Base 10 (decimal) es la representación numérica con la que estás familiarizado: números del 1 al 10.

El hexadecimal (Base 16) es un sistema de numeración que utiliza la numeración decimal para los números 1 al 10 pero extiende el sistema de numeración decimal a 16 utilizando las letras A-F (las primeras seis letras del alfabeto). En hexadecimal verás números y A-F combinados para representar un número base-16.

En muchos lenguajes de programación, los números hexadecimales (a veces simplemente llamados ‘hex’) están precedidos por un ‘0x’ para indicar que se muestran como hexadecimales.

Operaciones lógicas y bit a bit

Los operadores lógicos o booleanos se utilizan para evaluar la verdad de las afirmaciones. Los operadores lógicos devuelven 0 o 1, dependiendo de si la expresión que se está evaluando es verdadera o falsa. Estos incluyen:

Y (AND)

O (OR)

XOR (O exclusivo)

NO

NOR (Negación de O)

En la mayoría de los lenguajes, las operaciones lógicas pueden anidarse en declaraciones compuestas, aunque hacerlo puede volverse confuso muy rápidamente si la declaración es compleja.

Los operadores bit a bit pueden tomar uno (unario), dos (binario) o tres (terciario) elementos, realizar evaluaciones sobre ellos y producir un resultado. Las operaciones bit a bit también se pueden anidar para realizar evaluaciones compuestas.

Por ejemplo, en el lenguaje de programación C para incrementar el valor de la variable ‘x’ usando el operador unario simplemente escribirías:

x++;

Esto es lo mismo que usar:

x = ( x + 1 );

Para decrementar la misma variable, usarías el operador ‘–‘:

x–;

Hay otros tipos de operadores bit a bit en la mayoría de los lenguajes incluyendo los operadores matemáticos simples con los que ya estás familiarizado: +, -, * (multiplicación), / (división), % (resto).

Los operadores bit a bit relacionales evalúan dos o más números o afirmaciones por valor. Nuevamente, usando C como ejemplo: , =, == (igual), != (no igual).

Lógica booleana

Los números o expresiones también pueden evaluarse lógicamente a nivel numérico utilizando los operadores lógicos numéricos: && (Y), || (O), ! (NO) en C. Estos pueden ser expresados en la Calculadora de macOS utilizando los botones lógicos Booleanos mencionados anteriormente.

Un ejemplo de código utilizando el operador OR numérico en C podría ser:

if ( ( x || y ) == 1 )

{

// Hacer algo

}

Este es un ejemplo de una evaluación de declaración compuesta en la que se comprueban los valores de las variables x e y frente al valor ‘1’ y si cualquiera es verdadero, la sección de código “Hacer algo” se ejecutaría.

La misma evaluación podría hacerse utilizando el operador AND (&&) para verificar la verdad de tanto x como y:

if ( ( x && y ) == 1 )

De hecho, este código puede ser un poco confuso, porque en este caso, la declaración evaluará como verdadera si tanto x como y contienen cualquier número distinto de cero. Lo mismo es cierto para el caso de OR anterior: si x o y es distinto de cero, el resultado será verdadero (1).

Para verificar específicamente que tanto x como y tengan el valor ‘1’, tendrías que usar dos sets adicionales de paréntesis:

if ( ( x == 1 ) && ( y == 1 )

{

// Hacer algo

}

El operador relacional ‘==’ significa “es igual a” en C.

Para comparaciones booleanas (verdadero/falso), C no incluye un tipo de datos booleano, pero la mayoría de los compiladores han añadido desde entonces un typedef enum usando los nombres ‘true’ y ‘false’ (o ‘TRUE’ y ‘FALSE’) que se les asigna cero y no cero, respectivamente, pero como un tipo de datos bool de C en lugar de números:

typedef enum {false, true} bool;

ANSI C99 añadió el tipo Boolean en el archivo de cabecera stdbool.h. Entonces podrías, en su lugar, escribir la declaración if anterior como:

if ( ( x == true ) && ( y == true )

De hecho, C define cualquier valor distinto de cero como ‘verdadero’. Solo cero significa ‘falso’.

En C y en muchos otros lenguajes se utilizan paréntesis para indicar el orden o precedencia de evaluación. Puedes usar las teclas de paréntesis en la Calculadora de macOS para construir declaraciones compuestas para su evaluación de la misma forma que en el código.

Las declaraciones encerradas entre paréntesis se evalúan desde las declaraciones más anidadas hacia afuera.

Finalmente, los operadores bit a bit simples se pueden utilizar para evaluar los bits en números o en los resultados de las propias declaraciones: &, |, >, ~, ^.

Por ejemplo, el operador ‘&’ toma dos números y realiza un AND lógico en cada bit de ambos números. El resultado es verdadero solo si ambos bits son iguales.

No te preocupes si no entiendes de inmediato los números hexadecimales, la lógica booleana y los operadores bit a bit, se necesita un poco de práctica. Con el tiempo, lo entenderás con práctica.

Invertir bytes

Las CPU modernas ordenan sus valores de 8 bits y 16 bits en memoria de diferentes formas. Algunas CPUs (como x86) utilizan el orden Little Endian, mientras que otras (como PowerPC) utilizan el orden Big Endian.

Invertir bytes se puede utilizar para cambiar la mitad de cada número de 8 o 16 bits a la “Endian-ness” opuesta. La aplicación Calculadora tiene dos botones para realizar este tipo de inversión de bytes, o byte-swapping: Flip8 y Flip16.

Al hacer clic en cualquiera de los botones en cualquier número de 8 bits o 16 bits, se invertirán las mitades inferior y superior del número. Es más fácil visualizar esto en formato hexadecimal. Por ejemplo, al invertir el valor de 8 bits (un byte) 0xABCD, se convierte en:

0xCDAB

Al invertir un número de 16 bits (dos bytes), se invierten los bytes superiores e inferiores sin invertir cada mitad de 8 bits. Por ejemplo, 0xABCD1234 se convierte en:

0x1234ABCD

Para invertir todas las mitades de un valor de 16 bits y sus dos mitades de 8 bytes primero tendrías que invertir ambas mitades de 8 bits, luego invertir el resultado de 16 bits.

La inversión de bytes puede ser necesaria, por ejemplo, si lees valores de un archivo escrito en una computadora en otra computadora cuya CPU tiene la Endian-ness opuesta (por ejemplo, leer un archivo escrito en una máquina x86 en un Mac basado en PowerPC). Si no inviertes los bytes después de leer el archivo, obtendrás datos corruptos.

ASCII, Unicode y botones de visualización

En la parte superior de la ventana de la Calculadora en modo Programador hay dos botones de alternancia para mostrar la información en formato ASCII (8 bits) o Unicode (16 bits), alternar la visualización de números binarios y los tres botones para configurar el formato numérico (8, 10, o 16). Puedes usar estos botones para cambiar cómo se muestran los números en la Calculadora.

Usando conversiones

En modo Básico o Científico, si el valor en el campo principal de entrada de datos no es cero, puedes hacer clic de nuevo en el botón del icono de la calculadora en la esquina inferior izquierda y seleccionar Convertir en el menú emergente.

Esto añade una sección adicional, y dos menús emergentes pequeños en el campo de entrada de datos para conversiones.

El modo de conversión asume la conversión de divisas de forma predeterminada, pero si haces clic en cualquiera de los dos menús emergentes adicionales en el campo de entrada de datos, puedes elegir entre ángulo, área, datos, energía y más.

También puedes buscar tipos de unidades disponibles utilizando el campo de búsqueda.

El modo de conversión te permite cambiar fácilmente entre dos cálculos utilizando diferentes unidades de medida.

También hay una función de historial en la Calculadora que te permite ver las operaciones de cálculo anteriores seleccionando Ver-> Mostrar Historial en la barra de menú.

Las funciones avanzadas de la aplicación Calculadora de macOS en Sequoia son fáciles de usar y te serán de gran ayuda si eres programador o científico. La nueva interfaz de la Calculadora es fácil de entender y es más agradable a la vista.

Apple tiene una Guía del Usuario de la Calculadora en el sitio web de Apple, pero actualmente está un poco limitada y necesita ser ampliada.